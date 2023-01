Carlo De Simoni wird zum Fritschivater 2023 gewählt

Geburt Baby Janina macht eine Punktlandung – 2023 kommt das schweizweit erste Kind in Sursee zur Welt

00.00 zeigte die Uhr an, als Janina Sahli im Kantonsspital Sursee zur Welt kam. Auch in Zug wurde in der Silvesternacht ein Mädchen geboren. Nach dem Rekordjahr 2021 sind die Geburtenzahlen aber rückläufig.