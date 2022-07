Werden bis am 8. August keine Wahlvorschläge eingereicht, erhalten die Stimmberechtigten für den Wahltag am 25. September eine Blankoliste. Zudem wäre es laut Gemeinde auch nach dem 8. August noch möglich, von privater Seite oder überparteilich auf eigene Kosten den Stimmberechtigten eine den Anforderungen entsprechende Wahlliste zuzustellen. Zudem hat der Gemeinderat für einen allfälligen zweiten Wahlgang den 29. Oktober vorgemerkt. Sollte bis am 8. August nur ein Wahlvorschlag eingereicht werden, so ist diese Person still gewählt. Der Amtsantritt ist am 1. November.

In Zukunft sollen die Gemeinderäte in Buchrain nicht mehr direkt ins Ressort gewählt werden, sondern sie sollen die Verteilung der Abteilungen an einer konstituierenden Sitzung untereinander beschliessen. Die entsprechende Abstimmung zur Änderung der Gemeindeordnung ist auf den 27. November 2022 vorgesehen. Bei Annahme wird das neue Wahlsystem auf die neue Legislatur 2024 eingeführt.