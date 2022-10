Energiekrise Auch die Gemeinde Rothenburg beschliesst Energiesparmassnahmen Die Gemeinde Rothenburg hat ein Massnahmenpaket zum Energiesparen eingeführt. Unter anderem wird die Temperatur in Büroräumen reduziert. 19.10.2022, 19.01 Uhr

Die Gemeinde Rothenurg hat Energiesparmassnahmen beschlossen. Bild: Dominik Wunderli (Rothenburg, 11. Oktober 2021)

Die Gemeinde Rothenburg hat angesichts der drohenden Mangellage verschiedene Energiesparmassnahmen beschlossen. So soll etwa die Temperatur in Büroräumen, Sitzungszimmern und Unterrichtszimmern auf 20 Grad gesenkt werden – in den Sporthallen wird nur noch auf 17 Grad geheizt. Überdies wird Warmwasser in den Verwaltungs- und Schulgebäuden nur noch in Küchen und Duschen verfügbar sein. Das schreibt die Gemeinde Rothenburg in einer Mitteilung.