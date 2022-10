Verkehr Die grosse Übersicht: So viele Parkplätze gibt es in der Stadt Luzern Die Autoparkplätze sind ungleich über die Stadtluzerner Quartiere verteilt. Die Statistik sagt: Heute gibt es mehr Parkplätze als früher. Sie wirft jedoch auch Fragen auf. Sandra Peter, Mitarbeit Zoe Gwerder Jetzt kommentieren 08.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

68’555 Parkplätze gab es Anfang 2022 in der Stadt Luzern. Rund 22 Prozent (15’043) sind öffentlich benutzbar. Der Rest sind Privatparkplätze, wie eine Zusammenstellung von Lustat Statistik Luzern zeigt.

Die Parkplätze sind dabei ganz unterschiedlich über die einzelnen Quartiere verteilt (siehe Grafik).

Am meisten öffentliche Parkplätze (2125) finden sich im Quartier Hirschmatt-Kleinstadt. Der grösste Teil davon liegt in kostenpflichtigen Parkhäusern, Einstellhallen und Tiefgaragen. Knapp ein Viertel der Parkplätze liegt im Freien und wird mit Parkuhren bewirtschaftet. In der weissen Zone (3 Stunden gratis) liegen 15 Parkplätze, eine blaue Zone gibt es in diesem Innenstadt-Quartier nicht.

Ein Spezialfall ist das Gebiet Littauerberg: Hier sind gar keine öffentlich benutzbaren Parkplätze erfasst.

In der von den Stimmberechtigten am 25. September angenommenen Klima- und Energiestrategie steht, dass die Stadt die Anzahl Parkplätze, über die sie selber verfügen kann, bis 2040 auf die Hälfte reduzieren soll. Konkret geht es um über 7200 Parkplätze auf öffentlichem Grund, von denen noch rund 3600 übrig bleiben sollen.

Welche Parkplätze genau zu welchem Zweck umgenutzt werden sollen, soll ein Planungsprozess bis 2025 aufzeigen. Die Zahlen in der Klima- und Energiestrategie stützen sich auf den Stand der Parkplätze per Ende Dezember 2018.

Über 50'000 privat genutzte Parkplätze

Zu den privat genutzten Parkplätzen zählen nebst jenen für Bewohnerinnen und Bewohner von Liegenschaften auch Parkplätze für Kundinnen und Kunden, für Besuchende sowie für Mitarbeitende auf privatem Grund, die gemäss Parkplatzreglement einer bestimmten Nutzung zugeordnet werden.

So verteilten sich die privat genutzten Parkplätze zu Jahresbeginn über die einzelnen Stadtteile:

Am meisten privat genutzte Parkplätze (4100) weist das Quartier Unterlachen-Tribschen auf. Über die Hälfte davon liegt in Parkhäusern, Einstellhallen und Tiefgaragen. In diesem Quartier gibt es nebst Wohnungen auch Unternehmen mit Parkplätzen für ihre Mitarbeitenden oder Kunden, so liegt etwa der Hauptsitz der CSS Versicherung inklusive Parkhaus dort.

Weniger Autos in der Stadt gemeldet Stadtbewohnerinnen und Stadtbewohner verzichten heute eher auf ein Auto als früher. Das legt zumindest die Motorfahrzeugstatistik nahe. Die Anzahl Personenwagen pro 1000 Einwohnende (gemessen an der mittleren Wohnbevölkerung) lag 2021 bei 403. Im Jahr 2017 lag dieser Motorisierungrad genannte Wert noch bei 457. Damit hatte er seinen Höchststand seit 2000 erreicht. Während der Motorisierungsgrad um 11,8 Prozent abgenommen hat, stieg die Zahl der mittleren Wohnbevölkerung innerhalb des gleichen Zeitraums um 1,6 Prozent von 81’497 auf 82’771. Für 2022 ist der Motorisierungsgrad noch nicht veröffentlicht.

Weniger öffentliche, mehr private Parkplätze

In der Stadt Luzern wird bekanntlich politisch um jeden einzelnen Parkplatz gestritten. Die einen bemängeln, dass laufend Parkplätze abgebaut werden, andere monieren, dass ständig welche hinzu kommen. Was stimmt denn nun? Im approximativen Parkplatzbestand von Lustat waren 2014 für das gesamte Stadtgebiet 15'224 öffentlich benutzbare Parkplätze erfasst, Anfang 2022 waren es 15'043 (-181). Bei den privat genutzten Parkplätzen stieg die Zahl von 49'127 auf 53'512 (+4385).

Bei genauerer Betrachtung lässt sich die Entwicklung in den einzelnen Stadtteilen aber nicht so einfach anhand der Statistiken verfolgen. Denn beim Versuch, den von Lustat ausgewiesenen Parkplatzbestand über die letzen fünf Jahre hinweg zu vergleichen und die deutlichsten Veränderungen zu erklären, zeigt sich ein konfuses Bild.

Statistik zeigt verwirrendes Bild

So ist die beträchtliche Zunahme an Parkplätzen im Gebiet Obergrund/Allmend 2018 der erstmaligen statistischen Erfassung der 700 Parkplätzen im Sportgebäude Allmend zuzuschreiben. Diese Parkplätze wurden gemäss Geschäftsbericht der Stadt Luzern erst 2017 erfasst und fanden somit im folgenden Jahr Eingang in die Lustat-Statistik, obwohl das Sportgebäude bereits 2012 eröffnet wurde.

Und der starke Anstieg im Gebiet Kantonsspital/Ibach im Jahr 2021 war dem Bau des Parkhauses für Spitalangestellte mit rund 600 Parkplätzen zuzuschreiben – das Parkhaus besteht schon seit 2018, wurde im Geschäftsbericht der Stadt aber erst 2021 erwähnt. Der Grund: Die statistische «Aktivierung» der Parkplätze erfolge erst bei der Meldung der Schlusskontrolle des Bauvorhabens, heisst es bei der Stadt Luzern dazu. Im Falle des Luks-Parkhauses sei diese am 13. September 2021 erfolgt.

Veränderungen wegen «genauerer statistischer Aufnahme»

Die beiden Beispiele zeigen, dass die Statistik den aktuellen Entwicklungen teils hinterherhinkt. Ein weiterer Grund, weshalb sich die Parkplatzzahl in der Statistik plötzlich verändern kann, sind «genauere statistische Aufnahmen», wie es die Stadt ausdrückt. Das trifft beispielsweise auf die Gebiete Schlössli/Bellerive und Ruopigen zu, die 2019 eine deutliche Zunahme von öffentlichen Parkplätzen zeigen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen