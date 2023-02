Luzerner Fasnacht 2023 Umzug in Root: Das ganze Dorf war in die Steinzeit zurückversetzt Eine gute Mischung an beeindruckenden Sujets und gutem Guuggenmusig-Sound bewies der Umzug in Root. Erklärter Star war Fred Feuerstein. Yvonne Imbach Jetzt kommentieren 18.02.2023, 22.20 Uhr

Die Kindergärtler kamen als kleine Fred Feuersteins nach Root an den Umzug. Bild: Nadia Schärli (Root, 18. Februar 2023)

In Root hat die Dorffasnacht besonderen Charme, weil sich am grossen Fasnachtsumzug, der sich traditionell am Samstagnachmittag durchs Dorf schlängelt, viele einheimische Gruppen präsentieren. Dieses Jahr stand unübersehbar mit Fred Feuerstein samt Zeitreise in die Steinzeit ein übergeordnetes Motto fest.

Nach den Tröpfeler Root, die als Jubiläums-Guuggenmusig als Nummer eins lautstark voranschritt, kamen schon zum ersten Mal eine grosse Truppe Fred Feuersteins. Die Kindergärten Root haben sich ins Steinzeit-Gewand gestürzt und selbstgebastelte Rasseln in Knochenform mitgetragen. Auch die 3. und 4. Klassen Root zeigten sich als Steinzeitkinder und wussten zu reimen: «Abends gabs am Lagerfeuer Essen, Trinken, Ungeheuer!» Die Gruppe «Zäme a d’Fasnacht» wusste auch Historisches zu berichten: «Schon in der Steinzeit haben Fred und Wilma mit Kräuteraufgüssen hantiert.» Tea-Time war ihr Motto und den einen oder anderen feinen Tee gabs auch für das Publikum.

Der 2. Kindergarten lief unter dem Motto Fred Feuerstein am Umzug in Root mit. Bild: Nadia Schärli (Root, 18. Februar 2023) Der 2. Kindergarten lief unter dem Motto Fred Feuerstein am Umzug in Root mit. Bild: Nadia Schärli (Root, 18. Februar 2023) Das Fröschenkorps Root – auch bekannt als Fred Feuersteins Feuerwehr. Bild: Nadia Schärli (Root, 18. Februar 2023) Der Jöööö-Faktor kam nicht zu kurz am Rooter Umzug. Bild: Nadia Schärli (Root, 18. Februar 2023) Die Dieriker Holdrios liefen unter dem Motto «Mini Schwiiz, mini Heimat». Bild: Nadia Schärli (Root, 18. Februar 2023) Die Guuggenmusig der Bärg-Wörze Uedlige mit dem Motto: Venator Corvi Ð: Aufstand der Vogelscheuchen Fasnachtsumzug Root Umzug Bild: Nadia Schärli (Root, 18. Februar 2023) Fast schon gfürchig dieser riesige Schatten. Bild: Nadia Schärli (Root, 18. Februar 2023) Baubuuum Steampunk Bild: Nadia Schärli (Root, 18. Februar 2023) Orangenwagen Bild: Nadia Schärli (Root, 18. Februar 2023) Guugenmusik Tschaupi, Motto: Biel Mad Max Bild: Nadia Schärli (Root, 18. Februar 2023) Säulischränzer Eibu, Motto: «Wir toben mit Pfeil und Bogen». Bild: Nadia Schärli (Root, 18. Februar 2023) Wagewörger Schongau: «Tuusig Johr Usgrabig» Bild: Nadia Schärli (Root, 18. Februar 2023) Guuggenmusik Tschaupi: Biel Mad Max Bild: Nadia Schärli (Root, 18. Februar 2023) Nuda Veritas Lucernensis: 20 Jahr Jubiläum Bild: Nadia Schärli (Root, 18. Februar 2023) Bersair war auch in Root zu Gast. Bild: Nadia Schärli (Root, 18. Februar 2023) Pitchers Freunde: Ägyptische Unterwelt Bild: Nadia Schärli (Root, 18. Februar 2023)

Familie Gröllheimer mit Steinzeithaus

Das Fröschenkorps Root wusste gar, dass es für Fred Feuerstein eine Ehre war, der Feuerwehr zu dienen. Und ihr Blick in die Gegenwart versprach: «Endlich ein neues Feuerwehrdepot in Root, das freut die Helfer in der Not!». Schliesslich kamen die Altzunftmeister Root als Familie Gröllheimer zu Besuch und brachten ihr schmuckes Steinzeithaus gleich selbst mit.

Die total 25 Nummern präsentierten eine gute Mischung an beeindruckenden Sujets und gutem Guuggenmusig-Sound. Nicht minder bombig als die regionalen Musigen war die Gast-Guuggenmusig Tschaupi aus Biel. Einfach schaurig-schön ihr Motto «Mad Max III»! Fasnacht ist, wenn dem Mad Max direkt unser Goldvreneli folgt. Die Dieriker Holdrios haben mit breitem Reifrock-Kleid und einer Münze als Grend das beliebte Goldvreneli wunderbar inszeniert.

Sehr zum Vergnügen des Publikums mischte sich auch Alain Berset mit seinem Privatflugzeug unters Volk. Dass der «Blick» davon Kenntnis nahm, dafür sorgte er mit seiner Hotline direkt in die Redaktion gleich selbst. Wohl gegen 4000 Fasnachtsfans haben sich das Spektakel mit grossem Vergnügen angesehen.