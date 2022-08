Emmen/Rothenburg Wiedereröffnung des Autobahnanschlusses – öffentliche Auflage beginnt 2026 soll der Autobahnanschluss Emmen-Nord wieder befahrbar sein. Gleichzeitig ist auch geplant, die Rothenburgstrasse auszubauen. Bald liegt das Projekt auf, auch die Bevölkerung wird demnächst vor Ort informiert. 11.08.2022, 13.34 Uhr

Der Autobahnanschluss A2 Emmen-Nord wird komplett reaktiviert. Geplant ist, 2025 mit den Arbeiten zu beginnen, wie das Bundesamt für Strassen (Astra), die Gemeinde Emmen und der Kanton Luzern mitteilen. Ein Jahr darauf soll die momentan geschlossene Ein- und Ausfahrt Richtung Basel wieder befahrbar sein. Geplant sind unter anderem ein Neubau der Autobahnbrücke und ein Dosiersystem bei der Ausfahrt von Basel herkommend.

Blick in Fahrtrichtung Basel. Visualisierung: PD

Gleichzeitig wird auch die Rothenburgstrasse saniert und umfassend neu gestaltet. Diese soll auf rund 5,5 Meter verbreitert werden, um Platz für eine neue Busspur Richtung Sprengi zu machen. Auch Velofahrer erhalten gemäss der Mitteilung mehr Platz: Beispielsweise ist Richtung Rothenburg ein 1,8 Meter breiter Velostreifen vorgesehen.

Für die Sanierung rechnet der Kanton Luzern mit Kosten von 15 Millionen Franken, die Wiedereröffnung des Autobahnanschlusses beläuft sich auf rund 31 Millionen Franken. Die beiden Projekte erstrecken sich vom Kreisel Kapf über die Autobahnbrücke bis zum Heubächliring. Am 24. (in Emmenbrücke) und 25. August (in Rothenburg) sind Informationsveranstaltungen für die Bevölkerung geplant. Die öffentliche Auflage beginnt Anfang September. (mst)

Blick vom Kreisel Kapf in Richtung Autobahnanschluss. Visualisierung: PD