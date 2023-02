Güdismontag in Luzern: Leuchtende Kostüme an der Fasnacht

Fasnacht Am Güdismontag streiften leuchtende Eintagsfliegen, Blumen und Glacekugeln durch die Luzerner Gassen Gerade nachts kommen die Sujets, die sich selbst beleuchten, besonders gut zur Geltung. In der vollen Stadt waren die LED-Bastlerinnen und -Bastler aber gar nicht so einfach auszumachen. Natalie Ehrenzweig Jetzt kommentieren 20.02.2023, 21.40 Uhr

«Wenn man ein Sujet mit Lichtern hat, findet man sich einfacher», beschreibt Tamara aus Luzern den ganz pragmatischen Grund, wieso sie und ihre zwei Gspänli Licht in ihr Schmetterlingskostüm integriert haben. Ausserdem sei es ja lange genug dunkel gewesen. «Wir bringen Licht und Farben mit», meinen die drei, die zwar seit über zehn Jahren zusammen an die Fasnacht gehen, aber keinen Gruppennamen haben. Das Publikum habe grosse Freude an den Kostümen und sei überrascht zu hören, dass sie handgemacht sind – in etwa drei Wochen Arbeit.

Leuchtende Schmetterlinge. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 20. Februar 2023) Die Gruppe Labor. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 20. Februar 2023) Katrin und Petra als Steckdosen verkleidet. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 20. Februar 2023) Das Duo Glückose aus Bern. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 20. Februar 2023) Blumentöpfe. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 20. Februar 2023) Die Gruppe Gelati Zwätschgeria. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 20. Februar 2023)

So lange hatte die Gruppe des Vereins Labor nicht Zeit. Nachdem sie 2022 ihre Kostüme innert zweier Wochen fertiggestellt hatten, wollten sie das dieses Jahr toppen: Nur an einem Tag sollte gebastelt werden. Passend dazu wählten sie das Motto Eintagsfliege. «Wir benutzen so viele Recycling-Materialien wie möglich und hatten deshalb praktisch keine Ausgaben für unser Sujet ‹Natur-TV präsentiert die Fasnachtseintagsfliege›. Die Augen der Fliege sind Lichter, die an einer anderen Fasnacht von jemandem weggeworfen wurden. Wir haben sie wieder verbaut», erklärt Florian. Dabei verfolge die Gruppe auch ein didaktisches Ziel und führt als Journalist, Kamerafrau und zwei Fliegen ein kleines Theater auf.

Gewappnet für Energieknappheit

Katrin und Petra aus Luzern haben sich in ihrem Sujet der Energiekrise angenommen. «Im Fall, dass die Energielage an der Fasnacht zusammenbricht, wären wir das Notstromaggregat», erklärt Katrin. Die beiden Frauen, die seit dreissig Jahren zusammen an die Fasnacht gehen, spenden Licht und Strom, aber sie können auch Energie entziehen. «Gerade haben wir bei einer Frau, die wütend war, Energie entzogen. Die Jungen wollen bei uns aber vor allem ihr Handy laden», verrät Petra lachend. Fünf Tage haben sie an ihrem Sujet mit den LED-Lämpchen gebastelt, die sie – wie alle Befragten – mit einer Batterie betreiben.

Auch die Zwätschge-Hirnis, die alle ursprünglich aus Luzern stammen, haben bei ihrem Motto «Gelati Zwätschgeria» mit LED-Bändern gearbeitet. Wie die Truppe, die seit 1996 gemeinsam an die Fasnacht geht, auf das Sujet gekommen ist, wurde nicht klar. Aber: «Die Bälle, die wir als Glacekugeln benutzen, haben wir aus der Kinderabteilung der Ikea», erklärt Elektriker Peter, dessen liebste Glacesorte Vanille ist. Gleich farbene Leuchtmittel für die Glacekugeln zu nehmen, das wäre ihnen zu aufwendig gewesen.

Wer Glück hat, darf drehen – wer noch mehr hat, gewinnt

Glückose und Lucky, die als Glückssäule unterwegs sind, haben sich vor 22 Jahren an der Fasnacht kennen gelernt. «Am Anfang waren wir ganz weiss, das Publikum hat auf die Säulen geschrieben, was sie glücklich macht», erklärt Glückose. Auf dem beleuchteten Hut zeigt das Berner Paar, was sie selbst glücklich macht: tanzen und spielen macht sie, tauchen und VW-Bus-Ferien machen ihn happy. Wer Glück hat, darf am Glücksrad drehen und gewinnt, etwa ein Glücksbärchen oder einen Glücksspruch.

Das Duo Glückose aus Bern. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 20. Februar 2023)

Auch Blumen machen glücklich. Jedenfalls bereiten Blumen dem Jassclübli Extended aus Luzern Freude. Die vier Damen, die seit mehr als zehn Jahren gemeinsam Fasnacht feiern, präsentieren sich als Blumen in Blumentöpfen, der Gärtner giesst derweil die Pflanzen. «Barbara wollte schon seit Jahren als Blume an die Fasnacht, weil Blumen schön sind. Nun haben wir das mal umgesetzt», erzählt Celine lachend. Den Leuten gefalle das Sujet, und nachhaltig sei es auch, da eine Batterie genüge, um den LED-Draht zum Leuchten zu bringen.