Biblische Dramen und Damen

Dass Fasnacht längst nicht nur Guuggenmusig, Umzüge und Maskenbälle bedeutet, das zeigen die Strassentheater in der Stadt Luzern. In den Gassen, auf den Plätzen und in Beizen bieten sie unerhörte und kreative Unterhaltung. Wir sagen Ihnen, was man auf keinen Fall verpassen sollte.