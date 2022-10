Tempo 30 für Gerliswilstrasse in Emmenbrücke

Emmenbrücke Nach jahrelangem Hin und Her soll auf der Gerliswilstrasse bald Tempo 30 gelten Die Hauptstrasse durch das Zentrum von Emmenbrücke soll ab 2024 saniert werden. Zudem ist Tempo 30 geplant. Letzteres, obwohl sich das Emmer Parlament 2019 dagegen aussprach. Matthias Stadler Jetzt kommentieren 13.10.2022, 15.43 Uhr

Schon 2009 prüfte der Emmer Gemeinderat Tempo 30 auf der Gerliswilstrasse. 2019 kam das Thema erneut auf das politische Parkett. Damals brauchte es gar einen Stichentscheid des Einwohnerratspräsidenten, denn das Emmer Parlament war gespalten, 19 Stimmen waren für Tempo 30, 19 dagegen. Einwohnerratspräsident Thomas Bühler (FDP) schliesslich sorgte mit seinem Nein dafür, dass das Postulat der Grünen abgelehnt wurde.

Die Gerliswilstrasse – hier der Blick Richtung Seetalplatz – soll saniert werden. Auch Tempo 30 ist geplant. Bild: Patrick Hürlimann (Emmenbrücke, 13. Oktober 2022)

Nun aber wird Tempo 30 auf der Kantonsstrasse im Zentrum von Emmenbrücke doch eingeführt, wie der Kanton Luzern zusammen mit der Gemeinde Emmen am Donnerstag mitteilte. Der 500 Meter lange Abschnitt Central bis Sonnenplatz ist davon betroffen. «Dies erhöht einerseits die Verkehrssicherheit und den Verkehrsfluss und reduziert andererseits die Lärmimmissionen», heisst es in der Mitteilung.

Der Emmer Baudirektor Josef Schmidli (Mitte) erklärt gegenüber unserer Zeitung: «Man ist zur Erkenntnis gekommen, dass man mit Tempo 30 einerseits die Lärmproblematik angehen und andererseits auch den öffentlichen Raum besser gestalten kann.» Der Mensch solle im Mittelpunkt stehen, nicht der Verkehr. «Damit erhalten die Anwohnerinnen und Anwohner entlang der Strasse mehr Lebensqualität», ist sich der Gemeinderat sicher.

Ein gesellschaftlicher und politischer Wandel

Dass der Kanton quasi den Entscheid des Emmer Parlaments von 2019 ignoriert, findet Schmidli nicht problematisch: «Tempo 30 war vor drei Jahren weniger akzeptiert, als es heute ist.» Es habe ein gesellschaftlicher und politischer Wandel stattgefunden. Aber ja, es wäre berechtigt, sollte der Entscheid politisch noch zu reden geben, sagt er.

Einwände könnten am ehesten von rechts kommen. Doch dass tatsächlich ein Wandel stattgefunden hat, scheint die Haltung von Pascal Müri zu verdeutlichen. Er ist Fraktionschef der Emmer SVP. Schweizweit kämpft die Volkspartei immer wieder gegen Tempo 30. Gegenüber unserer Zeitung sagt er:

«Eine Aufwertung und Veränderung dieses Abschnittes kann eine Chance sein, diesen Teil der Gerliswilstrasse attraktiver zu gestalten.»

Er sei nicht grundsätzlich gegen eine 30er-Zone – dort, wo sie Sinn ergebe und man zu Stosszeiten sowieso nicht schneller fahren könne. Müri betont jedoch, dass die Fraktion grundsätzlich dagegen sei, das Thema aber aktuell noch nicht habe besprochen werden können. Der Fraktionschef stellt sich hingegen klar gegen das Vorhaben, Parkplätze wegen Tempo 30 aufzuheben. «Eine Parklösung für das Gewerbe ist zwingend.»

Lärmarmer Belag und Schallschutzfenster

Er spricht damit die 14 Längsparkfelder an, die der Kanton streichen will. «Eine derartige Anordnung von Parkplätzen ist heute nicht mehr zugelassen und muss angepasst werden», heisst es in der Mitteilung des Kantons. Es sollen unter anderem Baumreihen erstellt werden.

Auf dem Abschnitt vom Central bis Sonnenplatz verkehren laut dem Kanton 11'000 Fahrzeuge pro Tag. Neben Tempo 30 soll die Strasse auch saniert werden. Frühestens 2024 sollen die Bauarbeiten starten. Kosten sollen sie den Kanton sieben Millionen Franken. Geplant sind ein lärmarmer Belag und Schallschutzfenster in einzelnen Liegenschaften. Zudem soll hangaufwärts Richtung Sonnenplatz ein 1,8 Meter breiter Velostreifen entstehen, die Bushaltestelle Krauerstrasse wird behindertengerecht umgebaut. «Dadurch halten die Busse neu vollständig auf der Fahrbahn an, was wesentlich zur Fahrplanstabilität beiträgt», schreibt der Kanton.

Tempo 30 breitet sich weiter aus

Es kann davon ausgegangen werden, dass in Emmen dereinst auf weiteren Strassen und Strassenabschnitten Tempo 30 gilt. Die Gersagstrasse von der Abzweigung der Gerliswilstrasse bis zur SBB-Unterführung etwa ist seit längerem ein Kandidat. Auch der Abschnitt der Gerliswilstrasse vom Sonnenplatz bis zur Sprengi wird in einigen Jahren möglicherweise nur noch langsamer befahrbar sein. Der Kanton bestätigt, dass Tempo 30 dort als Option in der Projektierung geprüft wird.

Das Projekt liegt ab dem 23. November für 20 Tage öffentlich auf. Informationsveranstaltung für die Bevölkerung am 9. November, 19.30 bis 21 Uhr, in der Akku Kunstplattform an der Gerliswilstrasse 23.

