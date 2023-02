Fasnacht 2023 Die besten Gruppenkostüme vom «Rüüdige Samschtig» 2023 Zusammen macht es doch mehr Spass! Am Rüüdige Samschtig sind allerlei Fasnächtler auf den Beinen. Hier eine Zusammenstellung einiger Gruppenkostüme. Kathrin Brunner Artho Jetzt kommentieren 18.02.2023, 17.30 Uhr

Eine Party ist nur so gut wie seine Gäste. Und noch besser wird sie wenn man gemeinsam hingeht. Dieses Jahr fokussieren wir uns auf Gruppen, welche gemeinsam an die Fasnacht gehen, denn zusammen macht es doppelt so viel Spass.

Ein enormes Talent zeigen Clemens, Gerry, Bruno und Ivo. Mit ihrer knapp zwei Meter langen Gitarre rocken sie das Reussufer. Sie haben sich dem diesjährigen Motto «Let’s Rock!» von der Läslizunft Sarnen inspirieren lassen. «Bald eröffnen wir für Lenny Kravitz», sagt Clemens zwinkernd.

Sie sind da zum Rocken: Clemens, Gerry, Bruno und Ivo aus Sarnen. Gerry ist gerade hinter der Bühne am werkeln. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 18.02.2023)

Stella und Angi aus Nidwalden sind die Queens auf der Tanzfläche. Mit ihrem Glitzerkleid und den Foam-Locken lösen sie bei jedem «Saturday Night Fever» aus. «Wir haben alles selber genäht, es hat sicher bis zu hundert Stunden gedauert», so Stella. Um die Locken zu formen, haben die Beiden die Foam-Streifen um einen Besenstiel gewickelt und sie dann mit dem Heissföhn erhitzt. «Cool, nicht wahr?», sagt Angi und schüttelt den Kopf, sodass ihre Locken wie wild hüpfen.

Stella (rechts) und Angi haben ihre Locken mit dem Besenstiel und dem Heissföhn geformt. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 18.02.2023)

Nicht nur Queens, sondern auch Könige waren am Rüüdige Samschtig unterwegs. Caspar, Melchior und Balthasar, die in Wirklichkeit Yann, Tobias und Silvan heissen, reisten aus dem Morgenland an. Die Freunde wollten ein Sujet, dass für drei Personen aufging. Da kamen sie auf die drei Könige. «Wer weiss, vielleicht finden wir noch einen vierten, dann gehen wir nächstes Jahr als die Dalton-Brüder», sagt Kaspar alias Yann. Zudem lüftet Balthasar ein Geheimnis und verrät, dass ihre Kronen aus Blumentöpfen und Yogamatten gemacht wurden. Wer hätte das gedacht!

Extra aus dem Morgenland angereist: Yann (von rechts), Tobias und Silvan. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 18.02.2023)

Blumentöpfe hat die Familie Fischer aus Buchrain keine, dafür aber Geduld. Um ihr Wäscheklammer-Kostüm rechtzeitig tragen zu können, hat die vierköpfige Familie bereits im November mit Basteln begonnen. «Letztes Jahr haben wir ein Kostüm aufgewärmt, dass wir vor Corona getragen haben», sagt Vater Ralph. «So kurz vor der Fasnacht konnten wir auf die Schnelle kein neues kreieren.» Die Familie Fischer sind grosse Fasnächtler. Seit dem Urknall sind sie überall unterwegs und das «Zäme».

Leana (v.r.), Ralph, Romina und Moni Fischer aus Buchrain halten zusammen. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 18.02.2023)

Grosse Bastler sind Christoph, Yves und Andreas nicht. Die drei Freunde sind als Aufpasser am Bügellift schon zum zweiten Mal unterwegs. «Wir brauchen unser Kostüm immer für zwei Jahre, so müssen wir nicht immer basteln», sagt Christoph. Eigentlich seien sie zu viert unterwegs, doch den Vierten im Bund haben sie verloren. Das kann schon mal passieren in so einem wilden Trubel wie bei der Fasnacht.

Die drei Luzerner Yves, Andreas und Christoph haben den Aprés-Ski mit in die Stadt genommen. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 18.02.2023)

«Auf welche Kugel setzt du?», fragt Moscha Hueber und hält die vier Bälle in den Armen. Sie steht neben Julia Dürr und Mara Schwab auf dem belebten Kornmarkt. Die drei haben das SRF-Mikrofon gezückt und das Telefon griffbereit. Sie feiern den Klassiker des Schweizer Fernsehens «Benissimo». «Es gab das Comeback und wir wollten, dass dieses Stück Kulturgut in Erinnerung bleibt», sagt Moscha Hueber. Beni Thurnheer kann sich geehrt fühlen.

Moscha Hueber (v.r.) , Mara Schwab und Julia Dürr als Hommage an die Kultshow «Benissimo». Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 18.02.2023)