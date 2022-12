Energiesparen Von wegen Strom sparen: Längst nicht alle Luzerner Unternehmen schalten das Licht aus Nicht nur die Bevölkerung, sondern auch die Unternehmen sind momentan zum Energiesparen aufgerufen, doch längst nicht alle machen mit. Ein Rundgang durch Luzern zeigt, dass zumindest die Lichter längst nicht überall ausgeschaltet werden. Robino Rich Jetzt kommentieren 16.12.2022, 20.00 Uhr

Einfach mal den Stecker aus der Steckdose ziehen. Das ist die einfachste Variante, um Strom zu sparen. Was zu Hause einfach umsetzbar ist, lässt sich nicht auf Firmen und ihre Beleuchtung ummünzen – oder doch? Unser nächtlicher Rundgang durch Luzern startet um 21 Uhr vor dem goldenen Hexenkessel der Stadt: der Swisspor-Arena. Das Stadion des FC Luzern leuchtet selbst nicht wie gewohnt in bunten Farben, sondern wird von den grossen Strahlern des Parkplatzes angeleuchtet. «Für die Parkplätze sind wir nicht verantwortlich», erklärt Markus Krienbühl, Mediensprecher des FCL, auf Nachfrage.

Die Swisspor-Arena wird von den Parkplatzlampen angestrahlt. Bild: Jakob Ineichen (10. Dezember 2022)

«Wir haben uns dazu entschieden, ab 21 Uhr nur noch das Stadionlogo in Richtung Horwerstrasse eingeschaltet zu lassen.»

Ausserdem habe der FC Luzern weitere Energiesparmassnahmen wie die Reduzierung der Raumtemperatur eingeleitet. Direkt gegenüber auf der Allmend gastiert der Zirkus Knie mit seiner Weihnachtsshow. Das grosse Zelt blendet die Vorbeifahrenden schon von weitem. Trotz steigender Strompreise hat man sich bei Knie «gegen eine Erhöhung der Ticketpreise entschieden», sagt Tamara Kury, Assistentin des Medienbüros vom Zirkus Knie. Weiter erklärt Kury, dass Knie im Vergleich zum Vorjahr die Beleuchtung bewusst eingeschränkt habe und «eine gewisse Grundbeleuchtung auf dem sonst unbeleuchteten Areal notwendig ist».

Das Zelt des Zirkus Knie leuchtet hell. Bild: Jakob Ineichen (10. Dezember 2022)

Das Luzerner Seebecken ist auffallend dunkel

Szenenwechsel. Es ist 21.30 Uhr. Mitten in der Stadt Luzern. Weihnachtsfans fällt sofort auf, dass die Weihnachtsbeleuchtung auf der Seebrücke in diesem Jahr fehlt und die Innenstadt dunkler in die Vorweihnachtszeit schickt. Auch umliegende Gebäude sind im Dunkeln. Aber es fällt auf: Längst nicht alle Hotels entlang des Luzerner Seebeckens reduzieren ihre Beleuchtung. Das Hotel National möchte beispielsweise «so schön bleiben, wie wir sind», sagt Marketingverantwortliche Paola Zuber. «Das bedeutet nicht, dass unsere Fassadenbeleuchtung aussergewöhnlich hell oder gar extravagant ist. Nach zwei schweren Jahren möchte das Hotel den Gästen eine schöne und besinnliche Adventszeit bieten», so Zuber weiter.

Im Hotel Schweizerhof bleiben die Fenster in diesem Jahr unbeleuchtet. Das Hotel National ist in diesem Jahr ebenfalls auffallend dunkel. Bilder: Jakob Ineichen (Luzern, 10. Dezember 2022)

Ikonische Gebäude schalten das Licht aus

Auch der Wasserturm an der Kapellbrücke steht in diesen Tagen unbeleuchtet in der Reuss. Wie die Stadt Luzern bereits im September mitteilte, wird die Aussenbeleuchtung von öffentlichen oder historischen Gebäuden in diesem Winter abgeschaltet.

Der Wasserturm steht als dunkle Säule mitten in der Reuss. Bild: Jakob Ineichen (10. Dezember 2022)

Reduzierte Beleuchtungszeit

Hoch oben über der Reuss leuchtet das Hotel Château Gütsch im Nebel, jedoch nicht mehr lange: «Wir schalten unsere gesamte Aussenbeleuchtung lediglich zwischen 16 und 23 Uhr ein», verrät Irma Eckermann, Direktionsassistentin im Hotel. Im November wurde die Beleuchtung im «Gütsch» komplett auf LED umgestellt. «Dabei ging es uns nicht nur darum, Geld zu sparen, sondern wir wollten auch unseren ökologischen Fussabdruck verringern», erzählt Eckermann weiter.

