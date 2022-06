Finanzen Der Krienser Einwohnerrat sagt klar Ja zur Ausweitung der Billettsteuer Künftig sollen auch Veranstaltungen von lokalen Organisationen wie Heimspiele des SC Kriens oder des HC Kriens-Luzern steuerpflichtig werden. Offen ist, ob es noch ein Referendum gibt. Stefan Dähler 30.06.2022, 14.51 Uhr

Die Stadt Kriens soll ihre knappen Finanzen mit einer Ausweitung der Billettsteuer etwas aufbessern. Der Einwohnerrat hat am Donnerstag in zweiter Lesung die Vorlage klar mit 20 zu 7 Stimmen bewilligt. Bereits in der ersten Lesung im Dezember hatte sich das Ja abgezeichnet. Die Haltungen der Parteien haben sich seither denn auch nicht verändert. Grüne, SVP, Mitte, SP und GLP stimmten der Vorlage zu, FDP und Junge Mitte lehnten diese ab.