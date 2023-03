Felmis Horw Umstrittener Holzschlag bei Villenquartier löst «ungewohnt heftige Reaktionen» aus Hat ein Eigentümer in seinem Wald im Felmis-Quartier zu viele Bäume fällen lassen? Der Kanton organisierte sogar eine Begehung für die empörten Anwohnenden. Roman Hodel Jetzt kommentieren 22.03.2023, 05.00 Uhr

Blick übers Dorf, den See und in die Berge – das Felmis-Quartier in Horw ist eine der privilegiertesten Wohnlagen der Region Luzern. Entsprechend ausladend sind viele Häuser und deren Garagen. Ein Paradies auf Erden? Fast. Ein im Januar durchgeführter Holzschlag erhitzt gerade die Gemüter. Es geht um ein Waldstück entlang des Bachtelbachs. «Zwei Drittel der Waldsubstanz sind weg, übrig geblieben ist bloss noch ein Rumpf, völlig unverhältnismässig», sagt ein Anrainer, der anonym bleiben möchte. Früher habe man hier Rehe gesehen und Kinder hätten spielen können.

Seit dem Ende der Arbeiten markiert ein Lattenzaun die Waldgrenze – laut Kanton zur besseren Sichtbarkeit. Bild: Pius Amrein (Horw, 20. 3. 2023) / «Luzerner Zeitung»

Zwar gibt’s im Quartier dem Vernehmen nach auch Verständnis. Aber er ist nicht der Einzige, der sich wegen des Holzschlags bei den Behörden beschwerte. Diese Zeitung weiss von sechs Parteien. Es wird vermutet, dass der Besitzer des Privatwaldes durch den massiven Eingriff zwei Bauparzellen daneben, die auch ihm gehören, nun teurer verkaufen kann dank mehr Seesicht. Der Eigentümer, ein Schweizer Milliardär, habe sogar mehr Bäume fällen lassen als bewilligt, lautet der Vorwurf.

Um die Wogen zu glätten, lud die kantonale Dienststelle Landwirtschaft und Wald die Anwohnenden Ende Februar zu einem Rundgang ein, was sonst eher selten vorkommt. «Die ersten Reaktionen waren ungewohnt heftig und es zeigte sich, dass die Betroffenen in diesem Fall weder in die Behörden noch den Forstdienst Vertrauen haben, deshalb wollten wir persönlich darüber informieren», sagt Michiel Fehr, Leiter Waldregion Luzern. Die Gespräche vor Ort seien konstruktiv verlaufen.

Kanton spricht von «sehr geringfügiger Mehrnutzung»

Laut Revierförster René Frutschi müssen Private Vorschriften einhalten, auch wenn es wie hier kein Schutzwald ist. Vor Erteilen der Nutzungsbewilligung würden die Bäume bei einer gemeinsamen Begehung angezeichnet. Sowohl die Anliegen des Eigentümers wie auch der Öffentlichkeit würden dabei berücksichtigt. Nach den Arbeiten finde eine Kontrolle statt. «Es gab hier eine sehr geringfügige Mehrnutzung, wie sie auch anderswo mal vorkommt», sagt er.

Vereinzelt zusätzlich gefällt wurden vor allem Bäume ausserhalb der statischen, also rechtlich fixierten Waldgrenze. Denn der Wald reichte darüber hinaus, weil er seit Jahren nicht bewirtschaftet wurde. Frutschi sagt: «Weil diese Bäume ebenfalls entfernt wurden, entsteht der Eindruck eines massiven Holzschlags.» Man dürfe aber die Dynamik des Waldes nicht vergessen. «Nur schon in einem Jahr sieht das hier anders aus.»

Ein Zusammenhang von Holzschlag und künftiger Seesicht stellt Fehr in Abrede: «Die Aussicht ist nie ein Grund für eine Holzschlagbewilligung.» Aus Kantonssicht sei alles korrekt abgelaufen. Künftig möchte man bei Holzschlägen aber offensiver informieren und eine Kontaktstelle angeben.

Eigentümervertreter findet, man hätte noch mehr holzen können

Patrik Infanger ist als Vertreter des Eigentümers eingesetzt und sagt: «Im Moment sieht es zwar nicht schön aus, doch sogar ein stärkerer Holzschlag wäre vertretbar gewesen, weil der Wald lange nicht bewirtschaftet worden ist.» Und: Die unüberbauten Bauparzellen hätten eine Rolle gespielt. «Es ist üblich, vor der Realisierung eines Bauvorhabens den Holzschlag beim angrenzenden Wald vorzunehmen, da das Holz dadurch einfacher abzuführen ist und sich der Wald erneuern kann», sagt er und betont, dass alle Bewilligungen vorlägen. Inakzeptabel seien darum die Reaktionen:

«Baummörder – solche Dinge musste ich mir anhören.»

Dem eingangs im Bericht zitierten Anrainer ist nicht bekannt, wer ausfällig geworden sein soll. Nur so viel: Es diene der Sache sicher nicht. Ungeachtet dessen kann er die Erklärungen des Kantons nur bedingt nachvollziehen. Auch wenn alles rechtlich korrekt abgelaufen sein soll, bleibe der Verdacht, dass man unter dem Vorwand der forstwirtschaftlichen Verjüngung den Wert von Bauland steigere. Er sagt: «Die Milde des kantonalen Amtes in dieser Sache ist bedenklich. Es entsteht auch der Eindruck, dass sich eine Holzwirtschaftslobby in ihrer traditionell exzessiven Nutzung nicht behindern lassen will.» Er hofft, dass die Politik das Thema aufgreift.

Holznutzung wird zunehmend hinterfragt Menschen haben einen engen emotionalen Bezug zu Bäumen. Das ist nicht neu. «Wir stellen aber immer mehr Reaktionen bei Holzschlägen fest», sagt Michiel Fehr, Leiter Waldregion Luzern. Gründe: mehr Leute in den Wäldern seit Corona, Diskussionen um Klimaschutz, Biodiversitätskrise, mehr Aufmerksamkeit für die Natur. Etwas ist ihm wichtig: «Die Leute sprechen rasch von Rodung oder Kahlschlag – beides ist in der Schweiz verboten und nur mit Ausnahmebewilligungen erlaubt.» Die Holznutzung wird laut Fehr zunehmend hinterfragt, «was für uns eine Herausforderung ist, denn damit der Wald die vielseitigen Erwartungen erfüllen und den Belastungen widerstehen kann, müssen wir die Vielfalt und Dynamik fördern. Wenn wir Bäume ernten, steuern wir das Sonnenlicht. Und dieses ist die treibende Kraft im Wald.» Nicht zuletzt ist Schweizer Holz gefragt und der Einsatz von Holz trägt zum Klimaschutz bei. Um die verschiedenen Wald- und Holzthemen zu koordinieren, hat der Kanton Luzern das Projekt «Offensive Holz» auf den Weg gebracht. Unter anderem soll die Bevölkerung für die Holznutzung sensibilisiert werden. 70 Prozent des Waldes im Kanton Luzern gehört Privaten. (hor)

