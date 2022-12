Emmenbrücke Förderverein soll Gasthaus Adler zum Fliegen bringen Das Lokal im Zentrum von Emmenbrücke erhält Unterstützung. Ein Förderverein will den «Adler» bekannter machen und ihm finanziell unter die Arme greifen. Matthias Stadler Jetzt kommentieren 27.12.2022, 05.00 Uhr

Seit 1911 gibt es den «Adler» an der Gerliswilstrasse in Emmenbrücke. Das Gasthaus hat entsprechend schon einiges durchgemacht und viele Pächter erlebt. Seit etwas mehr als einem Jahr führt Gabriela Niederberger das Lokal. Sie trat an, um einen «Kulturraum mit Gastronomie» zu führen, wie sie gegenüber unserer Zeitung damals ausführte. Die Beiz, Konzerte, Lesungen, politische Veranstaltungen, Tanzabende oder Jassturniere – das Spektrum war (und ist) gross.

Vor wenigen Tagen aber wurde eine Mitteilung versandt: Es sei eine «immense Herausforderung, nebst dem täglichen Gastrogeschäft diesen kulturellen Effort zu leisten», hiess es darin. Deswegen gründeten mehrere dem «Adler» wohlwollende Personen einen Förderverein. Dieser will laut eigenen Angaben die Kosten für die Kulturveranstaltungen mittragen. Sprich: das Haus finanziell unterstützen.

Gabriela Niederberger (l.), Stephanie Zemp und Beat Portmann im

Gasthaus Adler in Emmenbrücke. Bild: Manuela Jans-Koch (16. Dezember 2022)

Aufgaben auf mehr Schultern verteilen

Bei einem Besuch unserer Zeitung erklären Gabriela Niederberger, Schriftsteller Beat Portmann und Vereinspräsidentin Stephanie Zemp ihre Beweggründe. Die Aufgaben sollen auf mehr Schultern verteilt werden. Beat Portmann: «Gabriela soll auch etwas entlastet werden, denn sie investiert viel Energie in das Lokal.» In den vergangenen zwanzig Jahren habe es sehr viele Pächterwechsel gegeben, nun hoffe man auf Stabilität.

Vereinspräsidentin Stephanie Zemp spricht auch die kulturelle Bedeutung der Beiz an. «Wir sind so etwas wie der Botschafter und versuchen, möglichst viele Leute vom ‹Adler› zu begeistern.» Man wolle mit dem «Adler» das kulturelle Angebot von Emmenbrücke vergrössern. Denn wo sonst habe man die Möglichkeit für Gastronomie und Konzerte in einem «stimmigen Ambiente»? Beat Portmann ergänzt: «Der ‹Adler› soll eine Adresse für Kultur in der Zentralschweiz werden.»

Das Problem des Lokals, so das Trio, sei, dass zu wenige Leute in die Gaststube kämen. «Es ist furchtbar schwierig, die Beiz rentabel zu betreiben», sagt Gabriela Niederberger. Das ändere sich jetzt langsam, «es braucht einfach einen langen Atem».

Renovation oder Neubau steht im Raum

Wie viel Geld der Förderverein einnehmen soll, haben die Beteiligten nicht festgelegt. Sie setzen aber nicht nur auf monetäre Unterstützung. Die Gruppe will auch dafür sensibilisieren, dass der an die Beiz angrenzende Engelsaal erhalten bleibt oder bei einem Neubau wiederaufgebaut wird. Denn mit dem Saal, in dem Konzerte und andere Anlässe durchgeführt werden können, habe man gute Erfahrungen gemacht.

Das Haus wäre Teil des Bebauungsplans Sonne gewesen, den der Emmer Einwohnerrat im vergangenen März abgelehnt hat. Der Engelsaal hätte dabei ersatzlos mehreren Wohnungen weichen müssen. «Diese Gefahr ist für den Moment gebannt», sagt Pächterin Gabriela Niederberger. Trotzdem sei es realistisch, dass es irgendwann zu einem neuen Projekt komme. «Deswegen ist nun Lobbyarbeit angesagt. Der Förderverein hilft dabei.»

