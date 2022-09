Stadt Luzern verabschiedet Energiesparmassnahmen

Die Stadt Luzern will bis im Frühling mindestens 1,2 Millionen Kilowattstunden einsparen. Das ist etwa so viel, wie 350 Vierpersonenhaushalte pro Jahr verbrauchen. Dafür wird es in Büros und Bassins kühler, in der Eishalle wärmer.

Alexander von Däniken Aktualisiert 30.09.2022, 13.12 Uhr