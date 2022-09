EWL Stadt Luzern: Weshalb das Gas kaum teurer wird Erleichterung für Tausende Stadtluzerner Haushalte: Heizen und Kochen mit Gas wird nur ganz leicht teurer. Doch wie lange bleibt das noch so? Robert Knobel Jetzt kommentieren 04.09.2022, 05.00 Uhr

Der Strompreis-Schock trifft auch die Stadt Luzern: Der städtische Energieversorger EWL erhöht per 2023 die Preise um rund 25 Prozent. Praktisch unverändert bleiben hingegen die Erdgas-Preise. Das erstaunt, da die europäischen Handelspreise für Gas in den letzten Wochen und Monaten förmlich explodiert sind.

Stadtluzerner Haushalte sind stark von Erdgas abhängig – zum Heizen, aber auch zum Kochen. Oliver Menge

Wie also schafft es EWL, die Erdgaspreise stabil zu halten? Mediensprecher Alain Brunner erklärt dies mit dem langfristigen Beschaffungshorizont:

«Für das Jahr 2022 haben wir einen Grossteil des Gases im Voraus zu einem fixen Preis bestellt.»

Und dies geschah notabene zu einem Zeitpunkt, als die Marktpreise noch viel tiefer waren. «Wir setzen bei der Gasbeschaffung auf einen Mix aus verschiedenen kurz- und langfristigen Terminprodukten, um Preisspitzen besser glätten zu können», so Brunner.

Die Gasspeicher sind zurzeit zu 83 Prozent gefüllt

Allerdings: Wie beim Strom steigen auch beim Gas die Kosten für die Netznutzung. So verrechnet die Netzbetreiberin Swissgas höhere Transportkosten. Der regionale Verbund Erdgas Zentralschweiz, dem EWL angehört, verlangt zudem einen Aufpreis für die zusätzlichen Sicherheitsreserven, die derzeit für den Winter angelegt werden. Erdgas Zentralschweiz ist zurzeit dabei, eine Winterreserve in einem französischen Gasspeicher aufzufüllen. All dies führt dazu, dass EWL die Gaspreise per Oktober 2022 dennoch leicht erhöhen muss, nämlich um rund 0,5 Rappen/kWh.

Die erwähnte Winterreserve in Frankreich soll sicherstellen, dass auch bei einem Ausfall der russischen Gaslieferungen weiterhin genügend Gas für Luzern zur Verfügung steht. Der Speicher sei aktuell zu etwa 83 Prozent gefüllt, sagt Alain Brunner. Die Reserve wird deshalb in Frankreich erstellt, weil die Schweiz über keine entsprechenden Speichermöglichkeiten verfügt.

Der Bund verhandelt mit Frankreich

Doch was, wenn Frankreich selber in eine Gasmangellage gerät? Würde das Nachbarland die von der Schweiz angelegten Reserven womöglich zurückbehalten? Solche Bedenken gibt es auch beim Strom, wo die Schweiz im Winter ebenfalls auf französische Importe angewiesen ist. Was die Gaslieferungen betrifft, sagt Alain Brunner: «Dazu sind staatsvertragliche Abkommen notwendig. Der Bund führt aktuell Verhandlungen mit mehreren Nachbarländern.»

Das Gas, das zurzeit in die französischen Speicher fliesst, muss zu aktuellen Marktpreisen - also sehr teuer - eingekauft werden. Wenn die Speicher tatsächlich angezapft werden müssen, hat dies natürlich auch preisliche Auswirkungen auf die Konsumentinnen und Konsumenten. Alain Brunner relativiert allerdings: Das teure Speichergas mache nur gerade 15 Prozent der Gesamtgasmenge aus. Entsprechend überschaubar sei der Einfluss auf den Preismix.

Die Stadtluzerner Haushalte, die grösstenteils mit Gas geheizt werden, gehen also mit stabilen Preisen in die Heizsaison. Ob es dabei bleibt, steht auf einem anderen Blatt. Denn je länger die Hochpreis-Periode beim Gas dauert, desto weniger können die Konsumentinnen und Konsumenten von den tiefen Beschaffungspreisen aus der Zeit vor dem Ukraine-Krieg profitieren. Alain Brunner sagt deshalb:

«Eine erneute Preisanpassung ist nicht auszuschliessen.»

