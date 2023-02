Fasnacht 2023 So schön ist der Start in die Fasnacht 2023: Die Tagwache am Schmutzigen Donnerstag im Liveticker Vom Urknall über den grossen Fritschi-Umzug bis hin zum farbigen Treiben in den Gassen: Verfolgen Sie hier den Schmutzigen Donnerstag hautnah. 16.02.2023, 04.30 Uhr

Das wichtigste in Kürze: Mit der Fritschi-Tagwache beginnt am frühen Donnerstagmorgen die Luzerner Fasnacht.

beginnt am frühen Donnerstagmorgen die Luzerner Fasnacht. Der Schmutzige Donnerstag steht traditionell im Zeichen der Zunft zu Safran , der ältesten der Luzerner Fasnachtsgesellschaften.

steht traditionell im Zeichen der , der ältesten der Luzerner Fasnachtsgesellschaften. Mit dem Urknall über dem Luzerner Seebecken, dem « Fötzeliräge » auf dem Kapellplatz und dem Orangenverteilen durch Bruder Fritschi und seinem Gefolge erlebt die Fasnacht ihren ersten Höhepunkt.

über dem Luzerner Seebecken, dem « » auf dem Kapellplatz und dem durch und seinem Gefolge erlebt die Fasnacht ihren ersten Höhepunkt. Am Nachmittag folgt der grosse Fritschi-Umzug mit 46 Nummern (zum Umzugsprogramm).

Die Luzerner Fasnacht dauert noch bis zum Aschermittwoch. An den nächsten beiden offiziellen Fasnachtstagen Güdismontag und Güdisdienstag folgen mit der Wey-Tagwache, dem Wey-Umzug und dem Monstercorso die nächsten Höhepunkte. Wir halten Sie zudem selbstverständlich auch am Komischen Freitag und übers Fasnachtswochenende am Rüüdige Samstag und Sonntag auf dem Laufenden.

05:30 Uhr «Ond das esch ne – de Fötzeliräge 2023!» Kurz nach der Ankunft der Fritschifamilie auf dem gleichnamigen Brunnen wird der «Fötzeliräge» gezündet. Ein Gestöber aus Millionen Papierschnipsel sorgt auf dem Kapellplatz für die richtige Atmosphäre zum Auftakt in die «fünfte Jahreszeit». Es regnet «Fötzeli»: Papierschnipsel, so weit das Auge reicht. Screenshot: Tele 1

05:25 Uhr Die Menschenmenge jubelt, als Bruder Fritschi und sein Gefolge den Kapellplatz erreichen. Ein weiterer Höhepunkt, der «Fötzeliräge», steht kurz bevor. Screenshot: Tele 1

05:20 Uhr Petrus muss in Fasnachtsstimmung sein! Das Wetter ist der Fasnacht heute gut gesinnt: Es bleibt trocken, die Temperaturen in Luzern liegen derzeit knapp über dem Gefrierpunkt. Am Nachmittag steigt das Quecksilber auf rund 10 Grad. Hier geht es zum ausführlichen Wetterbericht für die Fasnacht 2023. Sieht nicht schlecht aus: Die Wetterprognose für die Lozärner Fasnacht 2023. Screenshot: meteonews.ch

05:11 Uhr Fritschifamilie im Anmarsch Zum Urknall haben sich viele Tausend angefressene Fasnächtler auf dem Kapellplatz in der Luzerner Altstadt versammelt. Dementsprechend länger geht es, bis die Fritschifamilie bis zum gleichnamigen Brunnen kommt und der Fötzeliräge gezündet wird.

05:02 Uhr Die Luzerner Fasnacht ist eröffnet! Pünktlich um 5 Uhr ging es los – mit dem Urknall über dem Luzerner Seebecken. Überall in der Stadt schränzen jetzt wieder die Guuggenmusigen. Dieser Sound lässt das Herz einer jeden Fasnächtlerin, eines jeden Fasnächtlers höher Schlagen. Die «fünfte Jahreszeit» ist nun definitiv eingeläutet — rüüdig schön! Im Bild: Die 1982 gegründete Guuggenmusig Chotlebotzer aus Luzern. Bild: Pascal Linder (Luzern, 16. Februar 2023)

04:55 Uhr Die Spannung steigt Wenige Minuten vor dem Urknall gibt es auf dem Kapellplatz fast kein Durchkommen mehr. Bald geht das Licht aus. Die Vorfreude steigt ins Unermessliche! Bald hat das lange Warten ein Ende.

04:55 Uhr Der Fasnachtsbeginn in Hochdorf steht kurz bevor. Die Fasnächtlerinnen und Fasnächtler machen sich für den jährlichen Urknall bereit. Bild: Lisa Zimmermann (Hochdorf, 16. Februar 2023)

04:50 Uhr Noch rund 10 Minuten bis zum Urknall. Tausende Fasnachtsbegeisterte säumen den Kapellplatz Es herrscht eine fröhliche Stimmung: Elefant, Golfspieler oder Wikinger — die Sujets könnten unterschiedlicher nicht sein. Blick auf den rappelvollen Kapellplatz. Bild: Pascal Linder (Luzern, 16. Februar 2023)

Im Rahmen eines Spezialprogramms sendet das Zentralschweizer Fernsehen Tele 1 live aus Luzern und Stans.

04:31 Uhr Es ist kurz nach 4.30 Uhr, bereits jetzt ist die Schlange am Kafi-Stand am Schwanenplatz ziemlich lang. Die Temperaturen sind knapp unter dem Gefrierpunkt — da ist ein wärmendes Kafi Luz wohl genau das Richtige. Die Vorfreude steigt! Eine kleine Stärkung. Bild: Pascal Linder (Luzern, 16. Februar 2023)

Um 5 Uhr hat das Warten ein Ende. Mit dem Urknall über Luzerner Seebecken beginnt die langersehnte «fünfte Jahreszeit». Aus der Dunkelheit nähert sich auf einem festlich geschmückten Nauen Bruder Fritschi, seine Familie und sein Gefolge.

Der Urknall 2022: Um 05:00 Uhr hat die Luzerner Fasnacht begonnen. Bild: Philipp Schmidli/Keystone (Luzern, 24. Februar 2022)

Unter stürmischem Beifall begibt sich die Fritschifamilie dann zum gleichnamigen Brunnen auf dem Kapellplatz. Unter anhaltendem «Fötzeliräge» werfen Bruder Fritschi und sein Gefolge dort den Fasnächtlern Orangen zu.

Bad in der Menge – und im Fötzeliräge: Bruder Fritschi mit seiner Fritschene (rechts) und dem Zunftnarr (links). Bild: Philipp Schmidli/Keystone (Luzern, 24. Februar 2022)

Zur Steigerung der Vorfreude hier nochmals die schönsten Momente vom Start in die Luzerner Fasnacht 2022:

Urknall und Fötzeliräge 2022. Video: PilatusToday

Bereits gestern Mittwochabend wurde mit dem Eintrommeln in Altdorf und Schattdorf die fünfte Jahreszeit endgültig eingeläutet. Die Freude war spür- und hörbar.

Herzlich willkommen auf unserem Liveticker zum Auftakt der Luzerner Fasnacht 2022! Vom morgendlichen Urknall über den grossen Fritschi-Umzug am Nachmittag bis hin zum farbigen Treiben in den Gassen am Abend – wir halten Sie hier stets auf dem Laufenden.