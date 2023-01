Jubiläum an der Fasnacht 70 Jahre Luzärner Buchelimusig – hier spielt sogar ein Regierungsrat mit Die Luzärner Buchelimusig war und ist bis heute eine typische Beizenmusig. Mehr als einmal musste sie um ihre Existenz zittern – und ist deshalb mittlerweile mit einer anderen Musig liiert. Roman Hodel Jetzt kommentieren 19.01.2023, 18.34 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ob «Ente», Galliker, «Lapin», «Wilden Mann» oder «Stadtchessu» – in den typischen Fasnachtsbeizen gehört sie quasi zum Inventar: Die Luzärner Buchelimusig. Aktuell 16 Frauen und Männer sorgen jeweils dafür, dass die Gäste in diesen Lokalen schon mal auf die Tische und Bänke steigen, wenn Klassiker wie «La Paloma» oder «E viva España» ertönen. «Wir waren und sind eine typische Beizenmusig», sagt Kusi Winiker. Der 69-Jährige – «ich bin gleich alt wie die Musig selber» – ist seit 1985 dabei, amtete während 30 Jahren als Tambourmajor und spielt «nun nur noch» Trompete.

Kunstvoll: Die Buchelimusig vermutlich in den 1970er Jahren. Bild: Buchelimusig

1953 war's, als Seppi Schnarwiler mit vier Freunden im Hotel Gotthard am Bahnhofplatz sass – heute steht hier die UBS-Bank – und während einer Stammtischrunde die Buchelimusig aus der Taufe hob. Zu jener Zeit begann der Guuggenmusig-Boom – die erste war 1948 gegründet worden. Während die meisten Musigen damals von Künstlern dominiert waren, wollten Schnarwiler und Konsorte bewusst nicht nur Künstler in ihren Reihen. Bereits beim ersten Auftritt zählte die ursprünglich reine Männer-Musig 25 Personen, wie die Buchelimusig auf ihrer Website schreibt.

Und eine weitere Aufnahme vermutlich aus den 1970er Jahren. Bild: Buchelimusig

Später, in den 1970er und 1980er Jahren, trat die Buchelimusig auch mehrfach ausserhalb von Luzern auf – etwa am Carnevale di Viareggio in der Toskana. Und sie rief zusammen mit den Spöitzern den (nicht mehr existierenden) Spöbu-Ball im Hotel Des Balances ins Leben.

Kusi Winiker (links) in action. Bild: Xaver Mustaniemi

Die erste Zäsur folgte 1985. Wegen «Chretz» unter einigen Mitgliedern, so erzählt es Kusi Winiker, fehlte die Musig an der Fasnacht. 1986 wagte man den Neustart mit 14 jungen Mitgliedern, darunter nun auch Frauen. Gründer Seppi Schnarwiler zog sich dann nach einem Jahr definitiv zurück. Laut Winiker sagte er:

«Momoll, jetzt läuft's wieder, dann kann ich ja gehen.»

Und wie es lief! 30 bis 35 Mitglieder zählte die Buchelimusig in den 1980er und 1990er Jahren relativ konstant. Trotz beachtlicher Grösse blieb man sich als Beizenmusig treu. Erst Mitte der 2010er Jahre drohte die Mitgliederzahl erneut zu erodieren. Anstatt neue Mitglieder zu suchen, entschied sich die Buchelimusig für einen anderen Weg: Sie tat sich 2016 mit der Fritschi-Musig zusammen, die letztes Jahr 60-jährig geworden ist. Eine Win-win-Situation, denn auch diese ist zuletzt geschrumpft.

Inzwischen spielen sie auch Rockiges und Rassiges

Gemäss Kusi Winiker harmoniere es bestens, menschlich und musikalisch – auch wenn er mit einem Schmunzeln einräumt: «Die Fritschi-Musig spielt besser als wir.» Soundmässig habe man sich ebenfalls gefunden. Das Repertoire besteht nicht mehr hauptsächlich aus Schunkelliedern, sondern zusätzlich aus «Rockigem oder Rassigem, Grönemeyer zum Beispiel», so Kusi Winiker.

Und so geht es heute zu und her: Buchelimusig und Fritschi-Musig 2019 mit ihrem Sujet Schlagerparade. Bild: Buchelimusig

Trotzdem sei offen, wie es mit der Buchelimusig weitergehe. Er sagt: «Wir sind halt schon ein Veteranentrüppli geworden.» Dazu zählt seit Jahrzehnten übrigens Kusis Bruder Paul, amtierender Luzerner Regierungsrat. Noch etwas gibt Kusi Winiker zu bedenken: «Nach einem Jubiläum hören manche gern auf, insofern müssen wir baggern, dass uns die Mitglieder erhalten bleiben.»

Die Buchelimusig am Monstercorso 2004 mit dem Motto «50 Jahre Mount Everest». Bild: Peter Appius (Luzern, 24. Februar 2004)

Zumindest für die kommende Fasnacht ist aber alles angerichtet. Und es herrscht Nachholbedarf. Denn obwohl 2022 die fünfte Jahreszeit in buchstäblich letzter Minute doch noch möglich war, sei in vielen Beizen tote Hose gewesen, was für eine Beizenmusig natürlich fatal ist. «Es war wirklich trömmlig - so etwas habe ich in 50 Jahren Fasnacht noch nie erlebt», sagt Kusi Winiker. Viele Leute hätten wegen der Pandemie die Beizen gemieden. Er ist sich deshalb sicher:

«Dieses Jahr wird es räble.»

Hinweis: Die Buchelimusig feiert zusammen mit der Frischi-Musig, die ihren 60. Geburtstag von 2022 nachholt, das Jubiläum am 21. Januar im Stadtkeller. Der Anlass ist ausverkauft. Während der Fasnacht: Buchelimusig-Barwagen vor dem Luzerner Theater.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen