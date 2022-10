Explosiv Axjro und Rudolf Muggli sind Bombenkerle – doch wo sie auftauchen, knallt es nicht Der Altdeutsche Schäferhund Axjro ist eine Supernase. Sein Luzerner Besitzer hat ihn zum Sprengstoffspürhund ausgebildet. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 20.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Rudolf Muggli und der Altdeutsche Schäferhund Axjro. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 30. September 2022)

Wenn einer die Lunte riecht, dann Axjro. Er bestand am 13. August 2022 die Prüfung und ist nun zertifizierter Sprengstoffspürhund. Ein schöner noch dazu – und einer, der es geniesst, gekrault zu werden. Da kommt ihm die Fotografin beim Interviewtermin gerade recht, oder der Reporter. Spielt keine Rolle, der zweieinhalbjährige Altdeutsche Schäferhund ist an diesem Tag nicht im Dienst. Nachdem er allen Sali gesagt hat, legt er sich hin.

Besitzer Rudolf Muggli (63) lässt ihn gewähren: «Viele Leute glauben, ein Spürhund müsse aufs Wort gehorchen. Muss er nicht. Axjro kann nicht viel, aber das Aufspüren von Sprengstoffen, Munition oder Waffen erledigt er perfekt. Darauf habe ich ihn ausgebildet und konditioniert.»

Der Befehl: Such Bumbum

Während des Gesprächs öffnet er einen Spezialbehälter mit Sprengstoffen, auf die der Hund reagieren müsste, oder wie läuft das, Herr Muggli? «Nein, er hat kein Kommando erhalten. Erst wenn ich ‹such Bumbum› befehle, wird er aktiv», sagt der ausgebildete Hundetrainer.

Es scheint, als herrsche im Leben des Duos Action und stetige Gefahr. Die Wirklichkeit ist weniger spektakulär, die Einsätze trotzdem spannend:

«Seit ich in der Branche bin, hat sich meines Wissens in Europa nur ein Vorfall mit einer Sprengauslösung durch einen Suchhund ereignet, bei einer präparierten Thermosflasche in Spanien.»

Die Fahrt zum Einsatz sei der gefährlichste Part. Muggli und sein Team der «SK-9 GmbH Luzern» kommen nicht zum Einsatz bei Verdacht auf Sprengstoff. «Wir machen nur Risikobewertung und Analyse. Bei höherem Gefahrenpotenzial sind wir aus dem Spiel. Bombendrohungen wie jene 2018 in der Mall of Switzerland übernehmen Blaulichtorganisationen, die eigene Hunde haben», erklärt er. Das Know-how dazu hätte seine Firma auch, wie er sagt: «Wir waren als einzige Schweizer Organisation am europäischen Programm Evadex in Karlsruhe zugegen.» Dieses Projekt wird im Rahmen des Bundesforschungsprogrammes für zivile Sicherheit im Themenfeld Schutz vor Explosionsgefahren gefördert.

Erst auf Mugglis Kommando wird Axjro aktiv. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 30. September 2022)

Einsatz für Band, die Anschlag überlebte

Muggli und Axjro werden von Firmen, Privatpersonen oder Organisationen beauftragt. Als beeindruckenden Einsatz beschreibt er jenen vor dem Konzert der «Eagles of Death Metal» im Februar 2016 in Zürich. Vier Monate zuvor erlebte die Band den Anschlag bei ihrem Konzert im Pariser Bataclan, wo islamistische Terroristen mit Schusswaffen ins Publikum feuerten und über 90 Personen töteten.

Die Sinne sind bei einer solchen Ausgangslage geschärft:

«Wir wurden auf Geheiss der Band beauftragt, das Gebäude abzusuchen und jede Person zu überprüfen. Wir stellten die Hütte von oben bis unten auf den Kopf.»

Eine Garantie gibt er trotzdem nie. «Wir rapportieren, dass beim Hund kein typisches Verhalten festgestellt wurde. Das ist nahezu eine Garantie, aber selbst ein Detektionsgerät arbeitet nicht zu 100 Prozent», so Muggli. Für Axjro und die elf weiteren Sprengstoffspürhunde-Teams, auf die er zurückgreifen kann, legt die Hände ins Feuer. «Der Geruchssinn der Tiere ist dermassen empfindlich, dass nichts unentdeckt bleibt», ist er überzeugt.

Wie ein Spezialhund bei der Arbeit vorgeht, ist für Anfänger schwierig zu deuten. Muggli aber weiss, was in seinem Tier vorgeht: «Wenn ich das Suchkommando gebe, legt Axjro los. Ich unterstütze ihn mit motivierender Stimme. Er orientiert sich zuerst und ich erkenne, dass er sucht, nicht aber, wonach.» Im Einsatz sind die Bezugsperson des Hundes und eine weitere als Einsatzleitung. Einsätze hatte Muggli auch beim Konzert der Rolling Stones in Zürich. Auch den Privatjet eines Staatsoberhauptes durchsuchte er schon.

Erst der Hund, dann der Sprengstoff

Auf den Hund gekommen ist der ehemalige Lokführer 2003 durch einen Verkehrsunfall, als er auf seinem Roller angefahren wurde. «Der Aufprall war hart. Seither gibt es keinen Tag ohne Schmerzen im Rücken. Den Führerstand musste ich aufgeben. So suchte ich eine anderweitige Lösung und fand den Hund, der die Arbeit für mich übernimmt.»

2000 legten sich Muggli und seine Frau einen Golden Retriever zu. «Dann entdeckte ich durch einen Bekannten den Sprengstoff. Drei Jahre später bildeten wir den ersten Sprengstoffspürhund aus, weitere drei Jahre danach gründeten wir die Firma SK-9.» Die Liste der Suchhunde wächst, das Themenfeld wird breiter. Auch Bettwanzenhunde sind im Team und eine Woche vor Axjro hat der Grosspudel Valerius Principus Maximus von Seidenstein eine weitere Prüfung bestanden. Nicht als Bombenkerl, dafür als Goldjunge. Er ist der erste Geldspürhund der Schweiz für den Privatbereich.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen