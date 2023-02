Fasnacht So viele Zuschauer und Nummern wie noch nie – Littaus Umzug der Superlative Am Littauer Umzug war einiges los: Der Mättli-Zunftmeister wurde zum «Cyber Superman» und es gab Sujets aus Star Wars oder Harry Potter zu bestaunen. Auch Umweltprobleme wurden thematisiert. Lukas Zwiefelhofer Jetzt kommentieren 19.02.2023, 20.27 Uhr

Mättli-Zunftmeister Thomas Kaufmann schwärmte nach dem Littauer Fasnachtsumzug am Sonntagnachmittag in Superlativen. Man habe in dreifacher Dimension Rekorde gebrochen: «Wir haben noch nie solch eine tolle Stimmung, noch nie so viele Zuschauer und wir haben noch nie so viele Nummern gehabt.»

Kulturfasnächtler Adrastos Littau - Rauch und Meis uf Gleis 1 Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 19. Februar 2023) Ratteschwänz Äschlismatt - 45 coole Jahre Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 19. Februar 2023) Hydra Luzern - Drachen-Wiedergeburt Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 19. Februar 2023) Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 19. Februar 2023) Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 19. Februar 2023) Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 19. Februar 2023) Thomas Kaufmann, Zunftmeister der Mättlizunft Littau, verteilt Orangen. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 19. Februar 2023) Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 19. Februar 2023) Guuggenmusig Rotseemöven Littau - The greatest Showman Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 19. Februar 2023) Peramicus - Winkelgasse Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 19. Februar 2023) Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 19. Februar 2023) Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 19. Februar 2023) Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 19. Februar 2023) Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 19. Februar 2023) Criminalz - möep möep möööeepp möep möep Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 19. Februar 2023) Gugge Arvi-Hyler, Kerns - Vikings Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 19. Februar 2023) Peramicus - Winkelgasse Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 19. Februar 2023) Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 19. Februar 2023) Wagenbaugruppe Demon - die fantastischen Tierwesen Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 19. Februar 2023) Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 19. Februar 2023) Luxraco - Hotel de Lux Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 19. Februar 2023) D'Prösteler Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 19. Februar 2023) Leuechotzeler - Aufbruch der Löwen Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 19. Februar 2023) Bletzchäschte Uedlige - Dackel-Club Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 19. Februar 2023) Glatzesträhler Lozärn - Aus dem ewigen Eis Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 19. Februar 2023) Nekraxas - Sandräuber Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 19. Februar 2023) Kulturfasnächtler X-tra - Hindu Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 19. Februar 2023) Löchlitramper - Wer hat an der Uhr gedreht? Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 19. Februar 2023) D'Prösteler Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 19. Februar 2023) Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 19. Februar 2023) Kulturfasnächtler X-tra - Hindu Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 19. Februar 2023) Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 19. Februar 2023) D'Prösteler Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 19. Februar 2023) Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 19. Februar 2023) Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 19. Februar 2023) Peramicus - Winkelgasse Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 19. Februar 2023) Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 19. Februar 2023) Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 19. Februar 2023) Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 19. Februar 2023) Luxraco - Hotel de Lux Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 19. Februar 2023) Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 19. Februar 2023) Infinitus Lozärn - Papua New Guinea Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 19. Februar 2023) Glatzesträhler Lozärn - Aus dem ewigen Eis Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 19. Februar 2023) Fasnachtsverein Edelweiss - Edelweiss bei den Griechen Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 19. Februar 2023) Havanus Lozärn - Underworld König der Vampire Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 19. Februar 2023) Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 19. Februar 2023) Kulturfasnächtler X-tra - Hindu Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 19. Februar 2023) Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 19. Februar 2023) Infinitus Lozärn - Papua New Guinea Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 19. Februar 2023) Conversio - Winkelgasse Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 19. Februar 2023) Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 19. Februar 2023) Roger Federer sagt Tschüss Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 19. Februar 2023) Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 19. Februar 2023) Infinitus Lozärn - Papua New Guinea Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 19. Februar 2023) Criminalz - möep möep möööeepp möep möep Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 19. Februar 2023) Vetus-Novum - 5 Johr sau guet Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 19. Februar 2023) Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 19. Februar 2023) Schwingerkönig Joel Wicki Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 19. Februar 2023) Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 19. Februar 2023) Chappelgnomen - Valhalla Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 19. Februar 2023) Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 19. Februar 2023) Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 19. Februar 2023) Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 19. Februar 2023) Löchlitramper - Wer hat an der Uhr gedreht? Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 19. Februar 2023) D'Prösteler Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 19. Februar 2023)

Die Zahlen geben ihm Recht. Insgesamt liessen sich weit mehr als 20’000 Fasnachtsbegeisterte den Littauer Fasnachtsumzug, der mit 38 Nummern rekordlang war, nicht entgehen. Was die Stimmung angeht, darüber lässt sich ja bekanntlich streiten. Ein Zuschauer bedauerte beispielsweise, dass die Fasnachtswagen am Littauer Umzug nicht - wie in der Vergangenheit üblich - schon vor Beginn des Umzugs gehörig Stimmung gemacht hätten. Ein anderes Paar meinte, viele Leute würden in der heutigen Zeit wohl nicht mehr ganz wissen, ob sie noch feiern dürfen oder nicht.

Am Fasnachtsumzug in Littau wurden Rekorde gebrochen. Dominik Wunderli (luzern, 19.02.2023)

Doch davon spürte Zunftmeister Thomas Kaufmann nichts. Über tausend Personen habe er in den vergangenen Wochen angetroffen. Diesen Menschen ihre Vorfreude anzusehen, sei einzigartig. Aber auch die Arbeitsleistung, die viele im Zuge der Fasnachtsvorbereitung erbrachten, findet er beeindruckend. «Wir haben Wagen gesehen, in welche die Leute über zweitausend Stunden Arbeit investiert haben.»

Von Harry Potter über Plastikflut – vielfältige Sujets

Zu solch aufwändig gestalteten Wagen gehörten auch jene von «Conversio» und «Peramicus», die Littau mit ihren Harry-Potter-Sujets verzauberten. Doch nicht nur Fantasie, sondern auch ernsthaftere Dinge waren ein Thema am Umzug: Die «Borggeischter Roteborg» machten etwa mit ihrem Sujet «Plastikfluet» auf die Zerstörung der Weltmeere aufmerksam. Die «Fasnachtsfreaks Ebikon» thematisierten mit ihren Bienenkostümen die Bedeutung jener Insekten.

Ein weiteres närrisches Highlight: Der Fasnachtverein Littaubärg fürchtet angesichts der Energiekrise in Europa um den Littauerberg-Wald: «Moskau dreht den Hahnen zu, Littauerberg-Wald ist weg im Nu.» Ein kleiner politischer Seitenhieb in Richtung Emmen, wo einige grössere Bauprojekte anstehen, gab es zudem oben drauf: «Bäume müssen ins Feuer, Emmenverbauung das Ungeheuer.»

Und was meinte Zunftmeister Kaufmann - der von Beruf «Head of Cyber Security» bei Schindler ist - dazu, dass seine Mättli-Zunft ihn zum «Cyber Superman» erkoren hatte? «Ich will nicht, dass die Leute das misinterpretieren. Aber wir haben alle verstanden, dass der Cyberraum sehr starken Einfluss auf die Gesellschaft nimmt.» Als frischerkorener «Cyber Superman» ist seine Botschaft klar: «Wir schützen die Leute. Sei es mit Fasnacht, mit Freude oder eben mit Cyber.»