Das Hotel Château Gütsch schaltet in der Nacht das Licht aus. Bild: Roger Grütter (Luzern, 10. Dezember 2022)

Schaufenster leuchten in der leeren Altstadt

Es ist 22 Uhr. Die Altstadt ist beinahe menschenleer. Schaufenster leuchten. Claudia Röbers, die nahe dem Hirschenplatz in der Altstadt wohnt, fragt sich, ob die Schaufensterbeleuchtung in diesen Zeiten überhaupt noch angebracht ist. Sie sagt: «Mir ist klar, dass Läden auf sich aufmerksam machen sollen. Manche Geschäfte sind sich vermutlich gar nicht bewusst, dass nach Ladenschluss nur noch sehr wenige Kundinnen und Kunden am Schaufenster vorbeilaufen.»

Die Uhren im Swatch-Store in der Weggisgasse sind hell beleuchtet. «Les Ambassadeurs» neben dem Fritschibrunnen setzt in diesem Jahr bewusst auf die Weihnachtsbeleuchtung. Bilder: Roger Grütter (Luzern, 10. Dezember 2022)

Mit Weihnachtsbeleuchtung als Zeichen der Hoffnung

Zwar haben die meisten Geschäfte der Altstadt die Schaufensterbeleuchtung auch noch kurz vor Mitternacht eingeschaltet, jedoch verzichten die meisten auf zusätzliche Weihnachtsbeleuchtung.

Nicht so das Uhren- und Schmuckgeschäft Les Ambassadeurs am Fritschibrunnen. Hier dominieren vier grosse Lichtvorhänge und beleuchtete Girlanden den kleinen Platz hinter der Peterskapelle. «Gerade in diesen düsteren Zeiten auf der Welt, wo die Menschen von Ängsten und Sorgen geplagt sind, haben wir uns als Unternehmen die Frage gestellt, ob wir gerade jetzt das Licht ausschalten sollen oder doch lieber das Geld in ein positives Zeichen investieren möchten», erklärt Philipp Truttmann, Mitglied der Geschäftsleitung von «Les Ambassadeurs» auf Nachfrage.

Eine der wenigen dunklen Ausnahmen ist die Luzerner Filiale des Dekorationsgeschäfts Depot. Zu möglichen Sparmassnahmen wollten die Verantwortlichen jedoch keine Stellungnahme abgeben.

Das Dekorationsgeschäft Depot in der Kapellgasse ist eines der Einzigen, das am Abend auf eine Schaufensterbeleuchtung verzichtet. Bild: Roger Grütter (Luzern, 10. Dezember 2022)

Unternehmen lassen sich zum Energiesparen beraten

Das Infoportal für Natur-, Umwelt- und Energiefragen von Stadt und Kanton Luzern «Umweltberatung Luzern» steht für Privat-, Lehrpersonen, Gemeinden, Unternehmen und Organisationen zur Verfügung. «Anfragen von Unternehmen sind dabei untervertreten», erklärt Cyrill Studer Korevaar, Leiter der Umweltberatung Luzern. Studer vermutet, dass sich viele Betriebe von ihren Fachverbänden beraten lassen. Studer: «So ist etwa die Energiefachperson eines Bäckereifachverbandes näher an der Realität eines Bäckereibetriebes und kann gezieltere Einsparmöglichkeiten aufzeigen.»

Entscheidend findet Studer, dass Betriebe eine versierte, interne Person mit dem Thema beauftragen. «Diese kann, allenfalls auch mit externer Unterstützung, gezielt Energiesparpotenziale abklären und bestenfalls umsetzen.»

Beratungsstellen für Unternehmen Die Stadt Luzern bietet mit dem Programm «Impuls Umwelt» ein kostenloses Beratungsangebot für städtische KMU an (www.impulsumwelt.stadtluzern.ch). Für alle Betriebe im Kanton Luzern bietet die Website des Gewerbeverbandes einen guten Einstieg (www.kgl.ch), mit Fokus auf Gebäude ausserdem die Förder- und Beratungsübersicht auf www.energiefranken.ch.

Anwohner scheinen bewusst auf ihre Weihnachtsbeleuchtung zu verzichten

Der Rundgang durch das nächtliche Luzern führt allerdings nicht nur an Firmen, Denkmälern und Geschäften vorbei, sondern auch in ruhigere Nachbarschaften. Im ersten Moment fällt hier im Stadtteil Tribschen gar nicht auf, dass sich auch hier etwas verändert hat. Beat Matthis wohnt dort seit 30 Jahren und weiss, dass «in diesem Jahr viel weniger Weihnachtsbeleuchtung installiert» wurde als beispielsweise 2021. «Vermutlich haben die Menschen langsam verstanden, dass es wichtig ist, Strom zu sparen und auf Unwichtiges zu verzichten», erzählt er weiter.

Die Erkundungstour endet um 23 Uhr dort, wo sich tagsüber Tausende Touristen und Einheimische begegnen: am Bahnhofplatz, auf dem der dunkle Torbogen beinahe wie ein Mahnmal die letzten Reisenden willkommen heisst.

Der Torbogen am Bahnhof Luzern ist in diesem Winter dunkel. Bild: Roger Grütter (Luzern, 10. Dezember 2022)

