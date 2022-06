Finanzen Stadt Luzern wird wohl noch 2022 über Steuersenkung abstimmen Mitte, FDP und GLP wollen den Steuerfuss der Stadt Luzern fürs nächste Jahr senken. Notfalls will die FDP sogar eine Abstimmung erzwingen. Robert Knobel 30.06.2022, 10.06 Uhr

Das Luzerner Stadthaus. Bild: Pius Amrein (31. Januar 2022)

Die Rechnung 2021 der Stadt Luzern stellt alles in den Schatten, was die Finanzdirektion in den letzten Jahren präsentieren konnte: Sie schliesst um fast 74 Millionen Franken besser ab als budgetiert mit einem Plus von 51,4 Millionen Franken. Nun sollen auch die Steuerzahlenden von diesem Finanzerfolg profitieren: Die Mitte fordert eine einmalige Steuersenkung fürs Jahr 2023 um eine Zehntelseinheit. Konkret soll der städtische Steuerfuss von 1,75 auf 1,65 Einheiten sinken und im Folgejahr 2024 wieder auf das alte Niveau steigen.