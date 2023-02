Fasnacht Darum wird seine 50. Fasnacht bei den Pilatusgeistern garantiert bombastisch Der langjährige musikalische Leiter der Guuggenmusig Pilatusgeister, René Jacomet, tritt nach 50 Jahren ab. Am Schmudo hat er gleich doppelten Grund zum Feiern. Roman Hodel Jetzt kommentieren 07.02.2023, 11.32 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Pilatusgeister-Ehrenpräsident René Jacomet vor dem Eingang des Hauses Kornmarktgasse 4. Hier ist er aufgewachsen und natürlich früh mit der Fasnacht in Kontakt gekommen. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 6. Februar 2023)

Schunkelschritt und schwingende Röcke sind das typische optische Erkennungsmerkmal der Luzerner Pilatusgeister, kurz PGL. Man erkennt von weitem, wenn die Männer-Guuggenmusig mit Gründungsdatum 1961 im Anmarsch ist.

Ein Markenzeichen ist aber auch ihr unverkennbarer Sound. Märsche, Evergreens und Schlager – oft in Medleys arrangiert – sind es, die die rund 50 Mitglieder zum Besten geben. Klänge, die laut eigener Beschreibung «mitten ins Herz zielen» und das Publikum zum Mitsingen und Mitschunkeln animieren.

Ihr unverkennbarer Schunkelschritt. Video: Youtube

Dieser unverkennbare Sound hat viel mit René Jacomet, 69, zu tun. Der Ehrenpräsident amtet seit 1974 – ein Jahr nach seinem Eintritt – als musikalischer Leiter und arrangiert die Stücke. Manche dieser Arrangements sind zu Fasnachtsliedgut geworden. «Auf dem Mond, da blühen keine Rosen» zum Beispiel – ein Schlager von Vicky Leandros aus dem Jahr 1977. Die PGL hätten den Song als Erste gespielt und etliche Musigen diesen übernommen.

Zu hören ist er heute noch. Gleiches gilt für das «Que sera, sera»-Potpourri. Zunächst habe es in Luzern die Runde gemacht, später hätten Musigen etwa in Biel, Basel oder gar Deutschland das Medley 1:1 übernommen. Das stört Jacomet überhaupt nicht – im Gegenteil, er sagt:

«Ich sehe das eher als eine Superbestätigung.»

Schwingende Röcke als Erkennungsmerkmal: die Pilatusgeister am Monstercorso im vergangenen Jahr. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 1. März 2022)

Er ist quasi im Herzen der Fasnacht aufgewachsen

Auf die kommende Fasnacht freut sich der Posaunist, der die PGL auch während 25 Jahren präsidierte, besonders – es wird nicht nur seine fünfzigste in Diensten der Guuggenmusig sein, zusätzlich feiert er am Schmudo seinen 70. Geburtstag. Ein idealer Zeitpunkt, um nach dieser fünften Jahreszeit als Aktivmitglied zurückzutreten, findet Jacomet:

«Was willst du noch mehr? Ich habe mich entschlossen aufzuhören, wenn es am Schönsten ist.»

Mit der Fasnacht kam er, der in der Kornmarktgasse aufgewachsen ist, früh in Kontakt. Als Kind beobachtete er die Tagwache jeweils aus dem Fenster und spielte die Melodien der unten vorbeimarschierenden Guuggenmusigen auf seinem Akkordeon mit.

Schon als unter 20-Jähriger durfte er bei der PGL punktuell mitmusizieren – dank seines älteren Bruders Max, der heute ebenfalls noch aktiv in der Musig dabei ist. René Jacomet sagt: «Deshalb war klar, dass für mich nur die PGL infrage kommt.»

Im Stadtkeller sind die Pilatusgeister so gut wie zu Hause. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 14. Februar 2015)

Verändert hat sich in den 50 Jahren einiges. Die Arrangements sind aufwendiger geworden, die Anforderungen für die Guugger sind gestiegen. Knackige Breaks, Tempo- und Tonartwechsel sorgen für eine hohe musikalische Dynamik. Gleichzeitig aber hält die PGL bewusst an Traditionen fest, setzt beispielsweise weiterhin auf Lyras und Klarinetten in ihren Reihen – Instrumente, die in anderen Musigen weitestgehend verschwunden sind.

Empathisch, extrem humorvoll, aber auch beharrlich

Vermissen wird Jacomet vermutlich einiges. Vorab das Musizieren im Kreise seiner «Gspändli». Fehlen wird ihm vielleicht auch die Kameradschaft. «Die PGL schauen zueinander, auch wenn es jemandem mal nicht so gut geht», sagt er. Dieses «Kümmern» ist laut Mitgliedern eines seiner Charaktermerkmale. Als «empathisch, extrem humorvoll, aber auch beharrlich» wird er beschrieben. Letzteres gelte vorab für die Proben. Da sei er manchmal «sehr fordernd», wird berichtet.

Platzkonzert am Schmudo 2022 am Grendel. Video: Youtube

Für seine letzte aktive Fasnacht ist alles angerichtet. Die neuen Stücke sitzen, Kostüm und Grend stehen parat. Ohne viel Aufhebens soll es am Schmudo losgehen. «Ich will einfach nochmals richtig Fasnacht machen.» Doch was kommt dann? Was wird er an der Fasnacht 2024 tun? Verschmitzt entgegnet René Jacomet: «Weinen vermutlich!»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen