Krienser Budget spaltet die Parteien – ein Ja zeichnet sich aber ab Für 2023 plant der Stadtrat mit Steuererhöhung und Defizit. Eine Mitte-Links-Mehrheit dürfte der Vorlage im Einwohnerrat tendenziell zustimmen. Stefan Dähler 28.10.2022

Ein Minus von 1,4 Millionen Franken und eine Steuerfusserhöhung von 1,95 auf 2,0 Einheiten – das sind die groben Eckdaten des Budgets 2023, das der Krienser Stadtrat vorlegt.

Bevor die Vorlage vor das Stimmvolk kann, muss sie am 3. November vom Einwohnerrat abgesegnet werden. Diesbezüglich sieht es nicht allzu schlecht aus, obwohl die Finanzlage selbstredend bei niemandem für Freudensprünge sorgt, wie eine Umfrage unter den Fraktionen zeigt. Grüne, Mitte, SP und GLP, die gemeinsam über eine Mehrheit im Parlament verfügen, dürften dem Budget tendenziell zustimmen.

Grüne wollen weitere Steuererhöhung, Mitte weniger Investitionen

Aus Sicht der Grünen/GLP-Fraktion ist eine Steuererhöhung um 0,05 Einheiten zwar zu wenig, um finanziell nachhaltig zu gesunden. Sie werde daher eine Erhöhung 0,1 Einheiten beantragen, sagt Fraktionschef Raoul Niederberger. «Mit einem Steuerfuss von 2,05 Einheiten hätten wir es ein ausgeglichenes Budget. Das Ausgabenwachstum können wir kaum steuern, da die meisten Leistungen gesetzlich vorgegeben sind. Darum müssen wir die Einnahmeseite stärken.» Falls der Antrag nicht durchkommt, wolle man aber offen für Diskussionen bleiben. Ein Scheitern der Vorlage und damit ein wohl längerer budgetloser Zustand sei nicht das Ziel.

Für die Mitte ist das Budget 2023 «ein Déjà-vu der letzten Jahre», sagt Fraktionschef Andreas Vonesch. «Wir haben schon früher betont, dass wir nicht um eine Steuererhöhung herumkommen. Daran halten wir fest.» Die Mehraufwände seien begründet, daher könne man mit dem Defizit leben. «Zumal wir keinen erneuten budgetlosen Zustand wollen.» Für die Mitte störend sind die ungedeckten Investitionen, die zu einer Neuverschuldung von rund 1,3 Millionen Franken führen. «Durch steigende Zinsen wiegen die Schulden schwerer. Wir streben daher Einsparungen oder Verschiebungen bei den Investitionen an.»

Das Krienser Stadthaus. Bild: Nadia Schärli (16. Januar 2022)

Für die SP geht es in die richtige Richtung. «Die Ferienbetreuung wird wieder eingeführt und die Tarife der Tagesstrukturen sinken wieder», sagt Fraktionschef Michael Portmann. «Der Wille des Stadtrats ist da, Kriens wieder familienfreundlicher zu gestalten.» Handlungsbedarf sieht die SP beim Personal. «Die Krienser Verwaltung ist im Vergleich zu anderen Gemeinden sehr dünn besetzt.» Deshalb bleiben die Reduktion der Arbeitslast sowie der Teuerungsausgleich ein Thema. Grundsätzlich will auch die SP einen erneuten budgetlosen Zustand verhindern, damit sich Kriens selbstständig weiterentwickeln kann. Zumal aufgrund der vorsichtigen Einschätzung der Steuereinnahmen durchaus die Chance bestehe, dass am Ende ein Plus resultiert.

Nein-Tendenz bei FDP und SVP

Ein Nein zum Budget zeichnet sich seitens FDP und SVP ab. «Solange es keine Rahmenbedingungen gibt, lehnen wir Steuererhöhungen ab», sagt FDP-Fraktionschef Beat Tanner. Gemeint ist damit ein Reglement oder Ähnliches, das die Anhäufung weiterer Schulden verhindert. Eine entsprechende Initiative hat die FDP bereits lanciert. «Konsterniert sind wir zudem darüber, dass trotz Steuererhöhung ein Defizit geplant ist», sagt Tanner. «Das geht gar nicht, dahinter ist keine Finanzstrategie beim konkordanten Stadtrat erkennbar.»

Die SVP ist wie schon in den letzten Jahren «grundsätzlich gegen eine Steuererhöhung», sagt Fraktionschef Martin Zellweger. Die Steuereinnahmen hätten sich mit dem aktuellen Steuerfuss positiv entwickelt. «Eine weitere Erhöhung ist in der aktuellen Lage mit steigenden Lebenskosten keine gute Idee. Zudem hat das Stimmvolk Steuervorlagen mit 66 Prozent zuletzt klar abgelehnt.» Die SVP erwartet stattdessen mehr Entlastungsmassnahmen. Von den in der Finanzstrategie 2020 genannten Sparmöglichkeiten seien viele nicht umgesetzt oder bereits wieder rückgängig gemacht worden. Wo konkret noch gespart werden soll, könnten Diskussionen in den Kommissionen zeigen. Einen Kompromiss schliesst Zellweger zumindest nicht aus. «Wobei die Positionen der Parteien schon ziemlich weit auseinanderliegen. Was für uns klar nicht geht, ist ein Defizit trotz Steuererhöhung.»

