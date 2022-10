Krienser Fasnacht Gasthaus Hergiswald-Wirt ist der neue Gallivater Nach dem Zunftbot ist klar, dass das Oberhaupt der Krienser Fasnacht 2023 Thomas Häfliger heisst. Seinen ersten grossen Auftritt hat er bereits hinter sich. 23.10.2022, 13.34 Uhr

Thomas Häfliger. Bild: PD

Nun ist bekannt, wer der neue Gallivater ist: Thomas Häfliger tritt 2023 die Nachfolge von Markus Hartmann an. Der 56-Jährige führt das Gasthaus Hergiswald im Obernau gemeinsam mit seinem Lebenspartner Erich Peterer. Am Freitagabend wurde Hartmann anlässlich des 100. Zunftbots der Galli-Zunft Kriens vorgestellt, so die Medienmitteilung. Häfliger ist seit 2007 Mitglied der Zunft und langjähriger Plakettenchef. Wen er zu seinem Weibel wählt, wird erst nächste Woche verkündet.

Offiziell in sein Amt eingesetzt wird Häfliger im Januar, dann präsentiert er auch sein Fasnachtsmotto. Seinen ersten grossen Auftritt hatte er bereits am Krienser Chilbisonntag, als er am Mittag in die Stadt einzog. (se)