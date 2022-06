Fähnrich Nach 24 Jahren gibt Pablo Walpen die Fahne der Feldmusik Luzern weiter Die Fahne und die Posaune hat der 70-jährige Pablo Walpen aus Kriens mehrere Jahrzehnte mit Freude und Stolz bedient. Am Mittwoch vor Fronleichnam spielt er das letzte Kapitel. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 15.06.2022, 05.00 Uhr

Pablo Walpen mit der Fahne der Feldmusik Luzern. Bild: Dominik Wunderli (Emmen, 8. Juni 2022)

Wenn Pablo Walpen aus voller Brust das Kommando «Schwerter auf!» gibt, reagieren die acht Schwertträger der Feldmusik Luzern zackig und präzise. Für seine stramme und kollegiale Führung wird der 70-jährige Fähnrich geschätzt. Der in Kriens wohnende Stadtluzerner legt tatsächlich grossen Wert darauf, dass die Ausführung seiner Befehle sitzt und einheitlich daherkommt.

Das tut er am Mittwoch vor Fronleichnam anlässlich der Fahnenübernahme der Herrgottskanoniere auf dem Kornhausplatz in Luzern vielleicht noch etwas mehr als in früheren Jahren. Denn es wird sein letzter Akt in seiner geliebten Funktion sein. «Das wird eine emotionale Angelegenheit, so viel ist sicher», sagt er im Hinblick auf den bevorstehenden Auftritt.

Der letzte grosse Moment als Fähnrich

Die Fahnenübernahme findet um 18 Uhr statt, zehn Minuten später erfolgt der Abmarsch der Kanoniere zum Gütsch. Dann wird Pablo Walpen seinen letzten grossen Moment als Fähnrich der Feldmusik zelebrieren. «Nach 24 Jahren übergebe ich die Fahne auf der Rathaustreppe an meinen Nachfolger Peter Hafner. Das wird ein kurzer, aber für mich eindrücklicher und garantiert emotionaler Augenblick», schildert er den baldigen Moment.

Der Mann ist Fähnrich und Musiker aus tiefem Herzen. Dies ist beim Gespräch mit ihm unmissverständlich spürbar. Seine musikalischen Anfänge erlebte er als junger Posaunist bei der Bürgermusik Luzern. Damals war André Winkler sein Musiklehrer, jener Mann, der massgeblich am Wechsel von der Harmoniemusik zur Brassband beteiligt war. «Nach sechs Jahren wechselte ich aus Gründen, die ich nicht weiter ausführen muss, zur Feldmusik, bei der ich bis heute aktives Mitglied bin», sagt Pablo Walpen. Er ist in einer musikalischen Familie aufgewachsen. Die Geschwister spielten Geige und Klavier, die Mutter ebenfalls Piano und der Vater «Schnörregige».

Bei aller Liebe zur Blasmusik, die Posaune legte Pablo Walpen bei der Feldmusik Luzern im Jahr 1998 in den Instrumentenkoffer. Bei der Fritschivaterabholung übernahm er das Amt des Fähnrichs von seinem Vorgänger Seppi Zwinggi: «Das Fahnenwesen hat mich irgendwie fasziniert. Interessanterweise habe ich schon im Kindergarten eine Fahne getragen.» Er hat sich wie kaum ein anderer mit diesem Amt identifiziert und vertritt einen klaren Standpunkt:

«Eine Fahne muss mit Respekt, Haltung und Würde getragen werden. Es geht nicht, dass ein Repräsentant eines Vereins bei Paraden vorne wegläuft und dabei eine krumme Figur wie ein Nussgipfel abgibt.»

Da ist er, der ehemalige Adjutant Unteroffizier. Seine Vergangenheit und Verbundenheit mit der Armee blitzen sporadisch auf. Das half ihm in seiner Eigenschaft als Fähnrich. Er hat sich unter anderem verdient gemacht, indem er als anerkannter Fachmann des Fahnenwesens und Veranstalter von unzähligen Fahnenkursen Teilnehmer theoretisch und praktisch geschult hat. Dabei legte er nicht nur Wert auf die Handhabung der Fahne, sondern auch auf das korrekte Tenue.

Fahnenwache auf acht Schwertträger erweitert

Er hat sich enorm eingebracht, um der Fahne die Ehre zu erweisen, die ihr gebührt. So hat er die Fahnenwache auf acht Schwertträger erweitert. «Diese sind bei der Repräsentation eines Musikvereins genauso wichtig wie die Instrumentenregister. Daher müssen sie auch die Abläufe vor einem Anlass üben», betont er.

Zu tief in diese Materie einzutauchen, liegt hier nicht drin, denn Pablo Walpen, der von 2006 bis 2011 «Eidgenössischer Fähnrich» des Schweizer Blasmusikverbands war und 2021 Ehrenveteran des Luzerner Kantonal-Blasmusikverbands für 50 Jahre Blasmusik wurde, könnte den ganzen Tag über das Tragen von Fahnen berichten. Da ist aber auch noch die Blasmusik, die er selbstverständlich nach der Übernahme der Vereinsfahne immer noch aus vollem Herzen liebt. Die Posaune spielte er mit grosser Leidenschaft bei der Tätschchappe-Musig, einer Formation, die er mitgegründet und bei der er bis heute viel Spass hat. Zwar lässt er das Musizieren aus gesundheitlichen Gründen seit zwei Jahren auch in dieser Band bleiben, wenn es um die Geselligkeit geht, ist er aber immer noch in der ersten Reihe.

Bei unserem Treffen schweift er immer wieder ab, weil er praktisch in jedem Satz ein Stichwort zu einer Anekdote aufgreift. So beim Thema Auslandeinsätze, wo er einst mit der Feldmusik in Holland, der Heimat seiner Ehefrau Josefine, am Viertagesmarsch teilgenommen hatte. «Aus Spass haben wir den Leuten dort CD-Aufnahmen unseres Registers für 3 Euro verkauft. Es hat viele Rückmeldungen gegeben, dass darauf keine Musik zu hören sei. Wir lachten uns schief, da ein Register bestehend aus einer Fahne und acht Schwertern in Gottes Namen keinen Ton zu Stande bringt», erzählt er mit einem breiten Lachen.

Aushilfe bei der Schweizergarde

Ebenfalls eine schöne Erinnerung ans Ausland sind die paar Monate im Jahr 1973, in denen er als Schweizergardist für drei Monate im Aushilfsdienst tätig war. «1,74 cm gross, römisch-katholisch und nicht vorbestraft, das waren meine Voraussetzungen und die Eintrittskarte», berichtet er. Im Vatikan gab er 2006 ein Comeback, als er mit der Feldmusik bei der 500-Jahr-Feier der Schweizergarde auftreten durfte.

Weil man ja nicht unbedingt in die Ferne schweifen muss, hat der Mann auch ganz in der Nähe fleissig gewirkt. Als Mitbegründer und treibende Kraft wurde er vor fünf Jahren als Mister Weihnachtsmarkt in Kriens geehrt.

Natürlich ist ein frohes Gemüt wie Pablo Walpen auch an der Fasnacht mit wehenden Fahnen aufgefallen. Unter anderem hat er mit Freunden als Mitglieder der Heilsarmee in Beizen musiziert und auch Geld gesammelt. «Den Ertrag haben wir natürlich der richtigen Heilsarmee gespendet, wobei dieses zuerst nicht angenommen wurde, weil sie glaubten, wir hätten uns lustig über die Organisation gemacht. Wir versicherten, dass uns so etwas fernliege.»

In der Lawine an den Aschermittwoch erinnert

Entfernt mit der Fasnacht hatte auch sein Einsatz auf dem Simplon zu tun, wo er sich als Lawinenopfer zur Verfügung stellte und von Suchhunden aufspüren liess. «Die Aktion wurde medial begleitet. Als mich ein Hund aus dem Schnee buddelte, erkannte mich ein Luzerner Zeitungsreporter und fragte mich: ‹Pablo, bist du das? Wie lange habt ihr am Aschermittwoch noch gemacht?›»

«Es waren sehr viele schöne Erlebnisse», resümiert Pablo Walpen und fügt hinzu, dass wohl trotz seiner Demission noch das eine oder andere hinzukommen möge. «Falls einmal bei einer Fahnenwache Not am Mann herrscht, kann man auf mich zurückgreifen.»

