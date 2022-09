See-Energie So sorgt der Vierwaldstättersee für warme Luzerner Stuben Die See-Energiezentrale Inseliquai versorgt Teile der Stadt mit ökologischer Energie. Das Angebot wird laufend ausgebaut. Matthias Stadler Jetzt kommentieren 21.09.2022, 05.00 Uhr

Sie denken, Astrophysik sei kompliziert? Dann lassen Sie sich von den EWL-Experten an einem freien Nachmittag einmal die See-Energiezentrale am Inseliquai in Luzern erklären. Der Autor behauptet: Die Erforschung des Weltraums ist einfacher zu verstehen.

Ein hochkomplexes System unterhalb des Inseliquais versorgt immer mehr Luzerner Gebäude mit Wärme und Kühlung. Bilder: Boris Bürgisser

Aber wie dem auch sei: Die Zentrale liegt weit unterhalb der Seeoberfläche im dritten Untergeschoss des Gebäudes gleich gegenüber der Carparkplätze. «Früher kam der See auch tatsächlich bis hierhin», sagt Christian Hofmann, Mitglied der EWL-Geschäftsleitung, bei einem Rundgang. In der Anlage, die mit Rohren, Pumpen, Speichern und Schaltanlagen der Traum eines jeden Maschinenbauingenieurs ist, befindet sich eigentlich nur selten jemand. «Hier läuft alles vollautomatisch.»

1984 wurde die Zentrale erstellt. Vor wenigen Jahren wurde sie komplett saniert und für rund 20 Millionen Franken modernisiert, 2020 waren die Arbeiten abgeschlossen. Die Anlage hat die Kapazität, um rund 3700 Haushalte in Luzern mit See-Energie zu versorgen. Heizungen, Warmwasser und Klimaanlagen werden damit betrieben.

EWL-Geschäftsleitungsmitglied Christian Hofmann erklärt die See-Energiezentrale Inseliquai.

Es sind diverse Gebäude an dieses Netz angeschlossen. Etwa der Bahnhof, die Uni Luzern, das Radisson-Blu-Hotel und das KKL. Auch das neue Rechenzentrum im Warteggstollen wird mit See-Energie gekühlt, das Tribschenquartier wird derzeit erschlossen und die Kleinstadt befindet sich im Ausbau.

Wasser wird auf 65 Grad erhitzt

Das Prinzip ist folgendermassen: Eine Pumpe zapft Seewasser aus der Mitte des Luzerner Seebeckens in etwa 30 Metern Tiefe an. Die Temperatur beträgt dort ganzjährig zwischen 5 und 9 Grad. Die Energie, die im Wasser steckt, macht sich die Zentrale zu Nutze. Das Seewasser selber fliesst danach um drei Grad kühler beim KKL in den See zurück. Die entnommene Energie reicht aus, um mittels Wärmepumpen anderes Wasser auf rund 65 Grad aufzuheizen. Dieses wird anschliessend über ein unterirdisches Leitungsnetz in die Quartiere verteilt. Dort sorgt jeweils eine sogenannte Quartierzentrale für die Aufteilung in die einzelnen Gebäude.

Hier wird das Wasser auf rund 65 Grad aufgeheizt.

Betrieben werden durch diese Technik Heizungen und Warmwasseraufbereitungsanlagen, aber auch Klima- und Kühlanlagen. Letzteres einfach umgekehrt mit kaltem Wasser. «Diese Form der Energiegewinnung ist fast zu hundert Prozent ökologisch», erklärt Christian Hofmann. Deswegen sei sie ein wichtiger Teil auf dem Weg in eine CO 2 -neutrale Zukunft in Luzern. Einzig der Gaskessel, der dazu da ist, bei höchster Energienachfrage einzuspringen und die Spitzen zu brechen, ist keine komplett nachhaltige Energieproduktion.

0,333 Prozent des Wassers wird genutzt

Maximal 1540 Kubikmeter Wasser können pro Stunde vom See in die Zentrale und später wieder zurückgepumpt werden. Dass das Wasser dem See entzogen und später wieder zurückgeführt wird, verursacht laut dem Experten keine Probleme. Die Fische würden davon nichts merken, auch auf Wasserpflanzen oder sonstige Lebewesen habe die Nutzung keinen negativen Einfluss. Gemäss dem eidgenössischen Wasserforschungsinstitut Eawag wären pro Jahr bis zu 25 Prozent des Volumens des Vierwaldstättersees ohne negative Auswirkungen verwertbar. Zurzeit nutzt EWL laut eigenen Angaben gerade einmal 0,333 Prozent.

Leitungen im EWL-Werk.

Analog zur Zentrale Inseliquai nutzt EWL See-Energie auch im Horwer Seefeld. Die Kapazität dieser Anlage liegt bei 6800 Haushalten und ist damit fast doppelt so gross wie diejenige am Inseliquai.

Der Ausbau der See-Energie-Nutzung ist auch ein Teil der städtischen Klima- und Energiestrategie, über die am Wochenende abgestimmt wird. Unabhängig davon ist der Ausbau aber schon in vollem Gange. Wann immer man in der Neustadt eine Baustelle an einer Strasse sieht – wie derzeit in der Frankenstrasse –, ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass EWL dort neue Rohre für den Ausbau der See-Energie verlegt. Diese ist im Vergleich zur Fernwärme, etwa aus der KVA Renergia oder aus der Stahlproduktion in Emmenbrücke, allerdings noch ein kleiner Fisch.

Nähe zum See ist Voraussetzung

Die See-Energie hat auch natürliche Grenzen, wie Christian Hofmann erklärt. «Es ist kaum möglich, mit dieser Energie beispielsweise Gebäude im Krienser Obernau oder in Littau zu heizen.» Denn die Empfänger müssten in einer gewissen Nähe zum See liegen.

Auch eine Maschine kann gute Laune verbreiten.

Dass der See überhaupt als Quelle für Energie genutzt werden kann, sei nicht selbstverständlich, sagt Hofmann. Denn kleinere Gewässer wie etwa der Rotsee würden sich nicht für eine solche Energiegewinnung eignen. Trotzdem habe die See-Energie grosses Potenzial. Ideal seien Gewässer mit grossem Volumen für die Wärme- und Kälteversorgung und genügend Wasser das ganze Jahr hindurch sowie eine konstante Temperatur im Tiefenwasser. Wichtig sei zudem eine hohe Energiedichte in der Nähe des Gewässers, also genügend Gebäude mit einem Wärmebedarf, die relativ nahe beieinanderliegen. So, wie es um die bestehenden Zentralen in Luzern und Horw der Fall sei. Andere Orte am Vierwaldstättersee würden sich dazu ebenfalls eignen, sagt der Experte.

Ein weiterer Vorteil: Die derzeitig explodierenden Energiepreise hätten einen geringeren Einfluss auf den Preis der See-Energie, erklärt Christian Hofmann. «Diese Energie wird fast ausschliesslich hier vor Ort gewonnen. Internationale Konflikte können ihr kaum etwas anhaben.»

Der Vierwaldstättersee beliefert Teile Luzerns also mit grünster Energie, während er eigentlich gar nichts anderes machen muss, als etwas Wasser vorübergehend auszuleihen. Wenigstens dieser Teil ist nicht so kompliziert.