Ersatzwahl in Emmen Andreas Roos soll für die Mitte den Sitz von Gemeinderat Josef Schmidli verteidigen Die Findungskommission schlägt Einwohnerrat Andreas Roos als Ersatz für den zurücktretenden Baudirektor Josef Schmidli vor. Die Mitte entscheidet am 26. September über die Nomination. 02.09.2022, 15.01 Uhr

Die Parteiversammlung der Mitte Emmen soll am 26. September Andreas Roos nominieren als Kandidat für die Ersatzwahl in den Gemeinderat. Die Partei bezeichnet ihn in einer Mitteilung vom Freitag «als Glücksfall, weil er in Emmen bestens verankert ist, politische Erfahrungen hat und den perfekten beruflichen Rucksack mitbringt».

Andreas Roos. Bild: PD

Er ist seit über 20 Jahren politisch aktiv, wurde 2011 in den Einwohnerrat gewählt und präsidiert die Mitte-Fraktion seit zwei Jahren. «Andreas Roos ist mit allen laufenden politischen Dossiers vertraut und am Tag 1 nach seiner Wahl kann er mit produktiver Arbeit in der Direktion und im Gemeinderat loslegen», wird Parteipräsident Christian Meister zitiert.

Der gelernte Baufachmann ist Senior Fachspezialist Sicherheit im Bereich Ausbau und Erneuerungsprojekte Infrastruktur SBB. Seine Erfahrungen im Projekt- und Prozessmanagement seien eine ideale Voraussetzung «für eine zielorientierte Führung» der Baudirektion. Er sei aber für alle Direktionen offen.

Die Ersatzwahl für den frei werdenden Sitz von Mitte-Baudirektor Josef Schmidli findet am 27. November statt. (hor)