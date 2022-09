Baugenossenschaft ABL Luzern führt Heizobergrenze ein

Energieknappheit Die Luzerner Baugenossenschaft ABL führt eine Heizobergrenze ein – damit ist sie nicht allein Um Energie zu sparen, begrenzt die ABL die Temperatur in ihren Siedlungen auf 21 Grad. Auch für andere Liegenschaftsbesitzer ist das ein Thema. Stefan Dähler Jetzt kommentieren 28.09.2022, 05.00 Uhr

Die ABL-Überbauung Himmelrich in der Stadt Luzern. Bild: Dominik Wunderli (11. Mai 2021)

Vorerst belässt es der Bundesrat bei Appellen zum Sparen, was die drohende Energieknappheit angeht. Andere handeln bereits aus Eigeninitiative, so die Luzerner Baugenossenschaft ABL. Wie sie in ihrem Mitgliedermagazin schreibt, wird die Temperatur in allen ABL-Siedlungen als «Sofortmassnahme» auf maximal 21 Grad beschränkt. Das könne «einen Spareffekt von rund zehn bis 15 Prozent erzeugen und den steigenden Kosten entgegenwirken». Ein Grossteil der rund 2000 ABL-Wohnungen wird mit Gas geheizt.

Die ABL schreibt auf Anfrage, dass es sich um einen Richtwert handle, der in gewissen Wohnungen tiefer oder höher sein könne. Die Mietenden hätten die Möglichkeit, freiwillig weniger zu heizen. Eine Obergrenze von 19 Grad, wie vom Bundesrat bei einer Mangellage angekündigt, wäre «aus mietrechtlicher Sicht nicht machbar». Dafür müsste die Landesregierung zuerst die rechtlichen Grundlagen schaffen.

20 Grad müssen es mindestens sein

Gemäss Mieterinnen- und Mieterverband Schweiz (MV) handelt es sich um eine «rechtliche Faustregel», dass «Wohnräume auf mindestens 20 Grad beheizbar sein müssen», wie es auf dessen Website heisst. Werde diese Temperatur nicht erreicht, könne man sich wehren. In Schlafräumen seien aber tiefere Temperaturen zu empfehlen. Der Luzerner MV bezeichnet die Massnahme der ABL gegenüber «Zentralplus» als «sinnvoll und angebracht».

Technisch ist die Heizobergrenze relativ einfach umsetzbar. Diese werde über die Software der jeweiligen Heizungsanlagen gesteuert, schreibt die ABL. Werde es in der Wohnung zu kalt oder zu warm, können sich Mieterinnen und Mieter via Schadenformular auf der ABL-Website melden. Auf die Ankündigung der Heizobergrenze habe man bis jetzt nur positive Rückmeldungen erhalten.

Weitere Genossenschaft hat Obergrenze eingeführt

Die ABL steht nicht alleine da. Das Netzwerk der Luzerner Genossenschaften (G-Net) wird sich nächsten Monat mit dem Thema Energie befassen, wie dessen Koordinator Florian Flohr sagt. «Ich gehe davon aus, dass eine Heizobergrenze auch andernorts eine Option ist.»

Auf die Oekumenische Wohnbaugenossenschaft Luzern (OeWL), deren Geschäftsführer Flohr ist, trifft dies schon mal zu.

«Wir haben die Heizungen so eingestellt, dass die Temperatur in den Wohnungen maximal bei 21/22 Grad liegt.»

Angesichts der mietrechtlichen Grenze von 20 Grad habe man «etwas Puffer eingeplant, da die effektive Temperatur je nach Heizungstyp oder Lage der Wohnung unterschiedlich sein kann».

Die ABL ist nicht die einzige Genossenschaft, die eine Obergrenze eingeführt hat. Bild: Christian Beutler/Keystone

Fällt die Temperatur unter 20 Grad, können sich Mieterinnen und Mieter melden, dann könne man die Heizung anpassen. Wie viel Energie die OeWL mit der Obergrenze einspart, sei schwierig zu beziffern, so Flohr. «Die Faustregel ist, dass ein Grad rund sechs Prozent ausmacht.» Es spielten aber auch andere Faktoren eine Rolle, etwa, wie gelüftet wird. So ist Stosslüften besser als dauernd gekippte Fenster.

«Grob geschätzt, rechnen wir etwa mit einer Einsparung von zehn Prozent.»

LUPK setzt auf «Eigenverantwortung»

Auch die Stadt Luzern diskutiert Heizobergrenzen in ihren Liegenschaften, wie sie schreibt. Details würden bald bekanntgegeben. Die Luzerner Pensionskasse (LUPK), eine grosse Liegenschaftsbesitzerin in der Region, setzt dagegen «auf die Eigenverantwortung der Mieterinnen und Mieter», schreibt Geschäftsführer Reto Tarreghetta. Man überlasse es «dem Gesetzgeber, wenn in einer Extremlage nötig, Obergrenzen oder andere Einschränkungen/Verbote zu erlassen». Auch die Liegenschaftsverwalterin Arlewo plant bis anhin «keine solchen Massnahmen», wie sie schreibt. Das könne sich bei einer Verschlechterung der Versorgungssituation aber ändern.

Tarreghetta weist darauf hin, dass die LUPK andere Energiemassnahmen umgesetzt habe und weitere plant.

«So konnten wir den Energieverbrauch unserer Immobilien gegenüber 2020 um 16 Prozent reduzieren.»

Beispiele sind: Sanierung von Gebäudehüllen, Ersatz fossiler Heizungen, Sensibilisierung der Mieterschaft oder Fotovoltaikanlagen. Auch die ABL kündigt die Erarbeitung einer Energiestrategie an, die solche Massnahmen vorsieht.

Erste Massnahmen der Klimastrategie greifen bald

Infolge der Stadtluzerner Klima- und Energiestrategie sind Bauwillige diesbezüglich ohnehin gefordert: Vorgesehen ist, dass auf neuen oder «wesentlich geänderten Dächern» Solaranlagen installiert werden müssen, wie es in der Strategie heisst. In Teilen des Stadtgebietes dürfen zudem keine neuen Öl- und Gasheizungen installiert werden. Diese Auflagen gelten nach den Herbstferien ab der öffentlichen Auflage der revidierten Bau- und Zonenordnung.

