08:06 Uhr

Bei der Rathaustreppe hat es so früh am morgen noch Platz für mehr Publikum – an der Musikauswahl der «Schlösslifäger» kann es nicht liegen. Bei «I want it that way» und «Wavin’ flag» wippen alle mit.

Frühmorgens schon gute Stimmung: Auf der Rathaustreppe spielen die Schlösslifäger auf. Bild: Meret Häuselmann (Luzern, 20. Februar 2023)