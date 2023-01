Zirkus Knie beendet Tournee in Luzern mit Besucherrekord

Erfolgreiches Jahr Circus Knie beendet Tournee mit Besucherrekord in Luzern Nach 300 Shows ist die Tournee in Luzern zu Ende gegangen. Bereits in zwei Monaten startet die Nächste. 07.01.2023, 18.16 Uhr

Der Circus Knie in Luzern, er hat die Zelte nun wieder abgebaut. Bild: Jakob Ineichen (10. Dezember 2022)

Der Circus Knie hat seine Tournee nach 37 Vorstellungen in Luzern beendet und ist an seinen Stammsitz in Rapperswil zurückgekehrt. Die erste Tournee ohne Coronaeinschränkungen sei eine der erfolgreichsten in der über 100-jährigen Geschichte des Circus gewesen. Beim Weihnachtsgastspiel in Luzern sei ein Besucherrekord aufgestellt worden, teilt der Circus Knie mit. Zahlen gibt das Unternehmen auf Anfrage keine bekannt. An allen 23 Spielorten waren die meisten Vorstellungen ausverkauft.