Mooshüsli Emmen: Nach Strom im Wasser ist Becken wieder offen

Emmer Freibad Mooshüsli Nach «niedrigen elektrischen Spannungen» im Wasser: Kinderplanschbecken wieder geöffnet Die Kontrollen sind gemacht und die Sicherheit ist gewährt. Das Kinderplanschbecken im Mooshüsli ist wieder geöffnet. Bruno Odermatt von der Gemeinde betont: «Personen waren nie in Gefahr.» Sandra Monika Ziegler Jetzt kommentieren 19.05.2022, 12.00 Uhr

«Da hat es Ameisi im Wasser», bemerkten am Mittwoch einige Kinder, die im Kinderplanschbecken im Emmer Freibad Mooshüsli waren. Daraufhin stiegen auch Erwachsene ins Kinderplanschbecken und spürten das leichte Kribbeln ebenso.

Sofort wurde das Badepersonal informiert, der Strom abgestellt und das Kinderplanschbecken abgesperrt. Es waren aber keine Ameisi, sondern ein Kabelknick, der für eine kurze Zeit zu elektrischer Spannung im Kinderplanschbecken im Freibad Mooshüsli und somit zu einem Kribbeln führte.

Wie konnte das geschehen? Bruno Odermatt, Leiter Departement Immobilien und Sport Gemeinde Emmen, erklärt: «Jede Anlage hat Pumpen, die mit Strom betrieben werden, somit auch Stromzufuhren.» Bei der Installation der neuen Pumpe sei ein Kabel nicht fachgerecht montiert worden, es knickte und Strom gelang ins Wasser. Er sagt:

«Wäre der Strom stärker gewesen, hätte es die Sicherung rausgehauen und die Stromzufuhr wäre sofort unterbrochen worden. Personen waren nie in Gefahr.»

Das gelte übrigens auch für die Lichter im Bassin: «Die Lampen sind hinter Glas und sind abgedichtet. Kommt Wasser rein, dann springt die Sicherung und es wird die Stromzufuhr unterbrochen», sagt er.

Mehr Kabel im Wasser als man denkt

Wasser und Strom lässt in vielen Köpfen Panik entstehen. Nicht nötig, so Odermatt. Es habe mehr Kabel im Wasser, als vermutet werden.

Es darf wieder fröhlich geplanscht werden im Kinderplanschbecken. Bild: Eveline Beerkircher

So werde jeder Whirlpool mit Strom betrieben oder auch im See seien Kabel mit Strom verlegt. «Diese Kabel sind alle abgesichert und schalten bei einem Defekt die Stromzufuhr aus», beruhigt Bruno Odermatt. Im Fall vom Mittwoch kam es gar nicht so weit, weil die «Ameisi-Meldung» vorher einging und das Badipersonal sofort reagiert habe.

Eine Panik sei nicht entstanden. Einzig die Personen, die unmittelbar ums Bassin waren, hätten davon direkt etwas gemerkt. Selbst die Lautsprecherdurchsage, die über die Sperrung des Kinderplanschbeckens informierte, habe zu keiner Unruhe geführt. Bruno Odermatt sagt:

«Es wurden sämtliche Kabel in der Anlage kontrolliert und die Stromdurchfuhr gemessen, es ist alles wieder in Ordnung. Dem Badeplausch steht nichts mehr im Wege – die Ameisi sind weg.»

