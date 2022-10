Energie EWL richtet sich konsequent ökologisch aus – und investiert über eine Milliarde Franken Energie Wasser Luzern (EWL) möchte den Weg in eine klimaneutrale Zukunft nicht nur beschreiten, sondern dabei eine Führungsrolle übernehmen. Bis 2040 will sich das Unternehmen dafür völlig vom Erdgas verabschieden und auch alle weiteren Geschäftsfelder ökologisch ausrichten. Christian Peter Meier Jetzt kommentieren 26.10.2022, 17.27 Uhr

Blick in die See-Energie-Zentrale am Inseliquai in Luzern. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 15. September 2022)

Das ging aber schnell: Nur Wochen nach dem Ja der Stadtluzerner Bevölkerung zu einer ambitionierten Klima- und Energiestrategie präsentiert EWL bereits eine neue Unternehmensstrategie. Oder hat am Ende das eine nur bedingt mit dem anderen zu tun? So ist es. Patrik Rust, Vorsitzender der Geschäftsleitung, versichert, dass EWL den Umbau seit geraumer Zeit plane und ihn auch ohne den jüngsten Volksauftrag vorantreiben würde.

Um die Energietransformation entscheidend mitzuprägen, wird EWL über eine Milliarde Franken in See-Energie und Fernwärme sowie in Fotovoltaikanlagen und intelligente Zähler investieren. Das Unternehmen will diesen Betrag aus eigener Kraft stemmen. «Das heisst: Wir erwarten keine A-fonds-perdu-Beiträge», sagte Rust im Rahmen einer Medienorientierung. Hingegen habe man die Stadt Luzern als EWL-Alleinbesitzerin gebeten, die bisher übliche Dividendenausschüttung zu halbieren.

Auch für die Kundinnen und Kunden dürfte der Umbau ein Preisschild haben. Doch sind gemäss Rust erneuerbare Energien unterdessen – nicht zuletzt wegen des Ukraine-Krieges – keineswegs mehr teurer als fossile Brennstoffe. Sprich: Mit höheren Kosten für Energie haben sich die Verbraucherinnen oder Verbraucher auf lange Frist wohl ohnehin abzufinden.

Gesucht: Platz für eine weitere See-Energie-Anlage

Die meisten Investitionen sind im Bereich der Wärmeversorgung zu tätigen – obwohl EWL hier seit 2014 bereits rund 330 Millionen Franken in Fernwärme und See-Energie investiert hat. Doch das Ziel, völlig aus dem bislang so wichtigen Erdgasgeschäft auszusteigen, ist eben auch sehr ambitioniert. Aktuell erschliesst das Unternehmen von seiner See-Energie-Zentrale am Inseliquai aus 3700 benachbarte Haushalte mit erneuerbarer Energie und wird beispielsweise Netzerweiterungen in Richtung Kleinstadt oder Tribschen realisieren. Die Quartiere auf der anderen Seeseite könnten dereinst ebenfalls mit See-Energie versorgt werden. Doch fehlt hier noch eine Zentrale – und auch ein geeigneter Standort. Rust:

«Wir versuchen derzeit, im Bereich des Carl-Spitteler-Quais einen Platz für eine unterirdische Anlage zu finden.»

Hier erfahren Sie auf leicht verständliche Weise, wie ein See-Energie-Werk funktioniert. Video: EWL

Ebenfalls erweitern und verdichten will EWL in den nächsten Jahren die bestehenden Fernwärmenetze, namentlich in Emmen und in Littau. Diese verwerten Abwärme der Kehrichtverbrennungsanlage Renergia in Perlen und des Stahlwerks Swiss Steel in Emmenbrücke.

Noch hat EWL nicht für alle städtischen Quartiere pfannenfertige Konzepte bereit. Klar ist für Patrik Rust aber: «Die von EWL gelieferte Wärme in der Stadt Luzern wird 2040 zu 100 Prozent erneuerbar sein.» Ab kommendem Frühjahr will das Unternehmen in einer stadtweiten Übersicht aufzeigen, wo die Kundinnen und Kunden ungefähr wann mit welcher klimafreundlichen Wärmelösung rechnen können.

EWL-Geschäftsleitungsmitglied Christian Hofmann gewährt einen Einblick in die See-Energie-Zentrale. Bild: Boris Bürgisser (15. September 2022)

Nicht umsetzbar dürfte die Forderung der städtischen Klima- und Energiestrategie sein, rund drei Viertel der Dekarbonisierung bereits bis 2030 umzusetzen. Rust hält dieses Ziel für «sehr herausfordernd»: Um es erreichen zu können, müssten eigentlich schon zum jetzigen Zeitpunkt alle Pläne bewilligt vorliegen.

EWL will zahlreiche Solaranlagen bauen

Auch im Bereich Solaranlagen sieht sich EWL als treibende Kraft. Das Unternehmen will in diesem Bereich 20 Millionen Franken investieren und namentlich auf städtischen Gebäuden zahlreiche Anlagen realisieren. Eigentümerinnen und Eigentümer privater Liegenschaften will EWL zudem mit sogenannten Eigenverbrauchsmodellen unterstützen. Diese sollen sicherstellen, dass die Energie privat finanzierter Solaranlagen optimal genutzt wird. Und wer weiss: Vielleicht können Erzeugende von Solarstrom ihre Energie künftig sogar selber verkaufen. EWL will auf alle Fälle «Lösungen für den Handel von überschüssigem Solarstrom integrieren».

Eine Schlüsselrolle bei der Umsetzung der neuen Unternehmensstrategie spielen zudem intelligente Energiesysteme. «Unsere Stärke ist, dass wir klimafreundliche Lösungen aus einer Hand anbieten können», sagt Rust. Das bedeutet, dass EWL die Kundinnen und Kunden nicht nur mit grünem Strom, klimafreundlicher Wärme und Kälte, sondern auch mit Ladestationen für Elektrofahrzeuge bedienen will.

Apropos: Bereits mehr als 250 Ladestationen für Elektroautos hat EWL installiert, rund 100 allein in diesem Jahr. Dieses Geschäftsfeld soll sich noch klar vergrössern, wobei das Unternehmen vor allem grössere Überbauungen und Firmen im Auge hat.

Den Stromverbrauch stets im Blick

Bereits begonnen hat EWL mit der flächendeckenden Versorgung der Haushalte mit intelligenten Stromzählern. Mit diesen sogenannten Smart Metern erfüllt das Unternehmen die Vorgaben der Energiestrategie 2050 des Bundes. Dank der gescheiten Messgeräte haben Kundinnen und Kunden künftig ihren tagesaktuellen Stromverbrauch immer im Blick, können diesen zeitnah optimieren und damit Energie und Geld sparen. Ganz nach dem Motto: Weniger ist mehr.

