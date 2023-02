Horwer Fasnachtsumzug 2023

Fasnacht «BURKIwahn-Tower»: Umzug nimmt die Verdichtung in Horw Mitte auf die Schippe Lokale Themen, flotte Rhythmen und wilde Gruppen unterhalten am Horwer Umzug. «Genial kreativ», findet’s der amtierende Eglivater. Roman Hodel Jetzt kommentieren 19.02.2023, 17.02 Uhr

So gemein! Pünktlich zum Umzugsstart am Sonntag in Horw verschwindet die Sonne hinter den Wolken. Was natürlich der Stimmung nichts anhaben kann. Schon gar nicht dem amtierenden Eglivater. Beat I. sagt denn auch: «Der Umzug ist für uns ein Riesenerlebnis und wirklich genial kreativ.» Auf rund 15’000 schätzt Zunftmeister Cornel Buholzer die Zuschauerzahl.