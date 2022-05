Energie Fernwärmeverbunde sollen Kriens nachhaltiger machen Ein Grossteil der Haushalte heizt mit fossiler Energie. Die Stadt Kriens will das ändern, ist dafür aber auf Private angewiesen. Stefan Dähler 17.05.2022, 17.00 Uhr

Besonders in urbanen Gebieten ist der Anteil fossiler Wärmeenergie im Kanton Luzern hoch: In der Stadt Luzern beträgt er rund 90 Prozent, in Kriens 83. Die Stadt Luzern will das bekannterweise mit der Klima- und Energiestrategie ändern, über die noch abgestimmt werden muss. Und auch in Kriens soll nun was gehen. Wie die Stadt mitteilt, will sie die Realisierung von Fernwärmeverbunden anstossen, die mit erneuerbarer Wärmeenergie ganze Quartiere versorgen können.

Der Krienser Bauvorsteher Maurus Frey. Bild: Patrick Hürlimann

Ein solcher existiert auf Krienser Boden bereits im Raum Luzern Süd mit dem See-Energie-Netz, dessen Zentrale sich im Horwer Seefeld befindet. Weiter gibt es einige kleine Verbunde, die jedoch privater Natur sind – es können sich nicht einfach zusätzliche Hausbesitzende anschliessen. «Bei künftigen Verbunden soll das aber möglich sein», sagt der Krienser Bauvorsteher Maurus Frey (Grüne).

Die Stadt hat eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben und bereitet nun eine öffentliche Ausschreibung vor, die Anfang 2023 starten soll. Damit sollen Unternehmen gefunden werden, die einen grösseren Wärmeverbund oder mehrere Verbunde in Kriens aufbauen können und wollen. Denkbare Energiequellen seien Holz oder eine Kombination aus Grundwasser- und Holzwärme.

Obernau, Zentrum und Kupferhammer-Kehrhof sind geeignet

Aufgrund der hohen Investitionskosten und der notwendigen technischen Spezialisierung will die Stadt nicht selbst Verbunde aufbauen. Frey ist überzeugt, dass Unternehmen an dieser Aufgabe interessiert sind. Die Machbarkeitsstudie habe gezeigt, dass in den Gebieten Obernau, Zentrum und Kupferhammer-Kehrhof die Bedingungen für Wärmeverbunde günstig seien.

«Wegen der dichten Bebauung und des hohen Anteils fossiler Heizungen ist dort ein wirtschaftlicher Betrieb zu für die Kundinnen attraktiven Konditionen gut möglich.» Es bestehe ein Potenzial von rund 800 fossilen Heizungen, die ersetzt werden könnten. Weiter sei ein Leitungsnetz von bis zu 51 Kilometern denkbar.

Blick auf das Krienser Zentrum, wo ein Fernwärmeverbund entstehen könnte. Bild: Patrick Hürlimann (15. August 2020)

Frey verweist auf das See-Energie-Netz, das von einer EWL-Tochterfirma ebenfalls ohne Beiträge der Stadt Kriens oder der Gemeinde Horw aufgebaut worden sei. «Wir setzen auf wirtschaftliche Eigeninitiative», sagt der Bauvorsteher.

«Wir sehen es nicht als unsere Aufgabe an, Investitionen zu tätigen, sondern ein Umfeld zu schaffen, damit solche getätigt werden.»

Denkbar sei aber, dass die Stadt ein Grundstück für die Realisierung einer Heizzentrale im «ergiebigen» Baurecht abgibt. Wo die Zentralen entstehen könnten, sei noch offen und hänge auch von den Energieträgern und Konzepten ab, die bei der Ausschreibung eingereicht würden. «Es ist klar, dass etwa eine Holzheizung ausserhalb des Siedlungsgebiets realisiert werden müsste», sagt Frey.

Mehrere Vorstösse forderten Fernwärme

Der Aufbau von Wärmeverbunden wurde von mehreren Vorstössen im Krienser Einwohnerrat angeregt. Hinzu kommt nun die geopolitische Lage: «Wir haben nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine zahlreiche Anfragen von Personen erhalten, die von der fossilen Heizenergie wegkommen wollen», sagt Frey. Auch städtische Liegenschaften sollen künftig an Wärmeverbunde angeschlossen werden. Nicht nötig ist dies jedoch beim Stadthaus: Dieses wird bereits nachhaltig geheizt, und zwar grösstenteils mittels Wärmerückgewinnung aus dem Abwasser.