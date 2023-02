Emmer Fasnachtsumzug 2023 mit Rekord

Fasnacht 2023 Wow! 30’000 Zuschauer sorgen für rekordverdächtigen Umzug in Emmen Bis zu 30’000 Fasnächtler wurden am Emmer Umzug geschätzt. Die grosse Zuschauerzahl freut das Komitee, sorgte aber für Verzögerungen im Programm. Kathrin Brunner Artho Jetzt kommentieren 19.02.2023, 19.19 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Göfeler Lozärn Bild: Boris Bürgisser (Emmenbrücke, 19. Februar 2023) RüssSugger Ämme Bild: Boris Bürgisser (Emmenbrücke, 19. Februar 2023) Gewerbeverein Emmen Bild: Boris Bürgisser (Emmenbrücke, 19. Februar 2023) Original Krienser- Maske Bild: Boris Bürgisser (Emmenbrücke, 19. Februar 2023) RüssSugger Ämme Bild: Boris Bürgisser (Emmenbrücke, 19. Februar 2023) RüssSugger Ämme Bild: Boris Bürgisser (Emmenbrücke, 19. Februar 2023) Ein wildes Sujet Bild: Boris Bürgisser (Emmenbrücke, 19. Februar 2023) CH-Guugger Ämmebrogg Bild: Boris Bürgisser (Emmenbrücke, 19. Februar 2023) RüssSugger Ämme Bild: Boris Bürgisser (Emmenbrücke, 19. Februar 2023) Ein wildes Sujet Bild: Boris Bürgisser (Emmenbrücke, 19. Februar 2023) Ein wildes Sujet Bild: Boris Bürgisser (Emmenbrücke, 19. Februar 2023) Smürfer Spätzinder & KultUR Smürfer Bild: Boris Bürgisser (Emmenbrücke, 19. Februar 2023) Fasnachtsmusig Noteheuer Lozärn Bild: Boris Bürgisser (Emmenbrücke, 19. Februar 2023) Göfeler Lozärn Bild: Boris Bürgisser (Emmenbrücke, 19. Februar 2023) Ein wildes Sujet Bild: Boris Bürgisser (Emmenbrücke, 19. Februar 2023) TVE Tambourenverein Gerliswil-Emmen Bild: Boris Bürgisser (Emmenbrücke, 19. Februar 2023) Latärndlihöckler Lozärn Bild: Boris Bürgisser (Emmenbrücke, 19. Februar 2023) Gruppe Morgoth Luzern Bild: Boris Bürgisser (Emmenbrücke, 19. Februar 2023) Gruppe Morgoth Luzern Bild: Boris Bürgisser (Emmenbrücke, 19. Februar 2023) Chaostroppe Ämme Bild: Boris Bürgisser (Emmenbrücke, 19. Februar 2023) Ämmali - eusi Fasnachtsregäntin Bild: Boris Bürgisser (Emmenbrücke, 19. Februar 2023) Göfeler Lozärn Bild: Boris Bürgisser (Emmenbrücke, 19. Februar 2023) Fasnachtsmusig Noteheuer Lozärn Bild: Boris Bürgisser (Emmenbrücke, 19. Februar 2023) TVE Tambourenverein Gerliswil-Emmen Bild: Boris Bürgisser (Emmenbrücke, 19. Februar 2023) RüssSugger Ämme Bild: Boris Bürgisser (Emmenbrücke, 19. Februar 2023) Ein wildes Sujet Bild: Boris Bürgisser (Emmenbrücke, 19. Februar 2023) Ein wildes Sujet Bild: Boris Bürgisser (Emmenbrücke, 19. Februar 2023) CH-Guugger Ämmebrogg Bild: Boris Bürgisser (Emmenbrücke, 19. Februar 2023) RüssSugger Ämme Bild: Boris Bürgisser (Emmenbrücke, 19. Februar 2023) Gewerbeverein Emmen Bild: Boris Bürgisser (Emmenbrücke, 19. Februar 2023) Latärndlihöckler Lozärn Bild: Boris Bürgisser (Emmenbrücke, 19. Februar 2023) Göfeler Lozärn Bild: Boris Bürgisser (Emmenbrücke, 19. Februar 2023) Gaugewäudler Ämmebroogg Bild: Boris Bürgisser (Emmenbrücke, 19. Februar 2023) Ein wildes Sujet Bild: Boris Bürgisser (Emmenbrücke, 19. Februar 2023) Ein wildes Sujet Bild: Boris Bürgisser (Emmenbrücke, 19. Februar 2023) Latärndlihöckler Lozärn Bild: Boris Bürgisser (Emmenbrücke, 19. Februar 2023) Ein wildes Sujet Bild: Boris Bürgisser (Emmenbrücke, 19. Februar 2023) Ein wildes Sujet Bild: Boris Bürgisser (Emmenbrücke, 19. Februar 2023) Smürfer Spätzinder & KultUR Smürfer Bild: Boris Bürgisser (Emmenbrücke, 19. Februar 2023) RüssSugger Ämme Bild: Boris Bürgisser (Emmenbrücke, 19. Februar 2023) Ein wildes Sujet Bild: Boris Bürgisser (Emmenbrücke, 19. Februar 2023) Pnoh Musikband Bild: Boris Bürgisser (Emmenbrücke, 19. Februar 2023) Smürfer Spätzinder & KultUR Smürfer Bild: Boris Bürgisser (Emmenbrücke, 19. Februar 2023) Chaostroppe Ämme Bild: Boris Bürgisser (Emmenbrücke, 19. Februar 2023) Ein wildes Sujet Bild: Boris Bürgisser (Emmenbrücke, 19. Februar 2023)

Schotten, Tiefseetaucher und brennende Hexen: Am gut zweistündigen Fasnachtsumzug vom Sonntag in Emmen war alles anzutreffen. «So viele Besucher hatten wir noch nie», sagt Dani Burch, Ehrenmitglied des Emmen Fasnachtskomitees (EFK), während er den Fasnachtsumzug moderiert. Auch wenn er keine genaue Zahl nennen kann, schätzt er bis zu 30’000 Besucherinnen und Besucher. 2020 waren es rund 25’000.

Und tatsächlich: Die Gerliswilstrasse ist zwischen Centralplatz und Gersag zum Bersten voll. Erwachsene gehen der Strasse entlang, stossen ihre Wagen und halten an, um zu reden. Die Kinder rennen hin und her und machen sich einen Spass daraus, sich gegenseitig mit Konfetti zu überschütten. Die Fasnachtsstimmung ist da.

Die Schügumugger Ämme sind die erste von 29 Nummern. Hastig treten alle zur Seite und machen der Guuggenmusig Platz. Ihnen folgt der Jodlerklub Maiglöggli Ämmebrogg, welcher sein 80-Jahr-Jubiläum feiert. Dann kommen die Tiefseetaucher … äh nein, die Chaostroppe Ämme …

Die Chaostroppe Ämme erforscht die Tiefen des Meeres. Bild: Boris Bürgisser (Emmenbrücke, 19. Februar 2023)

... die Smürfer Spätzinder & KultUR Smürfer verteilen heisse Getränke ...

Im Highland unterwegs sind die Smürfer Spätzinder & KultUR Smürfer. Bild: Boris Bürgisser (Emmenbrücke, 19. Februar 2023)

… und natürlich das Ämmali, die Emmer Fasnachtsregentin:

«Ämmali – eusi Fasnachtsregäntin». Bild: Boris Bürgisser (Emmenbrücke, 19. Februar 2023)

Über die vielen Besucherinnen und Besucher freut sich auch EFK-Präsident Stephan Kilcher: «Es freut mich vor allem zu sehen, dass viele Familien mit Kleinkindern da sind.» Vor allem freue er sich, dass viele dieser Kinder auch verkleidet sind. Also lauter «gfreuts».

Eine Nummer fiel wegen einer Traktorpanne aus

Es ist sein zweiter Umzug im Präsidium. «Im Vergleich zum Umzug 2020 versuchten wir die Lücken zwischen den Nummern so klein wie möglich zu halten, was uns zum Teil gelang», sagt Kilcher. Die längere Wartezeit zwischen den Nummern war vor allem auf die vielen Zuschauer zurückzuführen, die nicht sofort Platz machten. Ebenfalls gab es eine kleine Programmänderung, da die Sträggelebrätscher Strengelbach eine Panne mit ihrem Traktor hatten. Pech gehabt. «Das gehört dazu. So was kann ja passieren», sagt er lachend.

Für Staunen sorgten die RüssSuuger Ämme. Mit ihrem rauchenden Schiff war die Guuggenmusig eines der vielen Highlights des Umzugs:

Impressionen des Fasnachtsumzugs in Emmen. Im Bild: RüssSugger Ämme Bild: Boris Bürgisser (Emmenbrücke, 19. Februar 2023)

Mit dem Ende des Umzugs war der grosse Emmer Fasnachtstag aber noch lange nicht vorbei. Zuerst ging es zu der traditionellen Ämmali-Verbrennung. Diesmal wieder richtig – vor einem Jahr hatte man wegen der Pandemie lediglich einem aufblasbaren Ämmali die Luft rausgelassen. Danach folgte die Uslompete.