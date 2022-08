Emmenbrücke Partys, Konzerte und mietbare Container bis zum Schluss – das NF49 feiert die letzte Saison In ihrem letzten Sommer soll die Zwischennutzung auf dem Seetalplatz nochmals ausgiebig ausgekostet werden. Denn Ende 2022 ist Schluss. Sandra Peter Jetzt kommentieren 06.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Simon Schurtenberger (links) und Greg Zeder sind Co-Geschäftsleiter des NF49. Bild: Manuela Jans-Koch (Emmenbrücke, 28. Juli 2022)

«Wir haben je nach Event ein ganz anderes Publikum auf dem Areal», erklärt Greg Zeder, Co-Geschäftsführer des Treffpunkts NF49 am Seetalplatz. «Ein fixes Stammpublikum aus der Nachbarschaft, das immer hier ist, gibt es nicht.» Zum Zirkus kämen Familien mit Kindern, zum Daydance die Technofans oder Indieliebhaber zu Konzerten, ergänzt Co-Geschäftsführer Simon Schurtenberger. So soll es auch im allerletzten Sommer bleiben:

«Wir wollen, dass möglichst oft etwas los ist bei uns und viele verschiedene Menschen uns besuchen.»

Bis im September finden unter dem Motto «Ende Gelände!» vorwiegend an den Wochenenden mehrere grössere Veranstaltungen wie Partys, Konzerte oder andere Events statt, dieses Wochenende etwa beim gemeinsamen Festival «Area 49» von verschiedenen Zentralschweizer Labels.

Unter dem Motto «Ende Gelände!» finden bis im September Veranstaltungen statt. Bild: Manuela Jans-Koch (Emmenbrücke, 28. Juli 2022)

Neu gibt es einen Pizzalieferdienst und eine Kuppel auf dem Gelände

Platz für Party und Musik gibt es etwa unter der Kuppel, die Simon Schurtenberger «Dome» nennt. Die Besitzer, die anonym bleiben wollen, haben die Kuppel für diesen Sommer zur Verfügung gestellt. Aufgestellt haben die beiden Geschäftsführer sie zusammen mit Mieterinnen und Mietern und mit Hilfe eines Krans.

Nun sei aus «diesem Schmuckstück» ein richtiger «Sommerspot» und sein Lieblingsplatz auf dem Gelände geworden, sagt Schurtenberger. Er ist rundherum gesäumt von bepflanzten Hochbeeten. Daneben stehen der alte Voliere-Buvette-Wagen vom Inseli in Luzern sowie der Container der Kunsthochschule.

«The Dome», die Kuppel auf dem Seetalplatz, ist bereit für die Sommerevents. Am linken Bildrand ist die Vorderwand des alten Wagens der Luzerner Inseli-Voliere-Buvette zu sehen. Bild: Manuela Jans-Koch (Emmenbrücke, 28. Juli 2022)

Neu auf dem Gelände trotz absehbaren Endes ist «Disco Pizza». Der Lieferdienst bietet von Montag bis Freitag einen Mittagstisch an. Für das Unternehmen ist die vorhandene Infrastruktur des Magazins – mit dem Restaurant-, Event- und Konzertlokal auf dem Areal – aber vor allem eine optimale Zwischenlösung für seine Produktion und sein Lager.

«Wir sind rasch gewachsen und mussten schnell Lösungen finden.»

Das erklärt Raphael Märki, der «Disco Pizza» führt. Er ist auch Betreiber des Klubs Kegelbahn und der Bar Kaffee Kind an der Baselstrasse in Luzern.

Auf dem Seetalplatz beim Mittagstisch anzutreffen: Noelia Herrmann sorgt bei «Disco Pizza» als Allrounderin und Servicechefin für einen reibungslosen Betrieb. Bild: Manuela Jans-Koch (Emmenbrücke, 28. Juli 2022)

Ursprünglich sollte der Pizzaofen im «Kaffee Kind» jeweils einmal im Monat zum Einsatz kommen. Doch dann kam die Coronapandemie, Lokale mussten vorübergehend schliessen, Lieferdienste verzeichneten eine steigende Nachfrage. Als Bar und Klub wieder öffnen durften, musste eine Lösung für den gewachsenen Pizzalieferdienst her. Diese wurde für eine befristete Zeit im Hotel Seeburg gefunden.

«Danach war es noch zu früh für eine eigene Filiale, wir wollten uns aber weiter professionalisieren, Erfahrungen sammeln und auch für Caterings und Events liefern können», erläutert Märki. Dies sei nun dank der Zwischennutzung möglich:

«Nächstes Ziel ist aber eine eigene Filiale. Wir wollen nur noch einmal zügeln und etwas Fixes.»

Die Chancen dafür stünden gut, verrät Märki.

Container sind bis Ende November nutzbar

«Es ist schon Aufbruchstimmung spürbar, aktuell gibt es freie Räume», sagt NF49-Co-Geschäftsleiter Greg Zeder zum Bereich der Mietcontainer. Die Mietverträge laufen noch bis Ende November 2022. Wer eine Anschlusslösung finde, gehe unter Umständen aber früher oder habe schon gewechselt.

Neue Räumlichkeiten haben die Mieterinnen und Mieter teils bei anderen Zwischennutzungsprojekten in Aussicht, das Kulturmagazin «Frachtwerk» zieht beispielsweise auf das Bell-Areal in Kriens, andere sehen sich in Emmen um.

