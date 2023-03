Filmfehler Wenn Luzern mitten in Österreich liegt und Lausanne in Brunnen Dass es Hollywood mit der Wahrheit nicht immer ganz so genau nimmt, ist nichts Neues. So kann Luzern schon mal irgendwo in Österreich liegen und Schweizer Autokennzeichen Buchstaben enthalten. Rahel Wirz 07.03.2023, 09.41 Uhr

Quelle: PilatusToday / David Migliazza

«Lucerne Switzerland» heisst es auf dem weissen Schriftzug, während ein Bild eingeblendet wird, das vieles zeigt, aber ganz bestimmt nicht die Reuss mit der Kapellbrücke. Nicht der einzige Fehler, der sich in die achte Folge der Serie «Welcome to Chippendales» eingeschlichen hat, wie PilatusToday in einem Beitrag schreibt. Die Folge mit dem Titel «Switzerland» wurde nämlich kaum hier gedreht – schon gar nicht in Luzern. Die Brücke, die anfangs gezeigt wird, steht im österreichischen Bad Ischl und die Luzerner Altstadt, die später gezeigt wird, ist in Wirklichkeit Davos.