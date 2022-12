Entwicklung «Jetzt traut sie sich mehr zu» – was eine Therapie für ein Kind bewirken kann Die Psychomotorik-Therapie Stadt Luzern ist vor 50 Jahren gestartet und noch immer gefragt. Was geschieht bei einer solchen Therapie? Wir erhielten einen Einblick. Sandra Peter 20.12.2022, 05.00 Uhr

Eine herausfordernde Aufgabe: Schritt für Schritt balanciert Leila* über die unterschiedlich hohen Blöcke, Psychomotorik-Therapeutin Isabelle Oechslin leitet sie an. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 30. November 2022)

Leila* überlegt: Wie schafft sie es, auf das etwa kniehohe Böckli zu steigen und von dort auf die Matte runterzuhüpfen? Die Achtjährige stellt einen Fuss aufs Böckli, es erscheint ihr aber wohl zu hoch, um mit einem Schritt rauf zu kommen. Dann legt sie die Hände darauf und setzt sich, steigt wieder ab. Die Frau, die sie dabei begleitet, lässt sie ausprobieren.

Dann gibt sie einen Hinweis und zeigt die Bewegung vor: «Du könntest dich erst aufs Böckli knien, dann ein Bein aufstellen und so aufstehen.» Sogleich probiert Leila dies aus, es klappt. Dann sammelt sie sich und es ist sichtbar, dass sie der folgende Sprung Überwindung kostet. Doch Leila schafft es.

Acht Therapeutinnen für rund 140 Kinder

Die Frau ist Psychomotoriktherapeutin Isabelle Oechslin und die Szene spielt sich in einer von fünf Therapiestellen der Stadt Luzern ab. Im Raum sieht es aus wie in einer kleinen Turnhalle; mit Matten, Sprossenwand, Minitrampolin, Bänkli, Bällebad und Schaukel. Auch ein Tisch zum Malen und Zeichnen sowie ein Klavier stehen darin. Die Psychomotorik-Therapie der Stadt Luzern existiert nun seit 50 Jahren. Mittlerweile betreuen acht Therapeutinnen, einige davon im Teilzeitpensum, pro Jahr jeweils rund 140 Kinder. Diese sind grösstenteils im Kindergarten- und Primarschulalter bis zur 3. Klasse.

Auch wenn die Übungen Leila Mut kosten oder mehrere Anläufe notwendig sind, macht sie motiviert mit. «Ich finde es toll, dass sie mich unterstützt», sagt das Mädchen und deutet auf ihre Therapeutin. Leilas Mutter ist ebenso dankbar. Denn die Therapie habe viel bewirkt. «Der Alltag war früher schwierig. Leila hatte Angst, etwas auszuprobieren. Ich musste stets direkt daneben stehen und sie beinahe dazu überreden», erzählt sie. «Jetzt traut sie sich mehr zu, ihr Selbstbewusstsein ist stärker geworden.»

Wann ist therapeutische Unterstützung notwendig?

Wie die meisten Eltern hat auch Leilas Mutter über Lehr- und Fachpersonen vom Angebot der Psychomotorik-Therapie erfahren. Oft würden Lehrpersonen in Absprache mit den Eltern eine Anmeldung für eine entsprechende Abklärung einreichen, sagt Sina Grolimund, Fachbereichsleiterin Psychomotorik bei der Stadt Luzern. Der Fachbereich zählt seit 1992 zu den Schuldiensten der Volksschule, vorher lag die Leitung beim Schulpsychologischen Dienst. Finanziert werden die Angebote je zur Hälfte durch Stadt und Kanton Luzern, für die Eltern sind diese kostenlos.

«Wir empfehlen eine Therapie, falls ein Leidensdruck besteht – sei es beim Kind selber, in der Schule oder im Elternhaus», erklärt Grolimund. Dies sei etwa der Fall, wenn ein Kind Schreiben vermeide, weil danach immer der Arm schmerze oder andere Kinder, Lehrpersonen und Eltern die Schrift nicht lesen können. Als auffällig gilt gemäss Fachpersonen auch, wenn ein Kind gehemmt oder ängstlich ist, sich beispielsweise im Turnen nicht traut, die Sprossenwand hochzuklettern. Weiter gibt es Kinder, die sich impulsiv bewegen, sich oft stossen, Distanzen und ihre Kraft nicht einschätzen können.

Kaum Skepsis seitens der Eltern

Manchmal bewirken Beratungsgespräche mit gezielten Anregungen für Eltern oder Lehrpersonen oder der Schulbesuch in einer Klasse bereits eine Verbesserung, ohne dass ein Kind an einer Einzel- oder Kleingruppentherapie teilnimmt. «Eine Therapie wird ausschliesslich mit Einverständnis der Eltern oder Erziehungsberechtigten gestartet», so Grolimund. Skepsis begegnen Grolimund und Oechslin gemäss eigenen Angaben aber nur sehr selten. Und der Bedarf ist grösser als die Kapazitäten. «Wir haben eine Warteliste», sagt die Fachbereichsleiterin. Neben der Therapie bietet die Psychomotorik auch Gruppenangebote an.

Psychomotorik befasst sich mit den Wechselwirkungen von Wahrnehmen, Fühlen, Denken, Bewegen und Verhalten. Diese Wechselwirkungen beeinflussen das Kind in seinem Alltag. Aus diesem Grund wird neben der physischen auch auf der emotionalen und sozialen Ebene gearbeitet. Die Kinder sollen in der Therapie in ihrem eigenen Tempo lernen, wie sie mit schwierigen Situationen umgehen können. «Ein Kind erhält so in einem geschützten Rahmen die Möglichkeit, wieder zu positiven Erfahrungen mit seinem Körper zu gelangen. Solche Erlebnisse stärken und ermuntern sie dann, auch im Alltag an herausfordernde Aufgaben heranzugehen», erklärt Oechslin.

Sie arbeitet seit über 27 Jahren in desem Beruf. «Die Grundbedürfnisse der Kinder und die Meilensteine in der psychomotorischen Entwicklung sind immer noch die gleichen», sagt sie. «Zuwendung, Zeit und Interaktion sind enorm wichtig, um die Kinder abzuholen und zu animieren.»

*Name von der Redaktion geändert