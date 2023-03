Gabriela Niederberger Emmer «Adler»-Pächterin gibt bald auf: «Der Funke ist leider nicht gesprungen» Pächterin Gabriela Niederberger verlässt den «Adler» schon wieder. Mit Events habe sie Erfolg, doch das Tagesgeschäft sei schwierig. Roman Hodel Jetzt kommentieren 28.03.2023, 05.00 Uhr

Im altehrwürdigen Gasthaus Adler am Sonnenplatz in Emmenbrücke steht der nächste Pächterwechsel an: Gabriela Niederberger, die das Lokal erst vor eineinhalb Jahren übernommen hatte, bricht ihre Zelte ab. In einem Mail an Freunde und Stammgäste schreibt sie: «Es tut weh, und es ist doch heilsam, einen Entscheid zu finden. Auf absehbare Dauer können wir den Betrieb mit der gegenwärtigen Personallage und den anfallenden Kosten weder physisch, geschweige denn finanziell sinnvoll betreiben.»

Gastgeberin Gabriela Niederberger kurz vor ihrem Start im Gasthaus Adler. Bild: Pius Amrein (Emmen, 7. 10. 2021)

Auf Anfrage erklärt Gabriela Niederberger, dass für ihren Entscheid drei Gründe ausschlaggebend gewesen seien: Fachkräftemangel, hohe Fixkosten und zu wenig Umsatz. Mit den ersten beiden Gründen würden viele Gastrobetriebe hadern, dass aber die Emmerinnen und Emmer den Weg nicht in den «Adler» fanden, könne sie sich nur dadurch erklären, dass «der Funke leider nicht gesprungen» sei.

Die Gastro-Newcomerin, die vorher lange an der Hochschule Luzern unter anderem im Bereich Mensa und Events gearbeitet hatte, betreibt den «Adler» als «vielfältigen Kulturraum mit Gastronomie». Tatsächlich seien die Events im Saal ein Erfolg, doch das Tagesgeschäft im Restaurant harze seit Beginn. Zwar belebe das Konzept mit den Gastköchen und Konzerten in der Gaststube das Restaurant, so Niederberger, «finden hingegen keine ausserordentlichen Aktivitäten statt, bleiben die Gäste mehrheitlich aus.»

Erst im vergangenen Dezember hatte Niederberger noch Hoffnung geschöpft – ein Förderverein sollte dem Gasthaus finanziell unter die Arme greifen. Zwar zählt dieser über 100 Mitglieder, aber den Weg in den «Adler» finden sie nur punktuell. «Es ist irgendwie ein unerklärliches Phänomen, ich habe enorm viel Zuspruch und Support erhalten aus dem Quartier, von vielen Emmerinnen und Emmern, wie gut, dass es den ‹Adler› noch gebe, und trotzdem war unsere Beiz die meiste Zeit über leer.» Selbst jene, die zu besonderen Events kamen, seien nicht zu Stammgästen geworden. Sie sagt:

«Ich denke oft darüber nach, was ich hätte besser machen können.»

Trotz allem blickt sie auf «eine grandiose Zeit» zurück, «ich habe viele neue Freunde gewonnen, der Ort ist faszinierend». In ihrem Mail unterstreicht sie, dass sie «gemeinsam mit Leuten aus dem Quartier das grosse Potenzial des ‹Adlers› etwas freilegen und wieder sichtbar machen, in einigen magischen Momenten gar zum Leben erwecken konnte». Sie sei überzeugt, dass der «Adler» dereinst zum Fliegen komme. Aber es brauche Zeit. Bis am 8. Juli wird Niederberger das Gasthaus noch betreiben und zahlreiche Events ausrichten. Und dann? «Was kommt, ist noch offen.»

Keiner hält es mehr lange aus im «Adler»

«Adler»-Eigentümer Max Buholzer möchte sich auf Anfrage aktuell nicht zum jüngsten Abgang äussern. Tatsache ist: In den letzten Jahren reichten sich die Pächter quasi die Türklinke. Vor Niederberger, von Sommer 2020 bis Februar 2021, hatten Gastronom Reto Roos und Gastgeber Beat Schmidlin hier ihr Glück versucht. Es war zugegebenermassen eine schwierige Zeit wegen der Pandemie. Die Pächter davor hatten es aber auch nur drei Jahre ausgehalten, die vorherige Pächterin immerhin fünf.

