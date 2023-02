Bööggerätschete Chriens 2023

Fasnacht Kein Witz! Die Chrienser Bööggerätschete erteilt einen Jodel-Grundkurs Beste Fasnachtsunterhaltung gibt es zwei gute Stunden an der Bööggerätschete in Kriens. Highlights sind etwa der Jodelkurs mit Silvia Rymann und ein Film von und mit Igi Bühler. Hannes Bucher Jetzt kommentieren 17.02.2023, 22.10 Uhr

Einfach so kommt selbst der Gallivater nicht auf die grosse Bühne, auch nicht auf die Bretter der Bööggerätschete am Freitagabend im Schappe Kulturquadrat Kriens. Erst gibt’s nämlich vor der offiziellen Begrüssung einen «Chleidercheck». Es könnte ja sein, so der moderierende Chrienbachfischer, dass da – wie auch schon passiert - ein Reissverschluss nicht ganz richtig geschlossen sein könnte.

Nun, alles ist diesmal in bester Ordnung. Und so kann der Chrienbachfischer den Gallivater Thomas Häfliger und seinen Partner Erich Peterer samt Entourage begrüssen und die beiden können den herzlichen Willkommensapplaus aus dem Saal entgegennehmen. Dann nimmt traditionsgemäss der Chrienbachfischer das Zepter in die Hand. Er hat wiederum ein Jahr im Trüben, will heissen, im Tratsch und Klatsch gefischt und das entgegengenommen, was auf dem Latrinenweg zu ihm gelangt ist. Viel Stoff für einen echt lustigen, unbeschwerten Abend ist gegeben.

Spitzige Pfeile auf das örtliche Geschehen

Erst gibt’s Jodelunterricht für alle. Unter Anleitung von Holadio Silvia Rymann und Co. – Akkordeonspieler Paul Amrein – besingen die Männer das «Schümli-Pflümli-Kafi» und die Frauen finden es «fein, so ne Schnaps im Kafi drin».

Jodelkurs mit Holadio Silvia Rymann und Akkordeonspieler Paul Amrein. Bild: Hannes Bucher

Dann wird es inhaltlich lokal-konkret: Die Rätschbäse schiessen spitzige Pfeile auf das örtliches Geschehen. Der Stadtplatz tritt konkret ins Schussfeld. Die Stadtpräsidentin sei zuversichtlich, dass der «äusserst attraktive Platz» schon noch «in den Herzen der Krienser» ankomme.

Aber welche Ernüchterung: Laut «20 Minuten» sei der Stadtplatz einer der hässlichsten Plätze der Schweiz. Deshalb heisst es laut der Rätschbäse aufpassen – gerade aus gesundheitlichen Gründen. «Wenn dier dä Platz as Härz wachst, hesch nochhär e Härzschwechi.» Dann gehört die Bühne den Malterser Näbufrässer mit exzellenten «Träumli-Versen» und die Gruppe Rädäplam lässt Trommeln und Schlagzeug grandios wirbeln.

Rädäpläm während ihres genialen Auftritts im Schappe Kulturquadrat. Bild: Hannes Bucher

Ein Riesengaudi

Igi Bühler, alias Pädy Degen, hat für die Rätschete einen Film gemacht: Der Komiker fungiert gleich selber als Hauptdarsteller. Ort des Geschehens: Das Restaurant Hergiswald, die Wirkungsstätte des Gallivaters. Die Story handelt davon, wie Gigi Bühler die Stellvertretung des Chefs übernimmt. Doch es geht alles schief, was nur schiefgehen kann. Daraus entwickelt sich ein köstliches Gaudi, das beim Publikum bestens ankommt.

Schliesslich hat Professor Dr. Bindli seinen Auftritt und die Rätschbesen haben noch einiges an Klatsch und Tratsch auf Lager.

Zum Schluss noch eine Neuerung: Anders als üblich gibt es am Freitagabend statt einer zweiten Vorführung ein grosses Böögge-Fäscht mit Maskenprämierung gleich vor Ort.

Hinweis: Die Bööggerätschete wird am Samstag um 18 Uhr und 20.30 Uhr wiederholt.