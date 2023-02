Fasnacht 2023 Von Pilatus Tower bis Beizensterben – dem Krienser Umzug gehen die Themen nie aus 25’000 Zuschauerinnen und Zuschauer wollen den Höhepunkt der Krienser Fasnacht sehen. Der Gallivater strahlt – und ist trotzdem schon ganz traurig. Roman Hodel Jetzt kommentieren 21.02.2023, 19.46 Uhr

In Sachen Schlagzeilen steht die Stadt Kriens ihrer grossen Schwester Luzern in nichts nach – es sind allerdings nicht immer schmeichelhafte: Seien es die klammen Finanzen oder der angeblich hässliche Stadtplatz. Dafür aber steht hier bald das höchste Hochhaus der Zentralschweiz. Ein gefundenes Fressen für den Krienser Fasnachtsumzug vom Güdisdienstag.

Zum Neue-Deutsche-Welle-Hit «Bruttosozialprodukt» fährt ein Modell des Pilatus Towers an den rund 25’000 Zuschauenden vorbei. Die Höhe ist verschiebbar und wächst von 50 auf 100 Meter; dahinter liegt, aha, das Quartier Schattematt. Der Name passt in jeder Hinsicht, denn der Wagen stammt vom Quartierverein Schattenberg. Dazu steht: «Wo das Johr no d’Obigsonne chasch gniesse, werd scho bald nüt meh i de Gärte spriesse.»

Der Quartierverein Schattenberg macht die Höhe des Pilatus Towers am Fasnachtsumzug zum Thema. Bild: hor (Kriens, 21. Februar 2023)

Ein Schatten liegt auch über der Krienser Beizenlandschaft: Minerva, zur Hohle Gass, Bahnhöfli, Chrienserhalle und das Alperösli sind schon länger Geschichte. Nun hat’s auch noch den Grüenebode und den Neuhof erwischt. Letzteren hat der Alpenclub Kriens für den Umzug nachgebaut und lässt verkünden: «I de Beiz öppis Feins go ässe, muesch bald vergässe – deför chasch nor no Fast-food ond Kebab frässe»

So machen sich Krienser über Stadtluzerner lustig

Die Krienser können zwar über sich selber lachen, aber noch lieber nehmen sie die Stadtluzerner aufs Korn, logisch. Steilvorlagen gibt’s genug. Etwa jene mit den Haltestangen für Velofahrende an Kreuzungen. Der Sportclub Kriens hat das Sujet umgesetzt, radelt bereits um die erste Stange und schreibt: «Die Idee tuet vor Intelligänz diräkt öberborde, d’Politiker hättid deför verdient en Orde.»

Neben den 31 Nummern, darunter mehrere Krienser Guuggenmusigen, sind verschiedene wilde Gruppen auszumachen – und Männer in gelben Kutten. Sie sind von der Galli-Zunft und sammeln Geld für den Umzug. Einer sagt ins Publikum: «Die schönschte Manne höt, send die met de gäle Chotte.» Das stimmt allerdings nur bedingt: Der schönste Mann ist selbstverständlich Gallivater Thomas Häfliger. Er strahlt und strahlt – und wirft aus der Kutsche zig Orangen aus. Nicht immer ganz treffsicher, wie er lachend zugibt:

«Zwei, drei Damen habe ich versehentlich getroffen, die waren allerdings mehr mit dem Natel als den Orangen beschäftigt.»

Sehen Sie die fliegende Orange? Gallivater Thomas Häfliger während des Umzugs schwer an der Arbeit. Bild: hor (Kriens, 21. Februar 2023)

«Tragisch» ist ohnehin etwas anderes: Dass die Fasnacht vorbei ist, all diese Glücksmomente, wie er sagt. Er und sein Partner Erich Peterer hätten so viel erlebt: «Wir wurden wirklich auf Händen getragen, toll.»