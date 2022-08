Fussgänger in Emmenbrücke von Auto angefahren und schwer verletzt

Emmenbrücke Fussgänger wird von Auto angefahren – und landet mit erheblichen Verletzungen im Spital Am Sonntagabend wurde ein Fussgänger von einem Auto angefahren und mit erheblichen Verletzungen in ein Spital eingeliefert. 02.08.2022, 15.00 Uhr

Beim Versuch von der Autobahnausfahrt Emmen-Nord in Richtung Gerliswilstrasse in Emmenbrücke abzubiegen, kolldierte das Fahrzeug mit einem Fussgänger. Bild: Pius Amrein

Am Sonntagabend wurde ein Fussgänger in Emmenbrücke von einer Autofahrerin erfasst, als er versuchte beim Sprengiplatz in Emmenbrücke über den Fussgängerstreifen zu gehen. Wie die Polizei schreibt, ereignete sich der Vorfall gegen 21:45 Uhr.