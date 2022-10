Finanzen Erneut ein Sondereffekt – Ebikon plant für 2023 ein Plus von 5,4 Millionen Franken Die Gemeinde Ebikon erwartet nächstes Jahr ein positives Ergebnis – und auch der Steuerfuss bleibt bei 1,9 Einheiten. Danach allerdings wird's düsterer als bisher angenommen. Roman Hodel Jetzt kommentieren 25.10.2022, 13.53 Uhr

5,4 Millionen Plus im Budget 2023 der Gemeinde Ebikon, dies bei einem Gesamtaufwand von 123,9 Millionen Franken. Das klingt auf den ersten Blick gut. Nur: Es handelt sich um einen einmaligen Sondereffekt. Grund dafür ist gemäss einer Mitteilung vom Dienstag der geplante Landabtausch Wydenhof. Dieser beschert der Gemeinde aufgrund der Neubewertung des Grundstücks einen Buchgewinn von 10,3 Millionen Franken. Ohne den Betrag würde das Budget ein Minus von 4,89 Millionen ausweisen.

Bereits die Rechnungen 2020 und 2021 schlossen dank Sondereffekten mit Millionen-Überschüssen – etwa Einnahmen aus Sondersteuern oder der Auflösung einer Rückstellung für die Pensionskasse. Rettet sich Ebikon nun jedes Jahr auf diese Weise aus den roten Zahlen? «Nein, wir haben nichts Weiteres dazu in der Pipeline», sagt Susanne Troesch, Gemeinderätin Finanzen (Mitte), und stellt klar: «Das zusätzliche Eigenkapital durch den Buchgewinn hilft uns natürlich kurzfristig, aber es ändert nichts am Gesamtbild.» Will heissen: Die finanzielle Lage bleibt angespannt.

Susanne Troesch ist Gemeinderätin Finanzen in Ebikon. Bild: Gemeinde Ebikon

Vor allem gebundene, sprich vom Kanton vorgegebene Ausgaben, belasten das Budget – so wie in anderen Gemeinden. Gewichtige Posten sind etwa die Sozialversicherungen mit 9,4 Millionen Franken, die Sozialhilfe mit 4,2 Millionen oder der Bereich Bildung mit 15,2 Millionen. Bei Letzterem sind die Ausgaben im Vergleich zum Budget 2022 um 1,5 Millionen Franken gestiegen. Dies insbesondere wegen steigender Zahlen bei den Schülerinnen und Schülern, was zusätzliche Abteilungen und somit mehr Bedarf an Personal und Infrastruktur erfordert.

Zweite grosse Stellenaufstockung in der Verwaltung

Denn: Ebikon wächst. Das spürt auch die Gemeindeverwaltung. Deshalb sind im Budget 2023 zusätzlich 620 neue Stellenprozente geplant. Diese betreffen primär die Abteilung Planung und Bau, wo wegen zunehmender Baugesuche und Aufgaben im Bereich Raum und Verkehr viel Arbeit anfällt. Bereits im Budget 2022 hatte die Gemeinde 600 zusätzliche Stellenprozente vorgesehen, auch teils für die gleiche Abteilung. Troesch:

«Die Arbeitslast ist immer noch riesig und wir sind da seit längerer Zeit unterdotiert.»

Auch in anderen Gemeinden werde in diesem Bereich aufgestockt. Die Verwaltung habe total 1000 Stellenprozente mehr beantragt. «Allesamt berechtigt, aber das wäre finanziell für Ebikon nicht zu stemmen», sagt sie.

Wenn durch Bevölkerungswachstum die Ausgaben steigen, müssten auf der anderen Seite auch die ordentlichen Steuereinnahmen wachsen. Doch hier hat Ebikon seit Jahren Probleme, die Steuerkraft pro Kopf sinkt sogar. Vor einem Jahr sprach Troesch noch von einem «vorsichtig positiven Trend» in die Gegenrichtung. Davon ist nun nicht mehr die Rede. Im Vergleich zum Vorjahr budgetiert die Gemeinde für 2023 bei rund 40 Millionen Franken Einnahmen bloss 240'000 Franken mehr, eine Million weniger als ursprünglich angenommen.

Und ab 2024 sieht es deprimierend aus: Statt Budgets mit leichtem Plus wie vor einem Jahr erwartet, sind nun wieder welche mit Millionen-Minus geplant. Selbst eine Erhöhung des Steuerfusses von 1,9 auf 2,1 Einheiten ab 2026 würde die Lage nicht gänzlich entspannen. Zumal auf die Gemeinde grosse Investitionen in die Schulrauminfrastruktur zukommen. Im Prinzip sei der Steuerfuss mittlerweile ohnehin zu tief im Vergleich zur Steuerkraft. Doch eine Erhöhung von 1,8 auf 2,0 Einheiten scheiterte an der Urne, zu 1,9 sagte die Bevölkerung Ja. Ein schwieriges Thema, das ist Troesch klar. Sie sagt aber:

«Um den Finanzhaushalt ins Gleichgewicht zu bringen, wird eine Erhöhung spätestens auf 2026 unumgänglich.»

Die Nettoinvestitionen der Gemeinde ohne Landabtausch Wydenhof betragen nächstes Jahr rund 13 Millionen Franken. Davon fliessen zum Beispiel 2,57 Millionen in den Planungskredit Neubau Schulhaus Höfli. Ein Nein zum Budget 2023 am 27. November hätte laut Troesch auch Auswirkungen auf dieses Projekt. Gemeinderat und Controllingkommission empfehlen ein Ja.

Hinweis: Die Orientierungsversammlung des Gemeinderats findet am 8. November um 19.30 Uhr in der Aula Wydenhof statt.

