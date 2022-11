Europa Forum Luzern: Spitzenpolitiker debattieren über Europa

Europa Forum Luzern «Demokratie klingelt nicht, wenn sie geht. Sie ist einfach weg»: Spitzenpolitiker schwören Europa auf gemeinsame Werte ein In Luzern hat das Europa-Forum eröffnet. Es steht ganz im Zeichen des Ukraine-Kriegs – und ist ein dringender Appell, die Demokratie zu verteidigen. Robert Knobel Jetzt kommentieren 23.11.2022, 20.26 Uhr

Bundesrätin Simonetta Sommaruga am Europa-Forum in Luzern. Bild: Philipp Schmidli/Keystone (23. November 2022)

Ein Deutscher, ein Engländer und eine Schweizerin treffen sich, um über Europa zu sprechen. Das klinge fast wie der Anfang eines Witzes, bemerkte Simonetta Sommaruga. Die SP-Bundesrätin selber war die Schweizerin, die am Mittwochabend das Europa-Forum im Luzerner KKL eröffnete. Der Deutsche war Christian Wulff, früherer deutscher Bundespräsident (2010–2012), aus England reiste der Historiker Timothy Garton Ash nach Luzern.

Ansonsten gibt es beim Thema Europa zurzeit wenig zu lachen – auch wenn das Motto des diesjährigen Europa-Forums fast schon prophetisch «Let Europe arise» heisst – der Satz stammt aus Winston Churchills berühmter Zürcher Rede 1946.

«Russland bedroht die Freiheit in ganz Europa»

Christian Wulff sagte: «Russland bedroht die Freiheit in ganz Europa.» Und machte klar, was es jetzt braucht, um sie zu verteidigen: «Wir alle müssen eine Schippe draufsetzen.» Wobei die Gefahr längst nicht nur von aussen komme.

«Es erstaunt und erschreckt mich, dass die Zufriedenheit mit der Demokratie abnimmt.»

Christian Wulff bei seiner Rede am Europa-Forum in Luzern. Bild: Nadia Schärli (23. November 2022)

Es wachse eine Generation heran, die keine Erfahrung mit früheren Diktaturen mehr habe. Wulff zitierte seinen Vater, der nach zwei Weltkriegen zum Pazifist wurde und seinen Sohn ermahnte, für die Demokratie zu kämpfen. «Doch welche Eltern sagen so was heute noch zu ihren Kindern?», fragte Wulff rhetorisch.

Ex-Bundespräsident will «enkeltaugliche Zukunft»

Die Feinde der Demokratie seien nicht nur autoritäre Staaten, sondern auch «Ignoranz, Fahrlässigkeit und Vergesslichkeit» in unserer eigenen Gesellschaft. «Demokratie klingelt nicht, wenn sie geht. Sie ist einfach weg», sagte Wulff, der dazu aufrief, für eine «enkeltaugliche Zukunft» zu kämpfen.

Die Frage, ob er den Krieg habe kommen sehen, beantwortete Wulff mit Ja. Er erinnerte sich an ein Treffen mit dem früheren russischen Präsidenten Dmitri Medwedew. «Er sagte zu mir: ‹Wir werden uns schnell einig, wenn ihr endlich aufhört, über die Ukraine zu reden. Das geht euch nichts an.›» Doch, so Wullf: «Die Zeiten sind vorbei, in denen Deutschland und Russland über die Länder dazwischen entscheiden.» Deutschland handle heute nur noch mit den Ukrainern, mit den Balten.

Sommaruga: Weniger Globalisierung, mehr Europa

Auch für die Schweiz bedeute der Krieg, ihr bisheriges Weltbild zu revidieren, sagte Simonetta Sommaruga:

«Statt nach Europa haben wir uns in alle Himmelsrichtungen orientiert. Wir haben voll auf die Globalisierung gesetzt – wirtschaftlich und politisch.»

Doch die Hoffnung, Wandel durch Handel herbeizuführen, habe sich nicht erfüllt. Die These, wonach zwei Staaten, in denen es McDonald's gebe, keine Kriege führen, habe sich als falsch erwiesen. Deshalb:

«Es braucht mehr Zusammenarbeit mit den Staaten, die unsere Werte teilen. Und diese finden wir zuerst in Europa.»

Simonetta Sommaruga mit Moderatorin Christine Maier. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 23. November 2022)

«Helfen wir der Ukraine, den Krieg zu gewinnen»

Ein Schwerpunkt des diesjährigen Europa-Forums gilt der jungen Generation, den «Millennials», die zwischen 1980 und 2000 geboren wurden. Zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter aus ganz Europa wurden nach Luzern eingeladen. So etwa Ihor Samokhodskyi, der für den ukrainischen Infrastrukturverband arbeitet: Russland habe die Ukraine nicht etwa deswegen angegriffen, weil sie am Rande Europas liegt, sondern «weil sie für europäische Werte einsteht». Entsprechend gehe der Krieg alle etwas an, die sich zu diesen Werten bekennen – unabhängig von der geografischen Lage.

Brexit, Corona, ungarischer Nationalismus, Ukraine-Krieg: «Europa erlebt Krise über Krise», sagte Historiker Timothy Garton Ash. Doch Krisen seien immer auch Chancen. Russland sei die letzte Imperialmacht Europas. Deshalb:

«Wenn wir der Ukraine helfen, den Krieg zu gewinnen, haben wir erstmals die Chance auf ein post-imperiales Europa.»

Und nur dann werde Europa die Chance auf dauerhaften Frieden haben. Bezüglich EU-Beitritts der Ukraine sagte Garton Ash, man dürfe die Fehler mit den Balkanländern nicht wiederholen, die jahrelang im Warteraum bleiben mussten. Es brauche keinen überstürzten, aber doch klaren Fahrplan für die Ukraine.

