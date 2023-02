Fasnacht Luzern: Eine Verschnaufpause in der Pfistergasse

Fasnachts-Kolumne Hach, wie schön, eine Verschnaufpause in der Pfistergasse! Die Pfistergasse ist ein wohltuendes Eingangsportal in die Fasnacht. Aber Obacht: Sie hat zwei Gesichter. Seymon Matheys 21.02.2023, 05.00 Uhr

Mein Lieblingsplatz an der Fasnacht ist die Pfistergasse. Also eigentlich. So irgendwie. Na gut, vielleicht muss ich kurz ausholen. Ich mag die Fasnacht, Ehrenwort. Und seit ich als Journalist über sie schreibe, gewinne ich sie Jahr für Jahr lieber. Schätzen gelernt habe ich in dieser Zeit auch die Pfistergasse. Denn wenn’s in der Innenstadt mal zu eng und laut für mich wird, ist sie ein sicherer Hafen: Hier herrscht zwar nach wie vor ein buntes Treiben, aber alles ist ein bisschen runtertemperiert.