Fasnachtssatire Jetzt spricht die Chefin der Lozärner Schlossklinik: «Ach, hören Sie doch auf!» Um alternde, am SRAS-Syndrom erkrankte Männer zu heilen, greift die neue Klinik im Château Gütsch gemäss Extremdiplompsychologin Siglinde von Hülsendröst-Möller auf eine spezielle Hypnose zurück. Interview: Hotel Romanov Jetzt kommentieren 17.02.2023, 05.00 Uhr

Extremdiplompsychologin Siglinde von Hülsendröst-Möller. Extremsymbolbild: Getty

Die Schlossklinik für den alternden Mann im Château Gütsch hat ihren Betrieb am Schmudo aufgenommen. Als CEO konnte der vom Luzerner Kantonsspital (Luks) lancierte Pilotbetrieb die in Fachkreisen berüchtigte Extremdiplompsychologin Siglinde von Hülsendröst-Möller verpflichten. Im Interview erklärt sie, mit welchen Methoden ihr Team arbeitet.

In Ihrer Klinik werden alternde, unter Machtverlust leidende Männer behandelt. Woran leiden Ihre Patienten konkret?

Siglinde von Hülsendröst-Möller: Unsere Klienten, ich spreche ungern von Patienten – das klingt so krank – leiden primär an SRAS. Dabei handelt es sich um das sogenannte Seniorale Rechthaberei- und Aufmerksamkeitserheischungssyndrom. Das ist ein höchst komplexes Krankheitsbild, welches erst seit ein paar Jahren erforscht wird. Das Syndrom kann schon Männer ab 30 Jahren betreffen, wobei die Intensität mit zunehmendem Alter rapide ansteigt. Ich darf ganz unbescheiden anmerken, als einzige Psychologin weltweit darüber Bescheid zu wissen. Darum wurde ich auch nach Luzern geholt.

Ist nicht wahr!

Doch, natürlich! Oder glauben Sie im Ernst, ich würde einfach so von einer Metropole wie Duisburg, wo ich herkomme, in dieses biedere Fremdenverkehrsnest wechseln? Das Luks bezahlt unverschämt gut, sonst hätte ich niemals unterschrieben. Abgesehen davon brauche ich dringend Cash.

Sie scheinen gerade etwas gereizt zu sein.

Ich? Ach, hören Sie doch auf! Tatsache ist, dass ich einen Burn-out hatte. Einige LZ-Lesende erinnern sich bestimmt noch an mich. Letztes Jahr analysierte ich in dieser Zeitung für einen Hungerlohn während der Fasnacht Fotos von C-Promis, die sich hinter einer FFP2-Maske versteckten. Eine dieser Promis gab sich als Politikerin aus, doch ich bin überzeugt – es war Silke, mit der ich den Summer of Love in San Francisco verbracht hatte. Wir haben uns nach der Fasnacht getroffen. Leider besass sie nicht mehr so guten Stoff wie damals. Das wurde mir zum Verhängnis und ich erlitt eine Psychose. Ausgerechnet ich!

Mit Holdrio wäre Ihnen das nicht passiert. Doch wir sind etwas abgeschweift. Wie behandeln Sie SRAS?

Stimmt. SRAS. Eigentlich gibt es nur einen Weg: die Stafetten-Hypnose.

Noch nie davon gehört.

Bei der Stafetten-Hypnose empfängt und übergibt der Klient zum Beispiel rechthaberische Gedanken in Gedanken. Und zwar so oft, bis er diese vergessen hat. Das kann mitunter lange dauern, ganze Nachmittage. Was mir äusserst gelegen kommt, denn mein Stundenansatz ist wie erwähnt fürstlich.

Können Sie etwas über Ihre Klienten verraten, vielleicht einen Namen nennen?

Wo denken Sie hin? Diskretion ist das A und O der Schlossklinik für den alternden Mann. Ich kann lediglich bestätigen, dass es ganz, ganz, ganz schwere Fälle sind. Zumal es ja nicht nur um SRAS geht. Oft gehen damit andere psychische Störungen einher. Ich mache ein fiktives Beispiel: Kommt ein Klient aus dem Aargau, ergibt sich eine höchst explosive Mischung. Denn diese Person trägt jahrhundertealte Minderwertigkeitskomplexe in sich. Der Aargau ist ja ein ehemaliges Untertanengebiet – das Freiamt, wozu beispielsweise Boswil respektive Bosmu gehört, war von der katholischen Zentralschweiz ferngesteuert. Da nützt es wenig, dass der Kanton inzwischen eine Wirtschaftsmacht ist, speziell in der Dämmungsmaterialbranche.

Beeindruckend, was Sie als gebürtige Habsburgerin, Pardon, Hamburgerin alles wissen.

Sie werden es vermutlich nicht glauben, aber dies verdanke ich selber der Stafetten-Hypnose. Und wie gesagt: Ich bin Duisburgerin.

Zum Schluss noch eine Servicefrage für unsere Lesenden – was ist ein typisches Warnsignal für SRAS?

Auch da möchte ich lediglich ein fiktives Beispiel erwähnen. Wenn ein älterer Mann plötzlich zusätzlich zu einem teuren Auto auch noch einen Sportclub besitzen will, läuten bei mir sämtliche Alarmglocken. Allerdings versprechen unsere Therapien selbst in so einem Fall Linderung. Dafür garantiere ich mit meinem komplexen Namen.

Namen und Zitate von der Redaktion frei erfunden. Ähnlichkeiten mit real existierenden Personen oder Begebenheiten könnten dem derzeit herrschenden fasnächtlichen Satiregeist entsprungen sein.

Wer alles in der Schlossklinik gesichtet wurde Auch am Schmutzigen Donnerstag riss der Zustrom prominenter Senioren beim Check-in der «Schlossklinik für den alternden Mann» nicht ab. So sollen unter anderem Christoph Blocher, Moritz Leuenberger und Peter Bodenmann fast zeitgleich angereist sein. Dass sie sich sogar ein Zimmer teilen, ist allerdings ein völlig unbestätigtes Gerücht ohne jede Grundlage. Gemäss einer in der Regel sehr gut informierten Quelle aus der Finanzdirektion ist (mit Ausnahme von Fabian Peter) auch der Gesamtregierungsrat der Einladung des Luzerner Kantonsspitals gefolgt. Entsprechend war keiner der Magistraten für eine Stellungnahme zu erreichen, auch der Gesundheitsdirektor nicht, von dem unsere Zeitung gerne ein Statement zu den neusten Entwicklungen im Spitalwesen eingeholt hätte. Auch aus dem Kulturbereich gibt es eine interessante Beobachtung: Gestern ertönte während Stunden und hoch virtuos die seit Jahrzehnten kaum mehr gespielte Hausorgel von Château Gütsch. Was das wohl bedeuten soll? Eine Anwohnerin glaubt – eingerahmt von volkstümlichen Weisen – die Phantasie und Fuge in g-moll von Bach gehört zu haben: «Es war wunderschön, sehr zugänglich und weder zu laut noch zu leise.» Und Neuigkeiten gibt es auch aus Emmen: Dort soll am späteren Abend ein Privatjet aus Florida gelandet sein. Was das bloss zu bedeuten hat? (cpm)