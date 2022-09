Energiewende-Kongress Sommaruga in Emmen: «Es braucht kluge, vorausschauende Politik, keine Ideologien» Bundesrätin Simonetta Sommaruga sagte an einem Energiewende-Fachkongress in der Viscosistadt, worauf es mit Blick auf die drohende Stromlücke ankommt und was sie von neuen AKW hält. Roman Hodel Jetzt kommentieren 01.09.2022, 17.44 Uhr

Einen Tag nachdem Energieministerin Simonetta Sommaruga (SP) die Schweiz angesichts der drohenden Stromlücke zum Sparen aufgerufen hatte, trat sie am Donnerstag in der Eventlocation Viscosistadt in Emmen auf. Und zwar am 8. Kongress von AEE Suisse, dem Dachverband der Wirtschaft für erneuerbare Energien und Energieeffizienz. Dieser stand unter dem Motto «Bremsen lösen. Jetzt handeln!»

Bremsen lösen also. Dies forderte auch Sommaruga. Sie sagte – einmal mehr: «Wir müssen mehr einheimischen Strom produzieren und Energie sparsam nutzen.» Wer noch nicht damit angefangen habe, solle jetzt loslegen, «subito», oder eben «die Bremsen lösen». Dabei helfen soll etwa eine Fotovoltaikpflicht bei Neubauten. Wenngleich diese Forderung im Bundesparlament diesen Herbst noch einiges zu reden geben dürfte.

Bundesrätin Simonetta Sommaruga spricht am Kongress von AEE Suisse in der Viscosistadt. Bild: Jakob Ineichen (Emmen, 1. September 2022)

15 Stauseen sollen aus- oder neu gebaut werden

Sommaruga wiederholte ihre Botschaft vom Vortag, wonach Energie kostbar sei und daher nicht verschwendet werden dürfe. Stichwort Sparen. Und sie erwähnte kurzfristig getroffene Massnahmen wie für diesen Winter die Wasserkraftreserve und langfristige wie etwa die 15 Neu- oder Ausbauprojekte von Stauseen oder die beschleunigten Planungs- und Bewilligungsverfahren beispielsweise für Windparks.

Denn es kommt im Moment tatsächlich etwas viel auf einmal zusammen: die Energiewende, der Ukrainekrieg, stillstehende Atomkraftwerke in Frankreich wegen Revisionen und der trockene Sommer. «Deshalb braucht's eine vorausschauende, kluge Politik, keine Ideologien», sagte die Bundesrätin und meinte damit auch den geplanten, vorübergehenden Abbau beim Gewässerschutz zu Gunsten der Stromproduktion. «Sie sehen, man kann mit mir auch über Kompromisse beim Umweltschutz sprechen», so Sommaruga. Heisst das auch neue AKW? Sie sagt:

«Ich würde die Diskussion nicht abwürgen, aber es gibt keine Investitionspläne und wichtiger ist jetzt der rasche Ausbau der erneuerbaren Energien, das ist der sichere Weg.»

Rund 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Kongresses spitzten die Ohren, «ein Stelldichein der wichtigsten Exponenten aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung», wie AEE-Suisse-Präsident Gianni Operto sich ausdrückte. Sieben der Teilnehmenden wechselten zwischenzeitlich selber ans Rednerpult. Darunter Noah Heynen. Er ist CEO und Gründer der Firma Helion, die in der Schweiz als Branchenleader im Bereich Fotovoltaik gilt.

Heynen sagte: «Das Potenzial für Fotovoltaik in der Schweiz liegt bei 100 Terawattstunden pro Jahr, wenn wir alle möglichen Gebäude dafür nutzen.» Als Vergleich zog er die Wasserkraft heran, die selbst mit den geplanten Ausbauten nur auf zwei bis fünf Terawattstunden käme.

Bild: Jakob Ineichen (Emmen, 1. September 2022)

Sollte die Schweiz im grossen Stil auf Fotovoltaik setzen, müsse aber die Branche um das Drei- bis Vierfache wachsen. Für seine eigene Firma hiesse dies, von heute 450 Mitarbeitende auf mindestens 1200. Eine neue Solar-Lehre soll zudem ab 2024 dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Vor allem aber benötige die Branche Verlässlichkeit bei Zielen und Finanzierung. Heynen sagte Richtung Sommaruga:

«Da ist die Politik gefordert.»

Was die Energiewende betrifft, so lohnt sich für die Schweiz ein Blick nach Dänemark, dem Vorzeigeland für Fernwärme. Fast zwei Drittel aller Haushalte sind dort an solche Netze angeschlossen, in der Hauptstadt Kopenhagen sogar 98 Prozent. Diese Zahlen präsentierte Lars Hummelmose, Managing Director des dänischen Fernwärmenetzverbunds. Zum Vergleich: In der Schweiz werden gemäss Bundesamt für Statistik aktuell nicht einmal fünf Prozent aller Haushalte mit Fernwärme geheizt.

Dänemark ist Vorzeigeland in Sachen Fernwärme

Dänemark begann vor über 100 Jahren mit Fernwärme – dabei nutzte man die Abwärme einer Abfallverbrennungsanlage. Der Durchbruch folgte mit der Ölkrise in den 1970er-Jahren, per Gesetz notabene. Seit den 1990er-Jahren stellt das Land die oft von Blockheizkraftwerken erzeugte Wärme kontinuierlich um – weg von Kohle und Gas, hin zu erneuerbaren Energien wie Biomasse oder Windenergie. Hummelmose sagte es so:

«Wir wollen mit unserem Weg andere Länder inspirieren.»

