Emmen: Staatsanwaltschaft fordert lebenslängliche Freiheitsstrafe

Emmenbrücke Anklage wegen Mordes: Beschuldigter soll lebenslänglich hinter Gitter – das sagt ein Experte dazu Die Ermittlungen zum Tötungsdelikt vom Juli 2021 sind abgeschlossen. Die Staatsanwaltschaft fordert ein Strafmass, das gemäss Experte «sehr aussergewöhnlich» ist. Sandra Peter Jetzt kommentieren 04.01.2023, 18.15 Uhr

Am 11. Juli 2021 kontrollierte eine Patrouille der Luzerner Polizei nach einem Hinweis eine Wohnung in Emmenbrücke. Die Patrouille fand die Leiche einer Frau, die vermutlich durch ein Messer entstandene Verletzungen aufwies. Der Mieter der Wohnung und Tatverdächtige wurde nach einer Fahndung in einem Nachbarkanton festgenommen.

Die Polizei am Tatort im Juli 2021. Bild: Pilatus Today

Die Ermittlungen zum Tötungsdelikt sind nun abgeschlossen, wie die Staatsanwaltschaft Luzern am Mittwoch mitteilte. Die Staatsanwaltschaft Emmen hat die Anklage unter anderem wegen Mordes an das Kriminalgericht des Kantons Luzern überwiesen. Sie fordert für den Beschuldigten eine lebenslängliche Freiheitsstrafe und eine vollzugsbegleitende ambulante Massnahme.

Beim Beschuldigten handelt es sich um einen heute 35-jährigen Schweizer. Das Opfer war eine 29-jährige, im Tessin wohnhafte Frau mit honduranischer Herkunft, wie die Polizei bekanntgab. Gemäss Medienberichten war sie Mutter von drei Kindern und Fitnesstrainerin, der mutmassliche Täter Sportlehrer. Bestätigt hat die Polizei diese Angaben nicht. Welche Verbindung zwischen den beiden bestand, ist noch nicht bekannt. Auch über Tathergang und Motiv wird erst die Anklageschrift Aufschluss geben.

«Besonders skrupellos» vorgegangen?

Dass in der Schweiz eine lebenslängliche Freiheitsstrafe gefordert werde, sei «sehr aussergewöhnlich», sagt Reto Ineichen, Rechtsanwalt und Fachanwalt SAV Strafrecht von der Advokatur Ineichen AG in Luzern. Denn gemäss Art. 112 des Strafgesetzbuches sei jemand wegen Mordes mit lebenslänglicher Freiheitsstrafe oder Freiheitsstrafe nicht unter 10 Jahren zu bestrafen, wenn er oder sie «besonders skrupellos» oder «besonders verwerflich» gehandelt hat.

Wie aus Lehrmeinungen und bisherigen Gerichtsurteilen hervorgeht, kann skrupelloses Handeln beispielsweise gegeben sein, wenn keine moralischen Bedenken während der Tatausführung oder keine hemmenden Gefühlsregungen bestanden. Als besonders verwerfliche Gründe werden unter anderem Habgier, Rache und Tötung zur Ermöglichung oder Verdeckung eines anderen Verbrechens oder auch sexuelle Befriedigung und Mordlust genannt. Auch die Art der Ausführung könnte «besonders verwerflich» sein, beispielsweise wenn sie «heimtückisch» oder «grausam» war, indem Gift oder Feuer zum Einsatz kam oder das Opfer stark gelitten hat.

Was im vorliegenden Fall zu dieser Einschätzung geführt hat, wird erst die Anklageschrift zeigen, in der die Staatsanwaltschaft dies darlegen wird. Ineichen betont: «Jeder Fall ist anders, kaum einer wird 1:1 mit einem schon mal dagewesenen verglichen werden können. Am Ende müssen die Begriffe immer im Rahmen einer Gesamtwürdigung als gegeben erachtet werden.» Dies sei keineswegs eine leichte Aufgabe für ein Gericht. «Was für eine Waffe gebraucht wurde, ist meist nachweisbar und wie stark ein Opfer gelitten hat, abschätzbar. Innerliche Vorgänge eines Täters, ohne dass er sich dazu geäussert hat, sind jedoch schwierig zu beweisen», so der Rechtsanwalt.

Ein Verhandlungstermin wurde noch nicht traktandiert. Bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt für den Angeklagten die Unschuldsvermutung.

