Emmenbrücke Design in Form und Farbe in der Eventlocation DesignSchenken geht vom 2. bis 4. Dezember in die 12. Runde. Nach zwei Jahren Zwangspause werden über 90 Brands präsentiert. Sandra Monika Ziegler 01.12.2022, 08.32 Uhr

Nach zwei Jahren Zwangspause präsentieren rund 90 Ausstellerinnen und Aussteller viel Schweizer Design und Handwerk. Von veganen Taschen, über Papierschöpfungen bis zu formenden Badkleidern oder Massivholzmöbeln. Zu sehen gibt es viel in Emmen.

Mit dabei ist auch Eveline Erni. Sie studierte in Mailand Modedesign. Ihre Faszination gilt dem Leder. Seit 2019 designt sie ein Produkt pro Jahr und lässt in der Schweiz produzieren. Ihre Taschen sind durchdacht, schlicht und funktional.

Eveline Erni fertigt Handtaschen und Necessaire an Dominik Wunderli (Meggen, 25.11.2022)

«Mein Necessaire kann prall oder mit wenig gefüllt werden. Fächer sorgen für Ordnung und der Bügelverschluss passt die Form an»,

sagt sie. Der Preis liegt bei 215 Franken. Ihr ist Nachhaltigkeit wichtig. Gibt es Resten, werden sie zu Münzportemonnaies, Gürtel oder Schlüsselanhängern verarbeitet.

Badesaison das ganze Jahr

Für Ursula Furrer-Wagner und Partner Heinz Hofmann ist das ganze Jahr Badesaison. «Ich habe eine Affinität zum Wasser und keine Badekleider gefunden, die mir gefallen. Schnell waren Skizzen entstanden. Zusammen mit Heinz, einem super Produkteentwickler, gingen wir ans Werk», so die Kurzfassung der beiden. Unter dem Label hervorKragend entwickeln und produzieren sie seit fünf Jahren Badekleider mit Bodyforming ab 359 Franken.

Dabei hat die Badende Mitspracherecht, sie kann Farbe, Schnitt, Design und Stoffqualität auswählen.

«Das ist einzigartig und jedes Teil ein Unikat»,

sagt Ursula Furrer-Wagner. Mit ihren Ideen haben sie schon mancher Frau ein Wohlgefühl und den Badespass zurückgebracht.

Ursula Furrer-Wagner und Heinz Hofmann habe jahrein jahraus Badespass. Bild: Dominik Wunderli (Kriens, 25.11.2022)

Handwerkskunst aus Persien

In der Furrengasse in der Luzerner Altstadt gibt es kleine Schätze. Das hat nichts mit der Grösse der Objekte zu tun, sondern mit dem Namen Ganjeh. Der stammt aus dem Persischen, wie auch die Handwerkskunst. «Es ist eigentlich ein Wortspiel von Schatz und Schatztruhe. Wir übersetzen es als kleine Schätze», sagt Juerg Mueller, der mit Rolf Gmür den kleinen Laden Ganjeh in der Luzerner Altstadt führt.

Sie teilen sich die Leidenschaft für hochwertiges Handwerk. Ihre Produkte stammen aus kleinen Manufakturen. So auch die Schale, die für Mueller den Persischen Golf mit den diversen Wasserfarbtönen widerspiegelt. Geschaffen hat sie die Iranerin Laleh Soraya. Ihre Keramikkunst ist von vorislamischer Keramik inspiriert. Die Schale kostet 180 Franken.

Juerg Mueller mit einer Schale der Iranischen Künstlerin Laleh Soraya. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 18.11.2022)

Andrea Wittmer setzt mit «Siebsachen» auf Siebdruck. Ihre Devise lautet Stricken, Nähen, Drucken. Immer wieder entdeckt sie Neues, das bedruckt werden kann – so auch selbst gestrickte Schals. Einer der Bestseller ist das Ökospülmittel TauchGang mit Sujets von Blumen bis Seepferd für 19 Franken. Gearbeitet wird im Atelier in Reussbühl. Hier entstehen die Ideen und werden von Hand umgesetzt. Und auch mit witzigen Namen wie TauchGang, LockStoff oder HandLager versehen. Damit verpasst sie dem Alltag den nötigen Witz.

Andrea Wittmer hat Fische im Öko-Spülmittel TauchGang versenkt. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 25.11.2022)

Eventlocation Viscosistadt: DesignSchenken: 2.–4. Dezember, Viscosistadt Emmenbrücke. www.designschenken.ch