Schon seit November 2018 hat die Videoproduktionsfirma Madcom ihr Büro in einem der Container auf dem Gelände. «Wir brechen nach und nach unsere Zelte ab», erklärt Mitinhaber Ivo Amarilli. Madcom zieht in die Stadt Luzern an die Himmelrichstrasse. «Für uns war der Start hier super», sagt Amarilli über das NF49. Gleich als sie ihre Firma gründeten, hätten sie so einen Ort mit moderater Miete an verkehrstechnisch günstiger Lage gefunden. Amarilli erzählt weiter:

«Wir sind hier gewachsen, der Raum ist mittlerweile zu klein.»

Ivo Amarilli arbeitet seit 2018 im Container auf dem Seetalplatz. Kim Schärer war hingegen beim Start der Firma Madcom noch nicht dabei. Bild: Manuela Jans-Koch (Emmenbrücke, 28. Juli 2022)

Bis Ende 2020 führten die Geschäftsleiter des NF49 am Seetalplatz eine Warteliste für die Container, und es gab wöchentlich Anfragen. Simon Schurtenberger bilanziert:

«Das zeigt, dass das Bedürfnis für günstige Räume wie diese grundsätzlich vorhanden ist.»

Die Monatsmiete für einen Container beträgt 150 bis 1000 Franken, je nach Grösse. In einem der Container befindet sich ein universell nutzbarer Raum, ausgestattet mit Bildschirm, Tischen und Stühlen sowie einer kleinen Bar, der auch für kürzere Zeit gemietet werden kann.

Der Blick in den Seminarraum in einem der Container. Bild: Manuela Jans-Koch (Emmenbrücke, 28. Juli 2022)

«Hier fanden schon Sitzungen, Seminare, Apéros, Public Viewings, Lesungen oder Yogastunden statt», erzählt Zeder. Sein Lieblingsplatz ist der zugehörige Balkon, von dem aus man beinahe das ganze Areal überblickt.

Der Blick vom Balkon beim Seminarraum über das NF49-Gelände. Bild: Manuela Jans-Koch (Emmenbrücke, 28. Juli 2022)

Die beiden je zu 50 Prozent vom zuständigen Verein Platzhalter angestellten Co-Geschäftsführer des NF49 wissen bereits, was sie vermissen werden, wenn diese Zwischennutzung im November endet.

Die Stimmung und der besondere Charme, etwa während eines Events oder Konzerts, seien einzigartig, so Zeder. Für ihn sei das Areal «der schönste Parkplatz der Zentralschweiz», scherzt er liebevoll und ironisch gleichermassen. Schurtenberger mag die Vielfalt: «Hier erlebe ich einen abwechslungsreichen und erfüllenden Alltag. Es ist nicht selbstverständlich, viele Freiheiten zu haben und eigene Ideen umsetzen zu können.»

Der Blick vom Zwischennutzungsareal in Richtung Ausgang beim Bahnhof Süd in Emmenbrücke. Bild: Manuela Jans-Koch (Emmenbrücke, 28. Juli 2022) Diese Kuppel haben die Geschäftsführer und Mieter im Frühling zusammen aufgestellt. Sie wird für Veranstaltungen genutzt. Im Hintergrund ist der alte Volière-Buvette-Wagen zu sehen. Bild: Manuela Jans-Koch (Emmenbrücke, 28. Juli 2022) Da die Volière-Buvette einen neuen Wagen hat, kommt dieser nun am Seetalplatz zum Einsatz. Bild: Manuela Jans-Koch (Emmenbrücke, 28. Juli 2022) Falls es doch mal zu heiss wird, wird das Kinderbassin gefüllt. Bild: Manuela Jans-Koch (Emmenbrücke, 28. Juli 2022) Im Container oben rechts befindet sich der multifunktionale Seminarraum mit angrenzendem Balkon. Bild: Manuela Jans-Koch (Emmenbrücke, 28. Juli 2022) Blick vom Balkon des Seminarraumes aus. Bild: Manuela Jans-Koch (Emmenbrücke, 28. Juli 2022) Noelia Herrmann von Disco Pizza. Der Pizza-Lieferdienst nutzt die Küche des Magazins – dem Restaurant-, Event- und Konzertlokal auf dem Areal – als Produktions- und Lagerort und führt einen Mittagstisch. Bild: Manuela Jans-Koch (Emmenbrücke, 28. Juli 2022) Kim Schärer und Ivo Amarilli von der Videoproduktionsfirma Madcom arbeiten im Büro. Von innen ist nicht ersichtlich, dass sich der Raum in einem Container befindet. Bild: Manuela Jans-Koch (Emmenbrücke, 28. Juli 2022) Die Co-Geschäftsführer Simon Schurtenberger (links) und Greg Zeder betreuen auch den letzten Sommer der Zwischennutzung. Bild: Manuela Jans-Koch (Emmenbrücke, 28. Juli 2022) «Ende Gelände!» - unter diesem Motto steht die letzte Saison des NF49. Aber dick rot durchgestrichen, denn bis und mit Ende September finden noch zahlreiche Veranstaltungen statt. Bild: Manuela Jans-Koch (Emmenbrücke, 28. Juli 2022)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen