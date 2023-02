Fasnacht 2023 Luzerner Polizei zieht eine positive Bilanz zur «Fasnacht der Rekorde» 230 Personenkontrollen, 32 Wegweisungen, 13 vermisste Kinder, 11 Festnahmen und mehrere verbotene Waffen – die Fasnacht 2023 mit ihren Rekordzahlen an Besucherinnen und Besuchern hat die Luzerner Polizei stark gefordert. Trotzdem sind die Sicherheitskräfte mit der diesjährigen Ausgabe zufrieden. David von Moos 22.02.2023, 09.19 Uhr

Unterwegs am Wey-Umzug mit Einsatzleiter Roger Lang und seinem Kollegen Christian Fässler von der Luzerner Polizei. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 20. Februar 2023)

«Die Luzerner Polizei erlebte einmal mehr eine intensive Fasnachtszeit», heisst es in der am Dienstagmorgen verschickten Mitteilung. Die Einsatzkräfte hätten wo nötig konsequent interveniert.

Im gesamten Kantonsgebiet wurden 11 Personen (2022: 23) festgenommen oder in Polizeigewahrsam genommen. Dies hauptsächlich wegen des Verdachts auf Vermögensdelikte oder wegen übermässigen Alkoholkonsums.

In der Stadt Luzern wurden über 230 Personenkontrollen durchgeführt und 32 Personen wurden aufgrund ihres störenden Verhaltens aus einem definierten Gebiet weggewiesen. Dies weil sie unter anderem mehrfach andere Personen anpöbelten oder provozierten.

Während den Fasnachtstagen wurden mehrere verbotene Waffen (Imitationswaffen, Messer) sichergestellt.

13 Kinder, die in den teils sehr grossen Menschenmengen verloren gingen und vermisst wurden, konnten innert kürzester Zeit wieder den Begleitpersonen übergeben werden. Die Polizei betont, dass die meisten dieser Kinder keine Armbänder trugen, welche vor und während den Fasnachtstagen kostenlos in grossen Mengen abgegeben wurden.

Auch der Rettungsdienst 144 sowie Samaritervereine und andere Organisationen waren über die närrischen Tage stark gefordert und leisteten zahlreiche Einsätze.

Dennoch seien die verschiedenste Umzüge und Veranstaltungen im ganzen Kanton «grösstenteils sehr friedlich, in guter Stimmung und ohne nennenswerte Unfälle» verlaufen, so die Luzerner Polizei weiter. Man habe eine starke Präsenz gezeigt und dadurch den Fasnächtlerinnen und Fasnächtler «ein hohes Sicherheitsgefühl» vermittelt. Die Präsenz der uniformierten und zivilen Kräfte sei durchwegs sehr geschätzt worden.

Besucherrekorde in der Stadt und auf dem Land

In der Stadt Luzern waren laut Schätzungen der Polizei vom Schmutzigen Donnerstag bis am frühen Aschermittwoch rund 314‘000 Fasnächtlerinnen und Fasnächtler unterwegs (2022: 214‘000). Rekordzahlen verzeichneten die Tagwache am Schmudo und die beiden Umzüge der Zunft zu Safran und der Wey-Zunft. Aber auch der Rüüdig Samschtig war so gut besucht wie noch nie. Am Monstercorso der «Vereinigten» schätzte die Luzerner Polizei die Besucherzahl auf 30‘000 (2022: 22‘000), in der Nacht auf den Aschermittwoch feierten rund 15’000 Personen den Abschluss der diesjährigen Fasnacht (2022: 16‘000). Die Rathaussteg-Sperre musste während der Fasnachtstage mehrmals aktiviert werden.

Die zahlreichen Umzüge und Veranstaltungen im ganzen Kantonsgebiet zogen auch an der Fasnacht 2023 viele Besucherinnen und Besucher an. Die Luzerner Polizei schätzt die Anzahl der Zuschauerinnen und Zuschauern an diesen Veranstaltungen auf mehrere hunderttausend Personen. Auch diese Veranstaltungen verliefen überwiegend sehr friedlich. Bei vereinzelten Vorfällen musste die Polizei intervenieren, um die öffentliche Ordnung wiederherzustellen. Nebst der Polizei waren Verkehrsdienste der lokalen Feuerwehren und teilweise private Organisationen im Einsatz, um die Umleitungen und Strassensperrungen während der Umzüge zu gewährleisten.